Zmart-iVent für die Abwicklung kommunaler Veranstaltungsprogramme

Zmart-iVent verlässt die Nische der Organisation von Ferienprogrammen und positioniert sich als universelles Tool zur Veröffentlichung und Buchung von Events vielfältiger Art. Damit eignet sich Zmart-iVent vor allem für Kommunen, Landkreise und Veranstalter mit einem umfangreichen Programm über einen längeren Zeitraum. Die Veranstaltungsbesucher profitieren dabei von einer sicheren und komfortablen Abwicklung ihrer Buchungs-Aktivitäten, wobei der Fokus auf der reibungslosen mobilen Nutzung liegt.

Individuelle, responsive und damit handygerechte Webseite für Veranstaltungsprogramme

WebApp für die mobile Nutzung

schlanke und komfortable Zahlungsabwicklung durch angebundene Dienstleister (PayPal etc.)

Echte Apps für iOS und Android mit Push-Funktionalität

Datenschutzkonforme Kommunikation mit Teilnehmer/innen über interne Postfächer

komfortable Möglichkeit der Kontakt-Nachverfolgung in Pandemie-Zeiten

Teilnehmerkontakt in Echtzeit per Push-Mitteilung (bei Einsatz der App)

Adressierung von Nicht-Teilnehmern über Newsletter-Export

DSGVO- und OZG-Konform

Beispiele für Anwendungsszenarien:

– touristische Veranstaltungen (Führungen, Wanderungen etc.)

– Programme in der Jugendpflege (Konzerte, Workshops etc. in Jugendzentren)

– kulturelle Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge, Konzerte etc.)

– Bildungs-Programme (Seminare, Workshops, VHS etc.)

– Fachliche kommunale Weiterbildungsprogramme

Zmart-iVent kann auch mit Landes-Paymentsystemen und Serviceportalen zusammenarbeiten. Die Anbindung an ein Servicekonto ist möglich. Somit ist Zmart-iVent ein ideales Element der Verwaltungsdigitalisierung im Rahmen der OZG-Umsetzung.

Die net-Com AG geht auf ein 1994 gegründetes Unternehmen zurück und ist seit 1998 als IT-Dienstleister und Softwarehaus für die öffentliche Hand tätig. Der Tätigkeits-Schwerpunkt des Unternehmens mit 20 Mitarbeitern liegt in der Umsetzung von Internetportalen für Städte, Gemeinden, Landkreise und Tourismus-Einrichtungen mit dem eigenen CMS active-City.

Daneben entwickelt und vertreibt die net-Com AG auch das Fachverfahren PROCURARE für Ressourcen-Management und -Abrechnung. Die net-Com AG ist auch als App-Schmiede für öffentliche Auftraggeber, sowie andere Softwarehäuser aus dem Public Sector tätig. Spezialanwendungen wie SPECTACULUM für den Aufbau von Veranstaltungsplattformen oder COMUNICARE für das SocialMedia-Management bieten modernste Medienkommunikation auf mit der Plattform active-City.

Neben den Aktivitäten in Deutschland hat das Unternehmen bereits zahlreiche internationale IT- und Beratungsprojekte überwiegend in Asien umgesetzt. Diese umfassten neben den Kern-Produkten des Unternehmens auch allgemeine Beratung und Projekt-Management im eGovernment.

Das Unternehmen wird geführt durch den Vorstand Detlef Sander und verfügt über renommierte Partner in allen wichtigen IT-Bereichen rund um die Stadt- und Kreisverwaltungen.