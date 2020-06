Zusammenarbeit von 4process AG und e-shelf-labels: Gemeinsame Lösung für die Industrialisierung 4.0

Die beiden Passauer Unternehmen 4process AG und e-shelf-labels haben in Partnerschaft eine Digitalisierungslösung für die Industrie und Produktion entwickelt: Digital Labels mit SAP ERP ? E-Ink Label Add-on.

Die Digitalisierung mit dem Trend zur Smart Factory ruft in vielen Produktions- und Fertigungsunternehmen den Wunsch nach optimierten Prozessen hervor. Sowohl e-shelf-labels als auch 4process bieten Lösungen in diesem Bereich an, wenn auch auf unterschiedliche Weise: e-shelf-labels als Ansprechpartner im Bereich elektronische Displays und digitale Beschilderung, die 4process AG als SAP Partner.

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit gebündeltem Know-how der beiden Unternehmen brachte eine Lösung zur Digitalisierung der Supply-Chain hervor. Digitale Labels mit E-Ink-Technologie können vollständig in das kundeneigene SAP-ERP-System integriert werden und zeigen so Daten und Aktualisierungen in Echtzeit an.

Die Lösung kann in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden. Beispielsweise im Fertigungsprozess, um jederzeit Informationen über den aktuellen Bearbeitungsstand sowie den Produktionsfortschritt zu erhalten. Auch Informationen zu Maschinenbelegung, Wartungsstatus oder Warnhinweise werden angezeigt. Die Anzeige von Bestimmungsort oder auch Handhabungsinformationen von Waren und Gütern erleichtern den Einlagerungsprozess in der Logistik. Außerdem können Sie Ihre Lagerplätze mit dynamischen Informationen ausstatten. Stellen Sie beispielsweise dar, welche Materialen an dem jeweiligen Platz liegen oder weißen Sie auf besondere Detailinformationen hin.

