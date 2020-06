Zukunftsweisende AutoStore-Lösungen von Element Logic auf der virtuellen Messe ?materialfluss world + conference? erleben

Die aktuelle Situation erfordert Kreativität und die Bereitschaft, neue Wege einzuschlagen. Der erfahrenste AutoStore?-Integrator und führende Anbieter von Intralogistiklösungen Element Logic war schon immer offen gegenüber Neuerungen und beschreitet gemeinsam mit seinen Kunden tagtäglich neue Wege. Die Supply Chain wird sich mit Covid-19 definitiv verändern ? darüber hat sich Element Logic bereits Gedanken gemacht.

Im Rahmen der virtuellen Messe ?materialfluss world + conference? (17.06.-03.07.2020) wird Element Logic mit einem digitalen Messestand vertreten sein. Zusätzlich veranstaltet der Intralogistik-Generalunternehmer dort ein Live-Webinar, das thematisch auf die sich verändernden Gegebenheiten durch Covid-19 eingeht.

Alle Interessenten sollten sich daher die folgende Veranstaltung vormerken:

Live-Webinar am Mittwoch, den 17.06.2020 um 10 Uhr

Thema: Covid-19 und AutoStore?: So bauen Sie eine krisensichere Lieferkette auf

Anmeldung unter: https://weka-virtual-show.expo-ip.com/…

In dem 45-minütigen Live-Webinar wird Intralogistik-Experte Michael Kawalier auf die aktuellen Einschränkungen der Lieferwege, Personalmangel, Änderungen im Kaufverhalten und Kontaktbeschränkungen eingehen und die Frage beantworten, wie Sie als Unternehmen Ihr Lager krisenfest und zukunftssicher machen können. Für die Optimierung der Supply Chain bietet AutoStore? verschiedene Lösungsansätze, die im Webinar anschaulich vorgestellt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, persönliche Fragen zu platzieren.

Besucher des virtuellen Messestandes können sich auf spannende Videos, Case Studies, Infobroschüren und vieles mehr freuen ? alles verfügbar per Mausklick. Unter anderem geben Kunden von Element Logic Einblicke in die gemeinsam entwickelten Prozesse. Somit erhalten Besucher virtuell die Möglichkeit, den Messestand von Element Logic ganz individuell zu erkunden und sich umfassend zu informieren. Über die Live-Chat Funktion können Standbesucher zudem direkt mit Experten von Element Logic in Kontakt treten.

Anmeldung zur virtuellen Messe unter: https://www.materialfluss.de/…

Die Teilnahme am Webinar sowie der Besuch der virtuellen Messe ist vollkommen kostenfrei.

Element Logic ist der führende europäische AutoStore?-Integrator am Markt. Mehr als 35 Jahre Erfahrung als Intralogistik-Generalunternehmer und annähernd 20 Jahre Erfahrung mit der erfolgreichen Realisierung von AutoStore?-Projekten stehen für wohldurchdachte und hocheffiziente Lagerlösungen.

Weitere Informationen über das Unternehmen und AutoStore erhalten Sie unter www.elementlogic.de oder auf Facebook und Linkedin.