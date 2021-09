Zukunftsinitiative Handwerk 2025: Personaloffensive verzeichnet hohe Nachfragen

Mitarbeiter finden, binden und führen – in diesen Bereichen unterstützen die Berater für Personal- und Organisationsentwicklung der baden-württembergischen Handwerkskammern bereits seit 2018 die Handwerksunternehmer aus dem Land. Um Betriebsinhabern Hilfestellung beim strategischen Personalmanagement zu geben und sie in den Bereichen der Personalgewinnung, -entwicklung und -führung zu stärken, bieten die Handwerkskammern eine kostenfreie Online-Workshopreihe für Unternehmer an.

„Der Fachkräftemangel bestimmt die Branche Handwerk seit vielen Jahren. Auch die Corona-Pandemie hat ihn nur vorübergehend gedämpft. Mittlerweile ist der Bedarf an qualifiziertem Personal wieder genauso hoch wie vor der Pandemie“, erklärt Nicola Pauls, Beraterin für Personal- und Organisationsentwicklung bei der Handwerkskammer Region Stuttgart und Leiterin der Personaloffensive Handwerk 2025. Trotz Pandemie sei die Personalgewinnung das Dauerbrennerthema in der Beratung, stark getrieben durch das Bau- und Elektrohandwerk. „Zudem fällt auf, dass das Thema Personalführung immer mehr an Bedeutung gewinnt“, so die Kammer-Mitarbeiterin. Dies lasse sich auch mit dem vermehrten Interesse der Betriebe an strategischen Themen in Verbindung bringen sowie der Tatsache, dass pandemiebedingt der Führung in Betrieben eine noch bedeutsamere Rolle zukomme.

Um den Unternehmen die benötigte Hilfestellung zu geben und sie bei der Suche sowie der Bindung passender Mitarbeiter zu unterstützen, hat die Handwerkskammer Region Stuttgart gemeinsam mit den anderen baden-württembergischen Kammern die Online-Workshopreihe „Mitarbeiter finden, binden und führen“ initiiert.

„Der erste Termin Ende Juli zum Thema „Mitarbeiter finden“ war binnen weniger Tage ausgebucht“, resümiert Pauls. Wer an den Folgeterminen, dem Workshop zum Thema „Mitarbeiter binden“ am 21. September sowie zum Bereich „Mitarbeiter führen“, noch teilnehmen möchte, sollte demnach schnell sein. Ein weiterer Termin zum ersten Themengebiet „Mitarbeiter finden“ werde aufgrund der hohen Nachfrage am 17. November veranstaltet.

Alle Informationen sowie Anmeldung unter www.handwerk2025.de/personal/online-workshops/