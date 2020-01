Zukunftsfähige Lösungen für eine effiziente Intralogistik

Mit mehr Ausstellern als je zuvor und einem komplett belegten Messegelände vermeldet die LogiMAT 2020 bereits vor ihrer Eröffnung am 10. März erste neue Rekorde. In allen Ausstellungsbereichen kann das Fachpublikum erneut zahlreiche Weltpremieren in Augenschein nehmen. Über 1.650 internationale Aussteller aus aller Welt präsentieren in Stuttgart die jüngsten Innovationen und zukunftsfähigen Lösungen für eine intelligente Steuerung moderner Prozesse in der Intralogistik.

Über alles, was Performance und Zukunftsfähigkeit der Intralogistik auf dem Weg der digitalen Transformation ausmacht, informiert die LogiMAT, 18. Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement vom 10. bis 12. März 2020 auf dem Stuttgarter Messegelände. ?Das Thema Digitalisierung ist in den Unternehmen inzwischen angekommen?, urteilt LogiMAT-Messeleiter Michael Ruchty vom Münchener Veranstalter EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH. ?Jedoch zögern viele Unternehmen bei der konkreten Umsetzung der digitalen Transformation, das belegen eine Vielzahl aktueller Untersuchungen. Viele Entscheider sind sich bei den Technologieentwicklungen noch nicht im Klaren darüber, wohin die Reise geht. Sie haben hohen Informationsbedarf und halten sich mit ihren Investitionen bei den Lösungsangeboten entsprechend zurück.?

Vor dem Hintergrund dieser Anforderungen erfüllt die LogiMAT als weltweit führende Plattform der Intralogistik ihre Aufgabe in doppelter Hinsicht: Die Exponate ihrer Aussteller ? darunter zahlreiche Weltpremieren ? repräsentieren einen Querschnitt durch das aktuelle Lösungsspektrum der führenden Entwickler und Anbieter. Parallel dazu bietet das bewährte Rahmenprogramm mit hochkarätig besetzten Foren, der Vorstellung von Best-Practice-Projekten und aktueller Forschungsansätze sowie mit zahlreichen Unternehmenspräsentationen ein nachhaltiges Informationsangebot für die zukunftsfähige Ausrichtung der Intralogistik. Dementsprechend lautet das Motto der LogiMAT 2020: ?Intralogistik aus erster Hand | Visionen ? Innovationen ? Lösungen?.

Wie bereits im vergangenen Jahr sind die Ausstellungsflächen der zehn Hallen auf dem Stuttgarter Messegelände während der 18. LogiMAT komplett belegt. Inklusive der Halle 2, dem Eingangsbereich Ost inklusive Atrium sowie der Galerie in Halle 1 konnten gegenüber der LogiMAT 2019 weitere Präsentationsflächen in einer Größenordnung von 1.450 Quadratmetern aktiviert werden ?Wir sind bis auf den letzten Meter ausgebucht?, so Michael Ruchty. Auf insgesamt mehr als 125.000 Quadratmetern präsentieren während der LogiMAT 2020 mit über 1.650 Aussteller, davon über 300 Erstteilnehmer, mehr Unternehmen als je zuvor ihr Leistungsspektrum für durchgängige Effizienz und zukunftsfähige Lösungen in der Intralogistik.

Markant ist überdies der wachsende Anteil internationaler Aussteller. Ihre Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um weitere fünf Prozent auf 495 Unternehmen. Damit liegt die Quote internationaler Aussteller auf der LogiMAT 2020 höher als 30 Prozent ? darunter befinden sich fast 100 Unternehmen allein aus China (74), Korea (4), Taiwan (3) und den USA (14). Das unterstreicht den Stellenwert der LogiMAT als international führende Informations- und Kommunikationsplattform sowie als Arbeitsmesse für direkte Geschäftsabschlüsse der Intralogistik-Branche. Für die drei Messetage rechnet der Veranstalter mit mehr als 65.000 Fachbesuchern. Beinahe jeder zweite Fachbesucher kommt erfahrungsgemäß mit konkreten Investitionsabsichten.

