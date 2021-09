Zurück im Büro – Arbeitsplatz- und Raumbuchung in der hybriden Arbeitswelt

Nach den strikten Homeoffice-Maßnahmen zu Hoch-Zeiten der Pandemie kehrt langsam der Alltag in die Büros zurück. Der Trend geht in Zukunft hin zum hybriden Arbeitsplatz, also eine Teilung von Homeoffice und Arbeitsplatz im Unternehmen. Arbeitnehmer werden beides nutzen, aber ein fester Arbeitsplatz im Unternehmen ist nicht mehr unbedingt erforderlich.

Die Platz-Ressourcen müssen daher zukünftig verwaltet werden, um Shared Desks anzubieten. Hierzu bedarf es intelligenter Raumplanungssysteme wie z.B. von Roomz. Diese machen eine effiziente Verwaltung der Büroflächen und Meetingräume möglich. Unmittelbar nach der einfachen Implementierung helfen die Lösungen, die Hybridräume zu optimieren und zur Zufriedenheit der Mitarbeiter einzusetzen. Über digitale Grundrisse lassen sich Belegungen erkennen, verwalten und buchen.

In unserem Webinar erfahren Sie am 21.10.21, welche Vorteile sich daraus für Unternehmen und Mitarbeiter ergeben und was Roomz für die agile Arbeitsumgebung tun kann. Wir zeigen die wichtigsten Features auf und beleuchten Themen wie Ressourcenschonung, Kostenoptimierung und Mitarbeiterzufriedenheit. Anhand eines bereits umgesetzten Kundenprojekts wird dargestellt, wie Roomz in der Praxis funktioniert.

Die Referenten Roger Meier, CEO von Roomz, Markus Reuß, Project Engineer von Pharmaplan und Dieter Stallknecht, Sales Specialist Digital Signage Solutions IT-HAUS GmbH, referieren zu den Themen und stehen nach dem Vortrag für Fragen zur Verfügung.

Hier können Sie sich zum Webcast anmelden: https://register.gotowebinar.com/register/9071965305353843469

Die IT-HAUS GmbH ist eines der führenden IT-Systemhäuser in Deutschland. Kunden aus dem B2B-Geschäftsumfeld partizipieren von umfangreichen Full-Service-Konzepten und -Lösungen, um die IT sowie deren anhängende Prozesse – im Hinblick auf die unternehmensweite Wachstumsstrategie – zukunftsfähig auszurichten. Diese reichen von Managed Print Konzepten über Cloud-Lösungen bis hin zu Digital Signage Anwendungen am Point-of-Sale. Dabei stellen proaktive technische Services eine essenzielle Ausrichtung im Hinblick auf Industrie 4.0 und die digitale Transformation dar. Durch ein flächendeckend globales Netzwerk ermöglicht IT-HAUS seinen Kunden die Integration weltweiter Beschaffungsstrategien und Kostenvorteile durch optimierte Prozesse.

In den vergangenen fünf Jahren wurde die IT-HAUS GmbH drei Mal in Folge als Bestes Systemhaus ausgezeichnet und erreichte auch in 2020 eine Top-Platzierung als bester Managed Service Provider Deutschlands.