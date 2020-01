Zum 75. Jahrestag der Versenkung der “Wilhelm Gustloff”: “Möge das Grauen des Krieges uns und künftigen Generationen erspart bleiben!”

“Am heutigen 30. Januar 2020 jährt sich zum 75. Mal die

Katastrophe des Schiffes –Wilhelm Gustloff–, das vor der Küste Pommerns von

einem sowjetischen Unterseeboot versenkt wurde. Es starben dabei mutmaßlich über

9000 Menschen, in ihrer ganz überwältigenden Mehrzahl deutsche Kriegsflüchtlinge

– unter ihnen mutmaßlich 5000 Kinder – und eine geringere Zahl deutscher

Militärangehöriger. In der größten Evakuierungsaktion über See in der jüngeren

Geschichte wurden durch die Kräfte der seinerzeitigen Kriegsmarine in den ersten

fünf Monaten des Jahres 1945 über die Ostseehäfen Danzig, Elbing, Gdingen

(Gotenhafen), Hela, Königsberg, Libau, Memel, Pillau und Swinemünde über zwei

Millionen Menschen aus den Ostgebieten des Reiches und den baltischen Staaten

dem Zugriff der sowjetischen Streitkräfte und damit den unmittelbaren

Kriegshandlungen und folgenden Exzessen gegen die Zivilbevölkerung entzogen.

Versenkt wurden durch die Sowjetmarine – neben anderen – ebenfalls die Schiffe

–General von Steuben– (9. Februar 1945) und –Goya– (16. April 1945) mit zusammen

mindestens 10.000 Toten, darunter bis zu 2800 verwundete deutsche Soldaten samt

medizinischem Personal. Versenkt wurden durch die britische Royal Air Force noch

am 3. Mai 1945 in der Lübecker Bucht die Schiffe –Cap Arcona– und –Thielbeck–,

auf denen zumeist ausländische Häftlinge der Konzentrationslager Neuengamme und

Fürstenhof von ihren Bewachern eingesperrt worden waren. Den britischen

Luftangriffen fielen auf diesen Schiffen nahezu 7000 Menschen zum Opfer.

Die AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg gedenkt der Toten und ehrt die

Retter. Möge das Grauen des Krieges uns und künftigen Generationen erspart

bleiben.”

Emil Sänze

Pressepolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg

