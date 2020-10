Zertifizierter Financial Crime Officer – Online Schulung

1. Tag

> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention

> Interne Sicherungsmaßnahmen ? 10 GwG

> 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtliche Bekämpfung

2. Tag

> Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

> Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

> Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

3. Tag

> Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen

> Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen

> High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken

> Compliance richtig kommuniziert

Dein Mehrwert mit dem S&P Zertifizierungsprogramm:

Unser Zertifizierungsangebot mit dem Fokus auf dein Unternehmen:

> Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis

> Modularer Aufbau der Zertifizierung

> Flexible Terminzusammenstellung der einzelnen modularen Bausteine

> Die S&P Tool Box liefert dir Hilfestellungen für eine sichere Umsetzung in der eigenen Unternehmens-Praxis

> Muster-Leitfäden, Bewertungs-Tools sowie Checklisten leiten an, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.

