Zinc8 Energy Solutions liefert Update hinsichtlich Kommerzialisierungs-Meilensteinabkommen für das „75 House“ in Surrey (British Columbia)

Vancouver (British Columbia, Kanada), 16. November 2020 – Zinc8 Energy Solutions Inc. (Zinc8 oder das Unternehmen) (CSE: ZAIR, OTC: MGXRF, FWB: 0E9) freut sich bekannt zu geben, dass der Einsatz seines Zink-Luft-Energiespeichersystems in einer innovativen Anlage mit geringem Energiebedarf in Surrey (British Columbia) pünktlich bis 21. Dezember 2020 abgeschlossen werden soll.

Die Kapazität des von Zinc8 zu installierenden Energiespeichersystems ist zurzeit auf 20 Kilowatt bzw. 80 Kilowattstunden ausgelegt, doch aufgrund der Flexibilität des Systems von Zinc8 kann es leicht modifiziert werden, um einer etwaigen Änderung der Nachfrage gerecht zu werden. Das System wird in eine vor Ort installierte Solaranlage integriert, die die Hauptstromquelle für die Anlage darstellt.

Die als 75 House bekannte Residenz, die derzeit auf dem Anwesen gebaut wird, weist zahlreiche Merkmale auf, die sie architektonisch einzigartig und energieeffizient macht. Die vom renommierten Architekten Omer Arbel konzipierte Konstruktion der Residenz nutzt die Technik des Gießens von Beton in Bauschalungen, die innerhalb minimaler Rippenstrukturen aus Sperrholz eingesetzt werden, wodurch Wände und säulenförmige Dachformen entstehen. Der Entwurf schaffte es auf dem World Architecture Festival in Amsterdam im Dezember 2019 in die engere Auswahl.

Die Fähigkeit, unser Zink-Luft-Energiespeichersystem pünktlich zum Bauprojekt 75 House zu liefern, bestärkt uns in unserem Bestreben, eine führende Rolle beim Einsatz von Langzeit-Energiespeichern einzunehmen, und verdeutlicht die harte Arbeit des Teams von Zinc8. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur geplanten kommerziellen Produktion von Zinc8 Energy Solutions Anfang 2023, sagte Ron MacDonald, President und CEO von Zinc8 Energy Solutions.

Das Energiespeichersystem von Zinc8 ist ein modulares System, das eine Leistung im Bereich von 20 Kilowatt bis ein Megawatt oder mehr sowie eine Energie im Bereich von 160 Kilo- bis acht Megawattstunden oder mehr liefern kann.

Mit dem Vorteil der wiederaufladbaren Zink-Luft-Batterie-Technologie kann das System so konfiguriert werden, dass es ein breites Spektrum an Entladestrom, Ladeleistung und Arbeitszyklen unterstützt. Da die Energiespeicherkapazität des Systems von Zinc8 nur durch die Größe des Zinkspeichertanks bestimmt wird, gibt es nun eine äußerst kosteneffiziente und skalierbare Lösung als Alternative zum festen Leistungs-/Energieverhältnis von Lithium-Ionen- und anderen Energiespeichertechnologien (einschließlich anderer Zink-Luft-Wettbewerber) für Anwender, die eine hohe Speicherkapazität benötigen.

Über Zinc8 Energy Solutions

Zinc8 hat für die Entwicklung und Vermarktung einer zuverlässigen, kostengünstigen Zink-Luft-Batterie ein erfahrenes Team zusammengestellt. Dieses Massenspeichersystem bietet sowohl Umwelt- als auch Effizienzvorteile. Zinc8 ist es ein Anliegen, den steigenden Bedarf an sicherer und zuverlässiger Energie zu decken. Nähere Informationen über die Zinc8-Technologie finden Sie unter https://zinc8energy.com.

Weitere Information zum Zinc8-Energiespeichersystem (Zinc8 ESS)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54256/111620Zinc8_De-KB_PRCOM.001.png

Das Zinc8 ESS ist ein modulares Energiespeichersystem, das entwickelt wurde, um Energie im Bereich zwischen 20 kW und 50 MW mit einer Speicherkapazität von mindestens 8 Stunden bereitzustellen.

Dank der Technologie der wieder aufladbaren Zink-Luft-Batterie kann das System entsprechend konfiguriert werden und eignet sich damit für ein breites Spektrum von Langzeitanwendungen für Microgrids und andere Versorgungseinrichtungen.

