Zum dritten Mal in Folge: TIBCO ist „Leader“ in Gartners Magischem Quadranten für Datenwissenschaften und maschinelles Lernen

Gartner hat TIBCO 2021 in seinem Magischen Quadranten für Data-Science- und Machine-Learning-Plattformen als ?Leader? eingestuft ? zum dritten Mal in Folge. TIBCO ermöglicht den Erfolg seiner Kunden mit innovativen Produkten und Technologien, die ein breites Spektrum an Herausforderungen in den Bereichen betriebliche Abläufe und Endkundengeschäft adressieren.

?Datenwissenschaft und maschinelles Lernen bilden den Kern der florierenden Data-First-Bewegung. TIBCO macht Datenmanagement, visuelle Analytik, Funktionserstellung und Modellierung einfach. Zusammen mit der API-gestützten Echtzeit-Integration und ModelOps ermöglicht das unseren Kunden, digitale Entscheidungen zu beschleunigen und einen hohen geschäftlichen Nutzen zu generieren?, sagt Michael O–Connell, Chief Analytics Officer bei TIBCO. ?Wir freuen uns sehr darüber, erneut als ?Leader? im Gartner-Bericht genannt zu werden. Wir sehen dies als Bestätigung an für unsere Data-Science-Plattform und für das anhaltende Vertrauen unserer Kunden in uns, Data-Science-Lösungen und KI-Apps zu liefern, die etwas bewirken.?

Data Science ist ein wesentlicher Aspekt bei Hyperconverged Analytics, dem Ende 2020 vorgestellten Ansatz für visuelle Analytik, Datenwissenschaft und Datenmanagement in Umgebungen zur Event-Stream-Verarbeitung. Wenn diese TIBCO-Technologien in Low-Code-Workbench- und Developer-Studios kombiniert werden, werden KI-Apps und Data-Science-Lösungen immer häufiger zu einer Selbstverständlichkeit, sowohl in den Geschäftsbereichen als auch im IT-Betrieb.

Über den Bericht

Im Magischen Quadranten für Data-Science- und Machine-Learning-Plattformen bewertete Gartner die Stärken und Schwächen von 20 Anbietern.

Die Analysten bewerten die Anbieter auf Basis zweier Kriterien: der Vollständigkeit ihrer Unternehmensvision und der Fähigkeit, diese in die Praxis umzusetzen (?completeness of vision? und ?ability to execute?).

Weiterführende Informationen

Ein kostenloses Exemplar des vollständigen Gartner-Berichts steht auf der TIBCO-Website zum Herunterladen bereit. Interessenten finden dort auch Informationen dazu, was TIBCO aus der Sicht des Unternehmens im Wettbewerb als einen der marktführenden Anbieter in den Bereichen Data Science und Machine Learning unterscheidet.

TIBCO ist ein weltweit führender Software-Anbieter im Bereich Unternehmensdaten. Er ermöglicht es seinen Kunden, sich zu allen Anwendungen zu verbinden, die Daten zu harmonisieren und Geschäftsergebnisse zuverlässig vorherzusagen, um die schwierigsten datengesteuerten Herausforderungen zu meistern.

Haftungsausschluss

TIBCO erschließt das Potenzial, das in Echtzeit-Daten schlummert, um Entscheidungen in kürzerer Zeit und höherer Qualität zu treffen.

Die [url=https://www.tibco.com/de/connected-intelligence-cloud]Connected Intelligence Cloud[/url] des Unternehmens bietet nahtlose Integrationen zu allen Applikationen und Datenquellen. Zudem ermöglicht die Plattform die Harmonisierung der Daten, um Einschränkungen beim Zugriff darauf zu beseitigen, sie in einer zuverlässig hohen Qualität zur Verfügung zu stellen und um sie besser kontrollieren sowie steuern zu können. Des Weiteren lassen sich mit ihrer Hilfe verlässliche Vorhersagen zu Ergebnissen treffen, und das in Echtzeit sowie unabhängig vom Datenvolumen.

Informationen dazu, wie Kunden selbst schwierigste geschäftliche Herausforderungen mit Hilfe der Lösungen von TIBCO meistern können, finden sich unter www.tibco.de.