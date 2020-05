Zentralisiert und virtualisiert: Patton stärkt Cloud und treibt die Entkopplung von Hardware voran

Im Kompetenzbereich der System Integratoren, Network Admins und Service Provider liefert ein flexibles, leistungsstarkes und intuitives Network & Orchestration Management System einen entscheidenden Beitrag für effektives und effizientes Arbeiten. Die Patton Cloud ist ein besonders innovatives System in diesem Segment. Sie gilt in Fachkreisen als fest etablierte Größe und zuverlässige Lösung für unterschiedlichste Anforderungen.

Nutzer der Patton Cloud, von Kleinstunternehmen bis zu internationalen Konzernen, schätzen nicht nur das beispielhafte Prinzip des zentralisierten Zugriffs, sondern profitieren auch von hoher Transparenz und zahlreichen Möglichkeiten, weitere Hardware- und Software-Lösungen aus dem Patton Kosmos einzubinden. Professionelle All-IP und VoIP-Netzwerke sind für Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größenordnung unverzichtbar. Die Patton Cloud, und damit das Modell einer einzigen zentralisierten Plattform, bündelt die Funktionen einer Vielzahl zuvor separat eingesetzter Management-Tools. Sie ermöglicht den schnellen Zugriff auf Patton SBC?s, VoIP Gateways und IP Access Routers. Über ein intuitives, übersichtliches Dashboard können zugewiesene Lizenzen und provisionierte Konfigurationen der Patton Produkte schnell und unkompliziert überwacht und geändert werden.

Noch mehr Patton Kompetenz für noch weniger Hardware

Mit der Entwicklung der Cloud und deren Markteinführung in 2018 setzte man bei Patton neue Maßstäbe im Management von All-IP basierten Voice Services ? und ein entscheidendes Zeichen für die Innovationskraft des traditionsreichen Unternehmens. Während die Patton Cloud fortlaufend weiterentwickelt wird, ergänzen auch neuentwickelte Lösungen das Produktportfolio. Unter dem Leitgedanken, Einschränkungen durch physische Geräte zu reduzieren, entstand bei Patton als Erweiterung der üblicherweise auf Hardware basierenden Technologien ein neuartiges Software-Produkt: Der virtuelle SmartNode (vSN). In der Patton SmartNode Reihe ist mit dem vSN ein großer Schritt gelungen, bei dem die rein digitale Weiterentwicklung alle gewohnten Funktionen der Vorgänger erfüllt und durch die Entkoppelung von dedizierter Hardware gleichzeitig neue Vorteile entstehen. Der vSN bündelt als alleinstehende Lösung vielseitige Funktionen und kann unter anderem als IP Access Router, als SBC oder gar als VPN Server eingesetzt werden. Patton Entwicklungen sind grundsätzlich zielführend aufeinander abgestimmt. So wurden der vSN und die Patton Cloud speziell für größtmögliche Flexibilität und Leistungsfähigkeit konzipiert ? Und bieten damit enorme Vorteile im Netzwerk Management, die insbesondere durch das Zusammenspiel beider Lösungen effektive Ergebnisse gewährleisten.

Fortschritt gestalten: Schon immer Leitgedanke bei Patton

Die Digitalisierung ist heute Normalzustand und das Internet der Dinge wird für viele Unternehmen immer relevanter, während andere bereits routinierte IoT-Praktiker sind. Vor diesem Hintergrund ist man bei Patton überzeugt, auch künftig einen entscheidenden Beitrag für effiziente erfolgreiche und fortschrittliche Infrastrukturen in Unternehmen zu leisten. Die Zukunft der Konnektivität durch zeitgemäße und richtungweisende Lösungen aktiv mitzugestalten ? das ist seit Bestehen in Patton?s Grundsätzen verankert, hat sich manifestiert und wird heute noch so gelebt wie vor über 30 Jahren.