Zukunftsmarketing-Tool “Personality Check” inspiriert neue Umsatzpotenziale!

Steinach im März 2020 – Mit seinem Zukunftsmarketing-Tool “Personality Check” erzielt Nabenhauer Consulting Wachstumsraten, welche sie derzeit nicht für möglich halten!

Ausrichtung der innovativen Software ist es, die Kunden nicht mehr mit Werbung zu überhäufen, sondern ebenso individuell wie im Einzelhandel zu behandelt. Die Persönlichkeit des Kunden, der vor dem PC sitzt und nach einer bestimmten Ware oder einem Produkt sucht, ist die Grundlage für erfolgreiches Marketing. Anhand des Algorithmus von “Personality Check” wird den vorhandenen Datenbestand eines Unternehmens in 9 Kundentypen zu kategorisiert und damit exakt nach den individuellen Bedürfnisse und Vorlieben eines Kunden bedient. Mehr über Zukunftsmarketing-Tool “Personality Check” jetzt im Internet unter:

https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/personalisiertes-und-individualisiertes-Marketing/ (https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/personalisiertes-und-individualisiertes-Marketing/)

Mit “Personality Check” erhalten die Unternehmer handfeste Lösungen und alles, was sie brauchen, um äußerst aussagekräftige Persönlichkeitsportraits über ihre Kunden zu erhalten und für ihr Marketing nutzbar zu machen! Der Kundentyp spielt hierbei auch eine wichtige Rolle. Mit der Kategorisierung von neun Kundentypen und Triggerworte erhält man klare Hinweise, welche Eigenschaften auf ihren Kunden zutreffen, und anhand dieser Grundlage kann man Marketing individuell anpassen und neue Umsatzpotenziale erschliessen, denn duch die Kategorisierung der Kunden und Verknüpfung des emotionalen Textes mit dem für diesen Kundentyp stimmigen Angebot wird die Kauflust und Kaufbereitschaft des Kunden deutlich gesteigert: https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/personalisiertes-und-individualisiertes-Marketing/ (https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/personalisiertes-und-individualisiertes-Marketing/ )

Der Geschäftsführer der Nabenhauer Consulting, Robert Nabenhauer, ist sicher, dass unter seiner Verantwortung Nabenhauer Consulting weitere Marktanteile hinzugewinnen wird: “Unsere Kunden werden mit dem Zukunftsmarketing-Tool “Personality Check” und dem personalisierten Marketing auf Basis von Persönlichkeitsmerkmalen Vorreiter in Ihrer Branche sein!

Das innovative Tool “Personality Check” ist ein weiterer wichtiger Baustein für den stetigen Erfolgskurs der Nabenhauer Consulting. Nabenhauer Consulting stärkt damit seine Position und kann seine Marktanteile weiter festigen. Am Hauptsitz in Steinach werden permanent neue und zukunftsweisende Dienstleistungen entwickelt: https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/personalisiertes-und-individualisiertes-Marketing/

