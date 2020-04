zu Corona-Exit-Strategie

Die Debatte um die Exit-Strategie muss geführt werden, offen, ehrlich und mit einem einheitlichen Ergebnis. Es darf nicht sein, dass zum Beispiel die Frage, wann die Schulen wieder öffnen, so chaotisch-föderal entschieden wird wie ihre Schließung. Und es müssen einige Wahrheiten frühzeitig ausgesprochen werden: Etwa, dass es noch viele Monate lang keine voll besetzten Stadien, Konzerthallen und Clubs geben wird. Dass es Pleiten geben wird. Dass es unmöglich ist, das Land so schnell wieder anzuschalten, wie es ausgeschaltet wurde. Das hohe Vertrauen in die Regierung ist nichts als ein Vorschuss. Das Handwerk muss jetzt sitzen. Sonst ist die Krise ganz schnell auch eine Krise des politischen Systems.

