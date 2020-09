ZP Europe Virtual 2020: Flexible, berührungslose Zeiterfassung und Zutrittskontrolle von dormakaba

Bei der ersten virtuellen HR Week präsentiert dormakaba auf seinem extra für das Event gestalteten digitalen Stand berührungslose Lösungen für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle, die zusätzlich auch dem Infektionsschutz dienen.

Besucher können sich hier einfach über DSGVO-konforme Zeiterfassungsmöglichkeiten informieren – egal, ob für zuhause im Home-Office, mobil unterwegs oder am Arbeitsplatz, egal, ob an einem stationären Terminal, am PC oder mit dem Smartphone. Um den Zutritt zu Unternehmen auch in der ?neuen Normalität? sicher zu gestalten, stellt dormakaba mit dem neuen Safe Checkpoint Tower eine sichere, hygienische Zugangslösung für automatisierte Eingänge vor, die die empfohlenen Präventionsmaßnahmen umsetzt und kontrolliert. Die Zutrittskontrollsäule kann mit vier verschiedenen Modulen ausgestattet werden:

Handdesinfektionsspender

Körpertemperatur-Messgerät mit Display

Kamera zum Masken-Check

Zähleinrichtung zur Einhaltung der max. möglichen Personenzahl.

In Kombination mit einer Sensorschleuse ermöglicht sie als Checkpoint sowohl den komfortablen Zugang als auch die intelligente Überprüfung der Einhaltung der jeweils erforderlichen Maßnahmen. Diese Lösung ist auch Teil des Video-Vortrags ?Gesunderhaltung und Infektionsschutz in Verbindung mit flexibler Zutrittskontrolle und Zeiterfassung? von Wolfgang Blender, der ?on demand? abgerufen werden kann.?

