Zink und Kupfer profitieren von einem Wirtschaftsaufschwung

Zwar hat sich die Weltwirtschaft gerade abgekühlt, aber wichtige Zinkverbraucher wie China oder Indien brauchen den Rohstoff, um Fahrzeuge zu bauen und Infrastrukturprojekte umzusetzen. Und China wird, so prognostiziert aktuell der Internationale Währungsfonds, (IWF) im laufenden Jahr ein Wachstum von 7,9 Prozent vorweisen. Mit einer bevorstehenden Versorgungskrise beim Zink rechnen daher einige.

Zink bindet an der Luft eine witterungsbeständige Schutzschicht, daher wird es als Korrosionsschutz zum Beispiel zum Verzinken von Eisen genutzt. Verwendung findet das Metall nicht nur im Bereich der Automobilzubehörteile, in der Feingeräte- und Elektrotechnik, sondern auch im Bauwesen.

Ein Unternehmen, das sich auf diesen Rohstoff spezialisiert hat, ist Osisko Metals – https://www.youtube.com/watch?v=Nol8RSkYWWo&t=57s -. Zwei der wichtigsten Zinkabbaugebiete in Kanada stehen unter der Herrschaft der Gesellschaft, das Pine Point-Projekt in den Nordwest Territorien sowie die Bathurst Mining Camp-Projekte im Norden von New Brunswick.

Kupfer gilt als Konjunkturmetall. Erholt sich die Weltwirtschaft von Corona und den Auswirkungen, dann werden sich die Automobil- und die Baubranche erholen und ein Nachholbedarf könnte vermehrt für Kupfernachfrage sorgen. Profitieren werden die Unternehmen, die Kupfer in ihren Projekten besitzen. Dazu gehört etwa Hannan Metals – https://www.youtube.com/watch?v=Zll4uT2KEd8&t=16s -. Dessen 937 Quadratkilometer große San Martin-Liegenschaft in Peru enthält Kupfer und daneben noch Silber.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-metals-inc/ -) und Hannan Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/ -).

