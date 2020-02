ZOOM! – Erste Tagung für Bewegtbildkommunikation der SCM

Berlin, 19.2.2020: Am 23. und 24. April veranstaltet die SCM – School for Communication and Management erstmals ZOOM!, die Tagung für Bewegtbildkommunikation in Köln. An zwei Tagen erhalten Kommunikator*innen Inspiration, Tipps und Fachwissen rund um Bewegtbildinhalte in der Unternehmenskommunikation.

In Zeiten sinkender Aufmerksamkeitsspannen beweist sich Bewegtbild immer mehr als passendes Format, um das Interesse der Zielgruppen zu wecken. Auf der Tagung ZOOM! lernen Interessierte daher, wie Bewegtbildformate zum Bestandteil ihrer Kommunikationsstrategie werden. Teilnehmer*innen erhalten geballtes Know-how rund um verschiedene Videoformate und deren Produktion. Unterschiedliche Sessions sorgen für eine abwechslungsreiche Veranstaltung.

In Keynotes und Best Cases vermitteln Mitarbeiter*innen von u. a. DATEV, comdirect bank, Telekom, TÜV Rheinland, DEG und KölnTourismus wertvolles Praxiswissen und geben Einblicke in ihre Arbeit. In Workshops zu Themen wie Storytelling, YouTube-Marketing oder Distribution werden verschiedene Aspekte vertieft und durch praktische Übungen veranschaulicht.

Während der Do-it-yourself-Sessions können sich die Teilnehmer*innen selbst ausprobieren und lernen, eigenen Bewegtbild-Content zu kreieren. Ein Highlight ist dabei die Film-Challenge am zweiten Tag, bei der die Teilnehmenden eigene Videos produzieren und diese am Ende der Veranstaltung präsentieren.

www.scmonline.de/zoom

