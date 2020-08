Zusätzliche Zahlungs-Integration für Hikashop von Novalnet

Der Zahlungsdienstleister Novalnet aus München hat ein weiteres Payment-Plugin für Hikashop entwickelt ? genauer gesagt für Hikashop 4 und zusätzlich zu seinem bereits existierenden Plugin für die Versionen 2 und 3 von Hikashop. Der Full-Service-Payment-Provider programmiert als einer der ganz wenigen der Branche seine Anbindungen für über 100 E-Commerce-Systeme selbst und entwickelt diese ständig weiter. Mit dem Hikashop-Plugin erhalten Unternehmen im Onlinehandel unter anderem auf einen Schlag ein Zahlungsportfolio von über 100 beliebten Zahlungsarten weltweit und einen benutzerfreundlichen und einfachen Bezahlprozess.

Das von Novalnet komplett neu entwickelte Plugin für die Zahlungsabwicklung in Hikashop automatisiert den gesamten Zahlungsvorgang vom Checkout bis zum Forderungsmanagement und Inkasso. HikaShop ist eine E-Commerce-Lösung für Joomla, gebaut für Einfachheit und Flexibilität. Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen im E-Commerce über Hikashop verkaufen, erhalten darüber eine Palette an über 20 Leistungen und Services für ein erfolgreiches Online-Geschäft, die über die reine Zahlungsabwicklung hinausgehen ? von einem Partner, über eine Plattform und mit nur einem Vertrag. Mehrere Verträge mit unterschiedlichen Dienstleistern wie Banken, Kreditkarten-Acquirern, Anbietern von Betrugspräventionen oder Inkassounternehmen und mit verschiedenen Laufzeiten und Gebühren sind damit passé. Novalnet ist einer der führenden deutschen Payment-Service-Provider am globalen Markt.

Wichtigste Funktionen

Einfache Integration und Konfiguration des Plugins in Hikashop

Kreditkartenzahlungen mit 3D-Secure

Sichere SSL-verschlüsselte Gateways

PCI-DSS-konform, keine aufwändige und teure Zertifizierung für Händler

Klare Echtzeit-Übersicht und Überwachung des Zahlungsstatus

Automatisierte Berichte und verschiedene Exportfunktionen für die Buchhaltung in XML, SOAP, CSV, MT940 u.a.

Responsive Zahlungsseiten

Automatisierte E-Mail-Benachrichtigungsfunktion für Zahlungsstatusreports

Das Plugin bietet eine Anbindung an alle wichtigen und beliebten Zahlungsarten per Seamless Payment Page. Auch eine Zahlungsgarantie ist auf Wunsch des Händlers möglich. Der Aufwand zur Integration des Novalnet-Plugins ist gering. Zusammenfassend können Onlinehändler mit dem Hikashop-Plugin von Novalnet die Beliebtheit ihrer Verkaufsplattform und ihren Umsatz steigern. Denn eine große Zahl an angebotenen Zahlungsmethoden, Automatisierung und weniger Verwaltungsaufwand führen auch zu einem höheren Verkaufserfolg.

Das Plugin des Zahlungsdiensleiters ist für Händler kostenlos erhältlich und wird von Novalnet permanent weiterentwickelt.

Die Novalnet AG, gegründet im Januar 2007, ist ein führendes europäisches Zahlungsinstitut für professionelle elektronische Zahlungsabwicklung. Payment-Service-Provider gibt es viele. Einen Full-Service-Payment-Provider wie Novalnet mit seinem einzigartigen Portfolio gibt es nur einmal. Dieses bietet alle gängigen Zahlungsarten mit allen nötigen Services komplett aus einer Hand: eine sichere Zahlungsabwicklung über Treuhandkonten namhafter Banken in Deutschland und Österreich, ein integriertes umfangreiches Risikomanagement zur Minimierung von Zahlungsausfällen und Betrug, eine automatisierte Rechnungsstellung, ein automatisiertes Debitoren- und Forderungsmanagement inkl. verschiedener Mahnstufen, kostenlosen und vollen technischen Support sowie zahlreiche Zusatzservices (z.B. umfangreiche Abonnement- und Mitgliederverwaltung, ein nützliches Affiliate-Programm etc.).

Der Vorteil für Online-Händler liegt in der Gesamtheit aller dieser vielfältigen Dienstleistungen unter einem Dach. Es bleibt ihnen erspart, mit unterschiedlichen Banken, Kreditkartenacquirern, Auskunfteien, Inkassounternehmen, Affiliate-Plattformen und Technologiepartnern (wie z.B. PCI) unzählige Verträge mit unterschiedlichen Laufzeiten und Gebühren abzuschließen. Bei Novalnet haben sie die Möglichkeit, mit nur einem Vertrag und nur einem direkten Ansprechpartner alle oben genannten Leistungen in Anspruch zu nehmen.