Digitaler Laufzettel und praktischer Besuchsplaner

Zur schnellen Orientierung bei konkretem Produktinteresse sind die Global Player und mittelständischen Unternehmen in den zehn Hallen des Stuttgarter Messegeländes nach Ausstellergruppe gegliedert. Die Fachbesucher können sich mit der vom Messeveranstalter weiter entwickelten App auf ihrem Tablet oder Smartphone einen ?digitalen Laufzettel? erstellen. In der benutzerfreundlich gestalteten App sind die Aussteller sowohl alphabetisch als auch nach Hallen und Ländern gelistet. Überdies sind in jeder Halle die Lösungsanbieter nach den jeweiligen Bereichen abrufbar. ?Dies ist für die Messebesucher von besonderem Vorteil etwa bei den Hallen 6 und 7, die unter ihrem Dach Aussteller mehrerer Segmente bündeln?, erläutert Ruchty. Zudem gibt es als begleitendes Printprodukt den praktischen Besuchsplaner in dem unter anderem das Ausstellerverzeichnis, Hallenpläne sowie das gesamte Rahmenprogramm zu finden sind.

Bei der Hallenbelegung setzt der Veranstalter weitgehend auf Bewährtes: In den Hallen 1 ? nebst Galerie ?, 3, 5 und 7 geben die Maschinen- und Anlagenbauer einen Überblick über die aktuellen Produkte, Innovationen und Systemlösungen für durchgängige Prozessautomatisierung bei Warehousing, Auftragskommissionierung und Versandfertigung. Den bislang avisierten Neuheiten zufolge stehen dabei insbesondere Ausstattungsplanungen nach ganzheitlichen Konzepten und mitwachsenden Lösungen, durchgängig einheitlich gesteuerte Prozesse mit leistungsstarken System- und Fördertechnikkomponenten und weitgehendem Multi Material Handling im Fokus. Darüber hinaus werden Applikationserweiterungen und

-neuerungen zur Bewältigung der digitalen Transformation mit bereits bewährten Geräten und Systemen gezeigt.

Neu ist die Positionierung der speziell auf die Prozesse der Handelslogistik ausgerichteten Informationsplattform TradeWorld. Flankiert von Ausstellern mit Angeboten zur Digitalisierung und Automatisierung von Handelsprozessen ist sie an exponierter Stelle im Atrium im Bereich Eingang Ost zu finden. ?Zahlreiche LogiMAT-Aussteller präsentieren in verschiedenen Hallen intralogistische Produkte und Systeme auch für den reibungslosen Ablauf von Handelsaktivitäten in E-Commerce und Omnichannel. Die TradeWorld im Atrium (Eingang Ost) bildet quasi das Herzstück derjenigen Aussteller, die spezielle Lösungen für die Digitalisierung und Automatisierung von Handelsprozessen anbieten?, so Michael Ruchty. ?Auf der eigenen Vortragsfläche werden darüber hinaus an allen drei Messetagen in spannenden Expertenvorträgen und Gesprächsrunden maßgebliche Informationen für die effiziente Gestaltung und Abwicklung der Prozesse vermittelt.?

Fahrerlose Transportsysteme in eigenem Ausstellungsbereich gebündelt

Wachsende Bedeutung in der Intralogistik fällt den autonomen, Fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) zu. Um die aktuellen Entwicklungen angemessen abzudecken und dem Fachpublikum neue Technologien und Innovationen vorzustellen, ist für die mobilen Transport- und Pickroboter erstmals ein eigener Ausstellungbereich in der Halle 2 eingerichtet.

