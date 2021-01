Zum achten Mal in Folgeübernimmt Persistent die Führungsposition im Zinnov Zones 2020 Engineering Research and Development Services Report

Verbessert Führungsposition in sechs wichtigen Engineering-Kategorien – Digital, KI, Cybersicherheit, Plattformtechnik, Unternehmens- und Verbrauchersoftware

Persistent Systems (https://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), wurde in den zwei Engineering-Kategorien Verbraucher- und Unternehmenssoftware von Zinnov Zones zu den Top-Dienstleistern gezählt und als führend in den Bereichen Digital Engineering, KI-Engineering, Cybersicherheit und Plattform-Engineering anerkannt.

Das neueste Zinnov Zone-Rating für 2020 im Bereich ER&D Services ist hier erhältlich (https://www.persistent.com/awards-and-recognitions/persistent-recogn ized-as-a-leader-in-zinnov-zones-2020-services-report/) .

Zinnov ist ein Forschungs-, Beratungs- und Consulting-Unternehmen mit Kernkompetenz in den Bereichen Produktentwicklung und digitale Transformation. Die Ergebnisse werden auf Basis von Zinnovs proprietärer Draup-Plattform ermittelt. Die Ratings von Zinnov Zones haben sich zum Branchenstandard für das Benchmarking von Dienstleistern in Bereichen wie ER&D-Services, digitale Services, IoT-Services, Medien und Technologie entwickelt.

Im Rating für das Jahr 2020 wurden mehr als 50 Dienstleister hinsichtlich ihrer Produktentwicklungskompetenz bewertet. Dabei wurden eine Vielzahl von Dimensionen wie Verbreitung und Reife der Liefer- und Dienstleistungskapazitäten, Skalierbarkeit, Wachstumsrate, Finanzen, Innovation und IP, Ökosystemverknüpfungen und Feedback seitens der Unternehmenskunden berücksichtigt.

Sandeep Kalra, Executive Director und CEO von Persistent Systems äußert sich dazu:

„Unternehmen müssen ihre Wachstumshebel ständig neu priorisieren, um Marktverschiebungen und Herausforderungen zu meistern. Wir ermöglichen das seit 30 Jahren, indem wir unseren Kunden rapide und mit höchster Effizienz Innovationen bringen. Die Anerkennung durch Zinnov im achten Jahr in Folge ist eine Bestätigung für uns, dass wir bei unserer Neuorientierung vom Produkt-Engineering hin zu digitalen Lösungen weiterhin unermüdlich daran arbeiten, die Engineering-Programme unserer Kunden zu konzipieren, zu entwickeln, zu modernisieren und zu verwalten, um sie auf ihrem Weg der digitalen Transformation zu begleiten.“

Sidhant Rastogi, Partner und Global Head bei Zinnov sagte:

„Persistent baut seine Führungsposition in sich schnell verändernden Sektoren weiter aus, die sich aktuell in bedeutendem Wandel befinden. Dies ist ein Beweis für die Agilität von Persistent sowie für seine Expertise rund um alles, was Cloud-basiert ist. Das Unternehmen hat sich als führend bei der komplexen Konstruktion digitaler Mosaike etabliert und nutzt dabei die besten Cloud-basierten Technologien und Partner.“

Informationen zu Persistent Systems

Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ist ein globaler Lösungsanbieter, der digitale Geschäftsbeschleunigung, Unternehmensmodernisierung und digitales Produkt-Engineering für Unternehmen in allen Branchen und Regionen bereitstellt.

http://www.persistent.com/