Nachdem die Energiespeicherkapazität des Systems lediglich von der Größe des Zink-Speicherbehälters bestimmt wird, ist hier – alternativ zum festen Verhältnis zwischen Leistung und Energie bei der Lithiumionenbatterie – eine äußerst kostengünstige und skalierbare Lösung gegeben.

Technologie

Das Zinc8 ESS basiert auf einer einzigartigen patentierten Zink-Luft-Batterie-Technologie. Die Energie wird in Form von Zinkpartikeln, in der Größe einem Sandkorn ähnlich, gespeichert. Stellt das System Energie bereit, werden die Zinkpartikel mit Sauerstoff aus der Umgebungsluft zusammengeführt. Befindet sich das System im Auflademodus, werden die Zinkpartikel regeneriert und der Sauerstoff wird wieder an die Umgebungsluft abgegeben.

Anwendungsbereiche

Dank seiner Flexibilität eignet sich das Zinc8 ESS für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Hier einige typische Beispiele:

– Glättung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern wie Wind- und Solarenergieanlagen

– Backup-Lösung als Ersatz für Dieselaggregate in Wirtschaft und Industrie

– Bedarfsgerechte Energie für Industrie und öffentliches Netz zur Abdeckung von Lastspitzen und für den Standby-Betrieb

– Netzbezogene Leistungen wie Vermeidung von Netzstaus, Verschiebung von Übertragungs-/Verteilungs-Upgrades, Stromhandel und Preisarbitrage sowie Steigerung der Nutzung erneuerbarer Energien

Architektur

Das Zinc8 ESS verfügt über einen modularen Aufbau, der von einer kleinen Anzahl gängiger Subsysteme ausgehend eine Vielzahl von Systemkonfigurationen erlaubt. Jedes Subsystem implementiert ein einzelnes Element der Technologie:

– Das Zink-Regenerations-Subsystem (ZRS) übernimmt die Aufladefunktion

– Das Brennstoffspeicher-Subsystem (FSS) übernimmt die Energiespeicherfunktion

– Das Stromerzeugungs-Subsystem (PGS) übernimmt die Entladefunktion

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Incite Capital Markets

Kristian Schneck / Eric Negraeff

Zinc8 Energy Solutions Inc.

Ron MacDonald, President und CEO

Tel.: +1 604.493.2004

E-Mail: investors@zinc8energy.com

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen oder Offenlegungen in Bezug auf Zinc8 Energy Solutions, die auf den Erwartungen des Managements sowie auf Annahmen und Informationen basieren, die Zinc8 Energy Solutions derzeit zur Verfügung stehen und die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen (“zukunftsgerichtete Aussagen”) darstellen können. Alle derartigen Aussagen und Offenlegungen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen und die sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Resultate, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, die Zinc8 Storage in der Zukunft (ganz oder teilweise) antizipiert oder erwartet, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehört die Beteiligung von Zinc8 an Energiespeicherprojekten; dass wir die Entwicklung und Vermarktung einer zuverlässigen, kostengünstigen Zink-Luft-Batterie durchführen können; dass unser Massenspeichersystem sowohl Vorteile für die Umwelt als auch für die Effizienz bietet; und dass wir dazu beitragen können, den Bedarf an sicherer und zuverlässiger Energie zu decken. Zinc8 Energy Solutions ist der Ansicht, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelt werden, zum jetzigen Zeitpunkt angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich diese Faktoren, Erwartungen und Annahmen als korrekt erweisen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, einschließlich und ohne Einschränkung: dass unsere Technologie nicht wie erwartet oder überhaupt nicht funktioniert; dass sich unsere Technologie als zu teuer erweist, um auf breiter Basis implementiert zu werden; dass Kunden unsere Produkte nicht anpassen, weil sie zu komplex oder zu teuer sind oder nicht zu ihren aktuellen Produkten oder Plänen passen; dass unsere Wettbewerber möglicherweise bessere oder billigere Lösungen für die Batteriespeicherung anbieten; allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; erhöhte Kosten und Ausgaben; die Unfähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu halten; unsere Patente bieten möglicherweise nicht den erwarteten Schutz und wir verletzen möglicherweise die Patente anderer; und bestimmte andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten von Zinc8 Energy Solution aufgeführt werden, von denen Kopien auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www. sedar.com verfügbar sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht erschöpfend ist, und es wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, anwendbare Wertpapiergesetze schreiben dies vor.

Weder die CSE noch eine Marktregulierungsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!