Zum siebten Mal in Folge das?CrefoZert? für AixConcept

Die AixConcept GmbH hat zum siebten Mal in Folge das CrefoZert für seine Bonität von der Creditreform erhalten. Dieses Zertifikat erhalten nur Unternehmen, die verschiedene Bewertungskriterien erfüllen. Entscheidend ist vor allem der Bonitätsindex, der angibt, wie sicher eine Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen eingeschätzt wird. Das Zertifikat hat eine Laufzeit von einem Jahr.

Ausreichende Mittel bedeutet Sicherheit für Kunden und Partner

Gute Bonität nutzt einem Unternehmen wenig, wenn niemand davon weiß. Bereits seit 2009 bietet die Creditreform eine Bewertung auf Basis objektiver Kriterien an. Nur wer eine außergewöhnliche Bonität sowie eine gute Prognose für den weiteren Geschäftsverlauf vorweisen kann, erhält das Gütesigel ?CrefoZert? als Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit. AixConcept ist in diesem Jahr zum siebten Mal in Folge als ?ausgezeichnet? zertifiziert und gehört damit zu den 2 Prozent deutscher Unternehmen, die exklusiv für eine außergewöhnlich gute Bonität stehen. Davon profitieren auch Kunden und Partner, denn Geschäftsbeziehungen im Bildungsbereich bestehen oft über viele Jahre. Ein Bonitätszertifikat schafft nicht nur Vertrauen, sondern bedeutet, dass das Unternehmen nachhaltig und für die Zukunft gerüstet ist.

Ein gesundes Unternehmen bürgt für Verlässlichkeit

?Wir freuen uns sehr, dass die AixConcept bereits zum siebten Mal in Folge die Auszeichnung erhalten hat?, sagt Volker Jürgens, Geschäftsführer AixConcept. ?Gerade in schwierigen Zeiten ist es für Kunden, Partner und nicht zuletzt auch für unserer Mitarbeiter ein Zeichen, dass das Unternehmen gesund ist und zukunftsorientiert operiert. Die Mischung aus technischer Expertise, tiefer Marktkenntnis und eine ausgezeichnete Bonität sind Merkmale, die in unseren Produkten und Services Kunden und Interessenten direkt zugutekommen.?

Das Zertifikat sowie die Kriterien können auf der Webseite der Creditreform eingesehen werden.

AixConcept liefert als Experte für digitale Bildung seit 2003 schlüsselfertige IT-Lösungen für Bildungseinrichtungen. Tausende Schulen und andere pädagogische Institutionen in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland erhalten Beratung, Konzeption, Umsetzung und Wartung aus einer Hand. Cloudbasierte Lösungen unterstützen die pädagogischen Anforde?rungen an Distanzunterricht. Aus der Firmenzentrale in Stolberg bei Aachen und mit Partnern sorgt AixConcept für einen reibungslosen Betrieb der Schul-Netzwerke und ist führender Lieferant für Schul-IT im deutschen Markt. AixConcept ist mehrfach zertifizierter Microsoft Goldpartner. www.aixconcept.de