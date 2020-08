Zusammenschluss von GPS Label und Rotomet mit All4Labels

Die All4Labels Global Packaging Group, ein Portfoliounternehmen des Triton Fund V und ein führender internationaler Etikettenhersteller sowie Pionier im Digitaldruck, setzt seine globale Wachstumsstrategie und verbunden mit dem Ansatz, Partnerschaften mit führenden Familienunternehmen im Verpackungssektor einzugehen, fort.

Heute schlossen All4Labels, die Grotto-Familie und Herr Andrea Cerisara die Vereinbarung, Rotomet, Italiens führenden Shrink-Sleeve-Lieferanten, und die Roll-Fed-Aktivitäten der GPS Gruppe zu einem Teil der All4Labels-Familie zu machen. Die Bedingungen und Konditionen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Die neu entstehende GPS Rotomet wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von All4Labels, während Herr Grotto und Herr Cerisara, die das Unternehmen gegründet und über Jahrzehnte aufgebaut haben, im Gegenzug Gesellschafter und Teil des Managementteams von All4Labels werden. Herr Grotto bleibt Vorsitzender und Herr Cerisara führt weiterhin die Geschäftsbereiche Roll-Fed und Shrink Sleeves. Beide werden mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer Marktkenntnis dazu beitragen, die Position von All4Labels in den hochattraktiven Segmenten Shrink Sleeves und Roll-Fed-Etiketten zu stärken. Der Geschäftsbereich der GPS Gruppe, der sich mit der Herstellung von Tragetaschen beschäftigt, ist nicht Teil der Vereinbarung und bleibt unter voller Kontrolle und Leitung der Familie Grotto.

Im Jahr 2019 erwirtschafteten GPS Label und Rotomet mit ihren beiden Werken in Schio (Italien) einen Gesamtumsatz von ca. ? 50 Mio. und belieferten sowohl lokale als auch multinationale Kunden mit Shrink Sleeve- und Roll-Fed-Etikettierlösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie den Markt für Haushalts- und Körperpflegeprodukte.

Adrian Tippenhauer, CEO von All4Labels: “Wir sind sehr glücklich und stolz, Herrn Grotto und Herrn Cerisara sowie die gesamten Mitarbeiter von GPS Label und Rotomet als neue Partner und Mitglieder von All4Labels begrüßen zu dürfen. Mit dem neuen Team an Bord und ihren erstklassigen Produktionsstätten in Italien stärken wir unsere Position im Shrink-Sleeve- und Roll-Fed-Markt und profitieren von unserer langjährigen Erfahrung in diesem Segment. Wir freuen uns darauf, die Erfolgsgeschichte von All4Labels gemeinsam fortzusetzen. Ich möchte auch unserem Vorsitzenden Romeo Kreinberg und dem Triton-Team, insbesondere Herbert Doleisch und Fabrizio Gualdi, für die große Unterstützung bei dieser Transaktion danken. Ohne ihren Einsatz wäre es nicht möglich gewesen, dies zu einem Erfolg zu führen.

Daniele Grotto, Gründer und Eigentümer der GPS Gruppe: “Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, mit unserem Etikettengeschäft zu einem weltweit so hervorragenden aufgestellten Spieler in der Verpackungsindustrie wie All4Labels hinzuzustoßen.

Wir haben ein äußerst wichtiges Ziel erreicht, welches GPS Rotomet ermöglicht, seine Entwicklung und sein Wachstum weiter voranzutreiben und dabei die kommerziellen und industriellen Synergien zu nutzen, die die Zugehörigkeit zu einer globalen Gruppe bietet. Gleichzeitig stellt der Zusammenschluss eine Gelegenheit dar, nicht nur die Produktion in der Region zu konsolidieren, der wir seit jeher fest verbunden sind, sondern auch eine berufliche und persönliche Bereicherung für all unsere loyalen und engagierten Mitarbeiter. Ich möchte Adrian Tippenhauer, Romeo Kreinberg, dem Managementteam und allen Beteiligten von All4Labels für die synergetische Herangehensweise danken, sowie dafür, dass sie Andrea Cerisara und mich in ihr Team aufgenommen haben. Wir wissen es zu schätzen, dass sie uns damit die Möglichkeit geben, die Kontinuität unseres Unternehmens zu gewährleisten und zu einer so interessanten Erfolgsgeschichte beizutragen”.

Über All4Labels

Die All4labels ? Global Packaging Group ist einer der weltweit führenden Etikettenhersteller und Pionier im Bereich Digitaldrucklösungen. Das Unternehmen bedient lokale und multinationale Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen und bietet die innovativsten Lösungen der Branche in einem One-Stop-Shop-Konzept für Selbstklebe-, Schrumpfband- und Sicherheitsetiketten sowie flexible Lösungen an. All4Labels setzt seinen Fußabdruck in dem wichtigen Wachstumsbereich seiner Kunden und ist durch ein globales Netzwerk von 29 Produktionsstätten und mehr als 3.000 Mitarbeitern ein starker Partner.

Über GPS Rotomet

GPS Label und Rotomet sind Italiens führende Shrink Sleeve- und Roll-Fed-Lieferanten mit Schwerpunkt auf Flexo- und Offset-Drucktechnologie. Das Unternehmen betreibt zwei Produktionsstätten in Schio mit ca. 130 Mitarbeitern.

Über Triton

Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat Triton neun Fonds gesponsert, die sich auf Unternehmen in den Bereichen Industrie, Unternehmensdienstleistungen, Verbraucher und Gesundheit konzentrieren. Die Triton-Fonds investieren in und unterstützen die positive Entwicklung von mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Europa.

Triton ist bestrebt, längerfristig zum Aufbau besserer Unternehmen beizutragen. Triton und seine Führungskräfte möchten Agenten eines positiven Wandels hin zu nachhaltigen betrieblichen Verbesserungen und Wachstum sein. Die 43 Unternehmen, die sich derzeit im Portfolio von Triton befinden, erwirtschaften einen Gesamtumsatz von rund 17,4 Milliarden Euro und beschäftigen etwa 96.700 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.triton-partners.com

Die All4Labels- Global Packaging Group ist ?2016 aus der Fusion von Baumgarten, RAKO und X-label entstanden. Hierbei ist das Unternehmen als Plattform für Familienunternehmen gegründet worden, um nachhaltige Verpackungslösungen zu entwickeln und gemeinsam die Herausforderungen der Globalisierung zu meistern. Heute gehört die Gruppe zu den drei größten Haftetikettenherstellern der Welt.