Zusammenhalt in der Corona-Krise: perbit unterstützt die Initiative digitalhilft.de

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. In der Landwirtschaft, dem Einzelhandel und Gesundheitswesen werden dringend Unterstützer gesucht. Umgekehrt können viele Unternehmen und Beschäftigte nicht wie gewohnt arbeiten. Die Plattform digitalhilft.de?will dem entgegenwirken und Hilfesuchende und Helfende zusammenbringen. perbit unterstützt diese lobenswerte Aktion.

?Digital hilft. Wir stehen zusammen!?, sagen die HR-Software- und Recruiting-Anbieter LogOn, Betterheads und TalentiMotion und haben gemeinsam die Plattform digitalhilft.de ins Leben gerufen, um ihren Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise zu leisten. Ziel ist es, in Brennpunkten der Wirtschaft und Versorgung der Bevölkerung Hilfebietende und Hilfesuchende zusammenzuführen.

Unternehmen und Organisationen, die Unterstützung oder Mitarbeiter für wichtige Aufgaben suchen, können ihre Hilfeanforderung auf der Plattform präsentieren. Diese bringt die Anfragen mit tatkräftigen Unterstützern zusammen ? mittels moderner KI-Technologie, digital und mehrsprachig. So können sich Kandidaten in ihrer Heimatsprache melden und ihre Unterstützungsmöglichkeit angeben, ob auf ehrenamtlicher Basis oder als Mitarbeiter in Teilzeit oder Vollzeit.

perbit als Partner von LogOn setzt sich tatkräftig für diese Aktion ein, die ein herausragendes Beispiel für den Mehrwert darstellt, den die Digitalisierung beitragen kann. ?In einer Zeit, in der es gilt zusammenzuhalten auch wenn die soziale Distanz gewahrt werden muss, zeigen wir uns solidarisch?, sagt perbit Geschäftsführer Hendrik Kellermeyer. ?Wir sind begeistert, wie schnell die Umsetzung der Plattform erfolgt ist und rufen unsere Mitarbeiter, Kunden und Freunde auf, sich nach Möglichkeit zu engagieren?, sagt er.

Die Plattform digitalhilft.de vereint die Chat- und Matching-Technologie von LogOn. Auch im Bewerbermanagement von perbit.insight ist die intelligente Technik integriert, die nun bei digitalhilft.de zum Tragen kommt. Der KI-basierte Talent-Explorer im Bewerbermanagement von perbit.insight, der automatisch erkennt, wie gut die jeweiligen Kandidaten mit der ausgeschriebenen Stelle übereinstimmen, basiert auf einer Partnerschaft mit LogOn Consulting.

Tragen auch Sie dazu bei, mit Hilfe der Digitalisierung die Corona-Krise gemeinsam zu bewältigen. Zeigen Sie sich solidarisch und engagieren Sie sich ? ob als Unternehmen mit Unterstützungsbedarf oder als freiwillige Helfer. Die Nutzung der Plattform ist während der Initiative digitalhilft.de für alle User kostenfrei.

Seit mehr als 35 Jahren ist die perbit Software GmbH der Spezialist für innovative HR-Software und bietet praxisgerechte IT-Unterstützung für effiziente, wertschöpfungsorientierte Personalarbeit. Namhafte Unternehmen aller Branchen vertrauen auf die technologische und personalwirtschaftliche Expertise von perbit. Mit seiner etablierten, individualisierbaren On-Premises-Lösung perbit.insight und seiner Cloud-Software perbit.cloud bietet perbit für jedes Unternehmen eine passende Lösung.

Für seine familienfreundliche Unternehmenskultur hat perbit 2019 bereits zum fünften Mal das Zertifikat zum “audit berufundfamilie” erhalten und wurde 2017 erneut mit dem renommierten “Great Place to Work”-Siegel ausgezeichnet.