Zeitgemäßes Backup und integrierter Ransomware-Schutz: Die Erik Sterck GmbH führt bei der Neuberger Gebäudeautomation GmbH die Lösungen von Rubrik ein

IT-Umgebungen verändern sich massiv ? und damit ist auch die Art und Weise im Wandel, wie IT in Unternehmen und Organisationen ?konsumiert? wird. Die Verbindung von Private- und Public-Cloud-Umgebungen führt nicht selten zu einer verteilten Datenhaltung. Aber wie lassen sich dann konsistente Backup-Prozesse und schnelle Restore-Möglichkeiten der Daten in Multi-Cloud-Umgebungen realisieren?

Backup-Anforderungen der Neuberger Gebäudeautomation GmbH

Herausforderungen, vor denen auch die Neuberger Gebäudeautomation GmbH mit Sitz in Rothenburg ob der Tauber stand. Das mittelständische Unternehmen mit rund 570 Mitarbeitern zählt zu den führenden Anbietern in den Bereichen Gebäudeautomation, Raumautomation, Reinraumtechnik und Prozesstechnik. Als IT-Partner hatte das Leonberger Systemhaus Erik Sterck GmbH hier die Aufgabe, die bestmögliche Lösung für die Backup-Anforderungen des Kunden zu erarbeiten, ohne dabei von Beginn an einen Hersteller zu bevorzugen. Dabei sollte die bisherige Backup-Lösung abgelöst werden, welche aus einer eigenständigen Backup-Applikation und einer Festplatteninfrastruktur bestand. Ziel war, das gesamte Thema administrativ deutlich zu vereinfachen.

Mit einer Appliance des US-Unternehmens Rubrik ? bestehend aus Hardware und Software ? setzten die Berater der Erik Sterck GmbH die Anforderungen des Spezialisten für Gebäudeautomation letztlich um. Kaufmännisch gesehen basiert das Projekt auf einem Software-Subscription-Modell. Die Neuberger Gebäudeautomation GmbH ist dadurch in der Lage, auch auf zukünftige Wachstumsanforderungen bedarfsgerecht reagieren zu können.

Timo Wagner, Leitung IT bei der Neuberger Gebäudeautomation GmbH: ?Die Erik Sterck GmbH hatte von uns die Aufgabe erhalten, eine Hersteller-neutrale Lösung zu erarbeiten. Unterschiedliche Konzepte wurden vorgestellt. Am Ende hat uns die finale Präsentation der Rubrik-Lösung davon überzeugt, damit sowohl unsere aktuellen Anforderungen bedienen zu können, als auch für zukünftige Themen extrem flexibel aufgestellt zu sein.? Weiter äußert sich der IT-Verantwortliche zum Thema IT-Security. ?Der Schutz der Daten war von Beginn an ein wichtiges Kriterium. Ein Medienbruch war dabei die erwartete Mindestanforderung. Dass der ausgearbeitete Lösungsansatz aber gerade auch hier wichtige Antworten liefert, hat uns zusätzlich überzeugt.?

Die Lösung im Überblick

In der Übersicht wurden die folgenden Ziele erreicht:

– Vollumfänglicher Schutz vor Ransomware

– Alle Workloads werden mit der Rubrik-Lösung gesichert (ohne Zusatz-Tools etc.)

– Flexibilität und Wachstum durch eine Scale-out Appliance

– Mögliche Anbindung und Einbeziehung externer Clouds

– Einfache Bedienung und intuitive Administration

?Ich freue mich darüber, dass wir für die Kollegen bei Neuberger eine Umgebung ausgearbeitet haben, die nicht nur uns zufrieden stellt, sondern auch die Erwartungen des Kunden in vollstem Umfang erfüllt hat?, kommentiert Ferdinand Zilcher, der für das Projekt verantwortliche Systems Engineer der Erik Sterck GmbH.

Über Neuberger Gebäudeautomation GmbHNeuberger, gegründet 1968, ist hoch qualifizierter Anbieter von Gebäudeautomation und Lösungen für die Pharmaindustrie. Seit 1995 gehört Neuberger zur Weishaupt Gruppe und liefert alles aus einer Hand: Beginnend bei der ersten Planung über die Software-Entwicklung und Produktherstellung bis hin zur Installation sowie Serviceunterstützung im laufenden Betrieb.

Neuberger Gebäudeautomation ermöglicht höchste Effizienz im Verbund aller technischen Systeme.

Weitere Informationen: www.neuberger.net

Über Rubrik

Rubrik ist ein Cloud-Datenverwaltungsunternehmen mit Sitz in Palo Alto (Kalifornien, USA), das im Dezember 2013 gegründet wurde und Niederlassungen in Morrisville (North Carolina), Bangalore (Indien), Lawrence (Kansas), Amsterdam (Niederlande), Nottingham (England) und Cork (Irland) hat.

Weitere Informationen: www.rubrik.com

Die Erik Sterck GmbH genießt als erfahrenes und persönlich geführtes Systemhaus einen erstklassigen Ruf. Wir beraten Unternehmen in Deutschland hochprofessionell, individuell und partnerschaftlich im gesamten Datacenter-Umfeld sowie bei Cloud Computing Services. Unser Leistungsportfolio unterteilt sich in zwei Bereiche. Die Basis bildet der Bereich Datacenter. Hier beraten wir absolut herstellerunabhängig. Dies ermöglicht uns ein kompromisslos zielgerichtetes, faires und objektives Arbeiten mit maximaler Kundenfokussierung. Darauf aufbauend konzentrieren wir uns in unserem zweiten Leistungsbereich DevOps auf das Thema Automatisierung. Wir unterstützen unsere Kunden in der Frage, wie man Operations-Services einfacher und flexibler im Unternehmen zur Verfügung stellen kann. Das beginnt bei einfachen Verbesserungen der IT-Abläufe bis hin zu voll automatisierten Operations-Stacks, die neue Applikationen und Plattformen beinhalten. Die IT-Abteilungen unserer Kunden können sich mehr auf IT-Innovationen konzentrieren und ihrem Unternehmen den Nutzen digitaler Prozesse und Lösungen aufzeigen.

Weitere Informationen: www.eriksterck.de