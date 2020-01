Zukunftschancen im Handwerk: Infoabend an der BBS 3

Interesse an Technik, Spaß an handwerklicher Arbeit und dazu noch gestalterisches Geschick? Dann ist die Berufsbildende Schule 3 (BBS 3) der Region Hannover genau die richtige Adresse. Die Schule für Berufe am Bau veranstaltet am Donnerstag, 16. Januar, von 17 bis 19 Uhr einen Informationsabend über die Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Schule in mehr als 20 Ausbildungsberufen rund um den Bau ? von der Anlagenmechanikerin bis zum Zimmerer. Zudem präsentiert sie in diesem Jahr ihre integrativen Schulprojekte, die Bootsbau AG und das Fußballprojekt. Einblicke in die Arbeit des Zentrums für energieeffiziente Bau- und Gebäudetechnik sind ebenfalls möglich.

Während der Veranstaltung können sich die Gäste bei einem Rundgang durch die acht Hallen über die verschiedenen Bildungsangebote der Schule und die Berufe der dualen Ausbildung informieren. Schülerinnen und Schüler der BBS 3 sowie Auszubildende stehen gemeinsam mit ihren Lehrkräften für Fragen zur Verfügung und präsentieren Ausschnitte ihrer Arbeit. Mit der Agentur für Arbeit, dem Freiwilligenzentrum, der Geniefabrik und der Deutschen Angestellten-Akademie sind erstmals auch externe Partner mit eigenen Ständen vor Ort und unterstützen bei der Berufsorientierung.

Die Schulleitung stellt in Kurzvorträgen die unterschiedlichen Bildungswege an der BBS 3 vor. Zu den vielfältigen Angeboten der Schule gehören unter anderem das Berufsvorbereitungsjahr mit den Sprachförderklassen, die Berufsfachschule in den Bereichen Bautechnik, Holztechnik und Metalltechnik, die zweijährige Berufsfachschule Technik, die Berufsoberschule Technik, die Fachoberschule Technik Klasse 11 und Klasse 12, die zur allgemeinen Fachhochschulreife führt sowie das Berufliche Gymnasium mit dem Schwerpunkt Bautechnik.

Der Infoabend findet in der Fachpraxishalle Bautechnik der BBS 3, Ohestraße 3a, 30169 Hannover, statt. Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen, deren Eltern, interessierte Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter sowie Ausbildungslotsen sind dazu herzlich eingeladen. Auch ein Besuch im Klassenverband ist möglich, dafür ist eine telefonische Anmeldung unter 0511 / 22068-0 erforderlich.

Die Anmeldungen für das kommende Schuljahr finden vom 5. bis 7. Februar 2020 an der BBS 3 statt. Informationen zu allen Berufen, Bildungsangeboten und Anmeldeunterlagen gibt es unter www.bbs3-hannover.de.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zum Informationsabend eingeladen.