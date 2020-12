Zoot gewinnt den –Technology Team of the Year– Preis der Credit&Collections Technology Awards 2020!

Zoot?s klassenbeste end-to-end Kreditvergabelösung ermöglicht ein verbessertes Kundenerlebnis bei gleichzeitiger Reduktion des kreditorischen und Betrugsrisikos. Dies führt zu einem beschleunigten und verbesserten Entscheidungsprozess beim Kreditinstitut und zu höherer Kundenzufriedenheit.

Credit Connect organisiert die Credit and Collections Technology Awards, um technologische Innovation in der Finanzdienstleistungsbranche auszuzeichnen. Zoot wurde in der Innovation Leader Kategorie als ?Technology Team of the Year? ausgezeichnet. Diese Auszeichnung folgt den mehrfachen CCT Auszeichnungen von Zoot in 2019 für die beste ?Data & Analytics Solution? und die beste ?Credit Underwriting Solution.? Zoot war auch auf der 2019 CCT ?Power 20 List? und zementiert die Position als einer der einflussreichsten und innovativsten Dienstleister in der Finanzdienstleistungsbranche.

Zoot ermöglicht smartere und schnellere Entscheidungsprozesse. Die Kombination der besten Technologie und die Bereitstellung von passenderen Datenquellen, ermöglicht ein ausgefeiltes Entscheidungsregelwerk und einen durchgängig konfigurierbaren Kreditentscheidungsprozess. Zoot?s Private-Cloud Lösung erlaubt Kunden auf einzigartige Weise alle Komponenten des Kundenantragsprozesses zu kontrollieren, inklusive der API Anfragen an Datenquellen, der Entscheidungsregeln, sowie der Front-End- und Back-End-Benutzerschnittstellen.

Erik Schmidt, Zoot?s European CEO kommentiert: ?Zoot?s Technologie ist wegweisend in der Automatisierung von Entscheidungs- und Kreditvergabeprozessen. Unsere Lösungen bieten unseren Kunden echte Agilität und unser Team arbeitete unglaublich hart, um die Kundenherausforderungen mit einer einzigartigen Lösung zu meistern, welche einen wahrhaftigen Vorteil verschaffen. ?Es ist fantastisch, dass diese Anstrengung durch Fachexperten anerkannt wurde. Diese Auszeichnung ist das Resultat aus Leidenschaft und dem Willen des Teams, noch einen draufsetzen zu wollen, um den Kundenerfolg zu garantieren.?

Mischa Schmierer, Vice-President of Solutions und Services fügt hinzu, ?Ich könnte nicht stolzer auf unser Team sein, das die Auszeichnung ?Technology Team of the Year? erhalten hat. Wir haben einige der besten und erfahrensten Fachexperten der Industrie eingesammelt, welche mit unserer Technologie in der Lage sind, echt neue Wege zu erschließen und unsere Kunden voran zu bringen. Wir sind geehrt, dies durch diese Auszeichnung anerkannt zu bekommen.? Schmierer ergänzt: ?Wir sind überzeugt, dass neben unserer Technologie es unsere Leute sind, die den Unterschied machen. Nach 30 Jahren in der Industrie sind wir dankbar, dass Zoot einmal mehr als Innovationsführer in der sich immer weiterentwickelnden Finanzdienstleistungswelt ausgezeichnet wurde.?

Über Zoot

Seit mehr als 30 Jahren ist Zoot Enterprises ein globaler Anbieter von fortschrittlichen Kreditvergabe-, Akquise- und Entscheidungsmanagement-Lösungen. Mit seinen kundenorientierten Tools und Services können Zoot-Kunden Mehrwert und Differenzierung erzielen und gleichzeitig flexible, skalierbare Lösungen für spezifische Geschäftsziele bereitstellen. Zoot ist ein Marktführer in der Fintech-Branche. Die private Cloud-basierte hochsichere Rechenzentrumsumgebung von Zoot ermöglicht Echtzeit-Entscheidungen in Millisekunden und den Zugriff auf Hunderte von hochmodernen Datenquellen, um Risiken zu reduzieren und Neugeschäftsvolumen zu erhöhen. Der internationale Kundenstamm des Unternehmens umfasst große Finanzinstitute, Asset Finance, Merchant Acquisition, eCommerce und Distanzhandel und Zahlungsanbieter. Zoot ? from data to decision.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.zootsolutions.eu.

In Deutschland erreichen Sie uns unter +49 69 405667772.

In Großbritannien rufen Sie uns bitte unter +44 113 2468693 an.