Die komplette Riege der führenden Flurförderzeuge-Hersteller sowie das Gros der namhaften Anbieter nutzwertiger Anbaugeräte und der Verladetechnik zeigen in der Halle 7 sowie den Hallen 9 und 10 ihre neuesten Innovationen im Bereich der Stapler, der Förderzeuge, der Handlingsysteme sowie die aktuelle Lösungsvielfalt rund um die Themen Fahrerassistenz- (FAS) und Flottenmanagementsysteme. Geprägt von den Anforderungen im elektromotorischen Bereich reicht das Spektrum der Exponate in diesen Segmenten von Weltpremieren für Großflächenklammern bei den Anbaugeräten über neue Sicherheits- und Dialogfunktionen bei den FAS bis hin zu Neuvorstellungen nachrüstbarer Kabinenvarianten für Elektrostapler. Außerdem werden kompakte Mehrwege-Seitenstapler und weitere Lösungsangebote für die Automatisierung autonom fahrender Geräte gezeigt. Auf für die LogiMAT neu erschlossenen Außenflächen zwischen Halle 8 und Halle 10 werden in Live-Vorführungen neue Flurförderzeuge vorgestellt.

Die Entwickler und Anbieter von Softwarelösungen für die Intralogistik, die in Halle 8 und partiell in der angrenzenden Halle 6 zu finden sind, binden bei ihren neuesten Lösungen inzwischen Verfahren und Methoden der KI in ihre Rechenprozesse mit ein. Die Aussteller zeigen mit ihren Softwareangeboten und neuen Funktionen, wie sich diese für die Systemwelt von Telematik-, Transportmanagement- und Warehouse Management Systemen niederschlägt. Außerdem präsentieren sie aktuelle Softwarelösungen in den Bereichen Zoll-, Versandabwicklung und Exportkontrolle und zeigen Wege für neue Geschäftsfelder auf, die aus der Digitalisierung automatisierter Prozesse entstehen.

Last but not least stellen die Aussteller der ergänzenden Produktangebote und Neuentwicklungen aus den Bereichen Behälter und Kennzeichnungstechniken, Verpackung sowie Verpackungs- und Wiegesysteme in den Hallen 4 und 6 Produktneuheiten zum Verwiegen, Messen oder Etikettieren, neue Wearables und Scanner sowie die jüngsten Material- und Formentwicklungen für Etiketten und Ladungsträgern vor.

Zudem unterstreicht das vielschichtige Rahmenprogramm der 18. Internationalen Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement mit mehr als 30 hochkarätig besetzten Fachforen, über 250 Speakern von internationalen Top-Experten sowie drei Live-Events den Ruf der LogiMAT als führende Informationsplattform der Branche. ?Mit diesem umfassenden Informationsangebot sowie der Bestandsaufnahme bei den aktuellen Innovationen und der Präsentation zukunftsfähiger Lösungsansätze bietet die LogiMAT 2020 einmal mehr die komplette Intralogistik aus erster Hand?, resümiert Messeleiter Ruchty. ?Kurz: Ein Pflichttermin für alle, die ihre Wettbewerbsfähigkeit mit intelligenter Steuerung und modernen Prozessen in der Intralogistik zukunftsorientiert ausrichten wollen.?

Über die LogiMAT

Die LogiMAT, 18. Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement, findet vom 10. bis 12. März 2020 auf dem Messegelände Stuttgart direkt am Stuttgarter Flughafen statt.

Seit 2014 veranstaltet die EUROEXPO gemeinsam mit der Landesmesse Stuttgart die LogiMAT China mit jährlichem Turnus. Diese findet in Shanghai parallel zur transport logistic China statt. Die nächste Veranstaltung wird vom 16. bis 18. Juni 2020 durchgeführt.

Neu im Portfolio ist der Standort Bangkok, Thailand. Vom 13. bis 15. Mai 2020 wird erstmals die ?LogiMAT | Intelligent Warehouse? mit Fokus auf den südostasiatischen Markt als Nachfolgemesse der Veranstaltung ?Intelligent Warehouse?, die seit 2015 vom ortsansässigen Expolink Global Networks Ltd. durchgeführt wurde, stattfinden.

