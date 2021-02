Zukunftsfähige Plattform für Planung und Reporting: CHT entscheidet sich für Board

Hohe Flexibilität und Eigenständigkeit bei Nutzung und Anpassung an weitere Anforderungen geben Ausschlag zu Gunsten von Board

Frankfurt am Main, Deutschland, 11. Februar 2021 ? Board International, führender Software-Anbieter einer All-in-One-Entscheidungsfindungsplattform, die Business Intelligence (BI), Planung und Predictive Analytics integriert, freut sich, die CHT-Gruppe im Bereich Planung und Reporting in die Zukunft zu führen. Der Global Player für Spezialitätenchemie hat sich für die cloudbasierte Version der Board-Plattform entschieden, die im ersten Schritt bestehende Lösungen im Bereich Umsatz- und Budget-Planung ersetzt. Im zweiten Schritt kommen Vertriebs-Reporting und Finanzkonsolidierung hinzu. Auch Produktionscontrolling und Supply-Chain-Planung sollen in Zukunft über Board gesteuert werden.

Einheitliche Plattform mit intuitiver Bedienung

CHT nutzt bislang zwei unterschiedliche Software-Lösungen für Reporting und Planung. In Zukunft steht eine integrierte Lösung zur Verfügung, die fehleranfällige Medienbrüche vermeidet. ?Wir bekommen Daten von 25 Standorten weltweit aus verschiedenen ERP-Systemen. Diese Daten können wir jetzt in einem Single-Point-of-Truth (SPoT) zusammenführen und sie für Planung, Reporting und Analyse nutzen?, berichtet Martin Schmälzle, IT-Leiter bei CHT. ?Board besticht dabei durch eine sehr benutzerfreundliche Bedienoberfläche. Dadurch ermöglichen wir es vielen sehr unterschiedlichen Nutzergruppen eigenständig mit dieser Software zu arbeiten.? Zunächst sollen über 350 Mitarbeiter Zugang zu der Board-Plattform bekommen.

Hohe Eigenständigkeit bleibt erhalten

Die Umsetzung des Projektes startet im Januar 2021. Board unterstützt CHT bei der Einführung und sorgt vor allem für den Know-how-Transfer und das Coaching der CHT-Mitarbeiter. ?Für uns bei CHT ist es wichtig, dass wir möglichst viel eigenständig machen können?, erläutert Nico Wawerek, Group VP Controlling bei CHT. ?So bleiben wir agil und sind in Zukunft in der Lage, neue Anforderungen unabhängig von externer Beratung flexibel und eigenständig umzusetzen. Mit Board können wir Planung und Reporting dadurch schneller, einfacher und transparenter gestalten.?

CHT setzt auf die moderne Cloud-Version von Board. Die browserbasierte Bereitstellung in der Cloud sorgt dafür, dass die Plattform standortunabhängig zur Verfügung steht und keine zeitraubenden technischen Roll-Out-Strategien notwendig sind. Das ist gerade in Zeiten von Home-Office ein großer Vorteil. Da Upgrades oder neue Releases automatisch eingespielt werden, sind die Funktionen jederzeit auf dem neuesten Stand.

Über CHT

Die CHT Gruppe, ein mittelständischer Global Player für Spezialitätenchemie und weltweit aktiv in Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Die CHT Germany GmbH in Tübingen ist Hauptsitz der Unternehmensgruppe, die sich auf nachhaltige chemische Produkte und Prozesslösungen fokussiert. TEXTILE SOLUTIONS der CHT verbessern die Qualität, Funktionalität sowie Optik und Reinheit von Textilien und optimieren deren Herstellungsprozesse. In den Bereichen Silikone, Baustoffe, Farben, Lacke, Papier, Agrar sowie Reinigungs- und Pflegeprodukte bieten die INDUSTRY SOLUTIONS innovative Produkte und Prozesslösungen. Durch die Bündelung der Stärken der gesamten Gruppe werden im Rahmen der SCIENCE & SERVICE SOLUTIONS permanent weitere innovative Produkte, Anwendungen oder Prozesse entwickelt und umfassende technische Beratung angeboten. Hochqualifizierte Fachkräfte arbeiten in modernsten Laboren für Entwicklung, Analytik und Anwendungstechnik, um Ideen und Lösungen herauszuarbeiten, die modernsten Anforderungen gerecht werden. DDie CHT Gruppe ist mit Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit durch 27 Gesellschaften vertreten und erzielte im Geschäftsjahr 2019 mit 2.200 Mitarbeitern einen Konzernumsatz von 535 Mio. Euro. Weitere Informationen unter www.cht.com

Board ist die #1 Entscheidungsfindungsplattform. Seit seiner Gründung 1994 hat Board International über 3.000 Unternehmen weltweit dabei unterstützt, ihre Organisation zu transformieren durch die schnelle Realisierung von Business Intelligence-, Corporate Performance Management- und Advanced Analytics-Anwendungen in einer einheitlichen Plattform. Mit Board können Anwender intuitiv und spielerisch einfach mit Daten agieren, um eine einheitliche, akkurate und umfassende Sicht auf das Unternehmen zu erhalten, handlungsweisende Einblicke zu gewinnen und die vollständige Kontrolle über die Leistung der gesamten Organisation zu erlangen. Dank der Board-Plattform konnten weltweit agierende Konzerne wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, KPMG, KUKA, NEC, Siemens und die ZF Friedrichshafen AG eine End-to-End-Entscheidungsfindungsplattform einführen – in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden wären.

Board International hat 28 Niederlassungen rund um den Globus und ein weltweites Partnernetzwerk. Board wurde bereits in über 100 Ländern implementiert.

www.board.com/de