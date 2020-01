Zwei auf einen Streich: SportSpar wird ausgezeichnet als “Top-Arbeitgeber Mittelstand 2020” und “Wachstumschampion 2020”

Bereits zum zweiten Mal wurde der Sportoutlet-Onlineshop SportSpar.de zum Wachstumschampion 2020 gekürt. Bereits im letzten Jahr zählte die Sportspar GmbH laut einer Erhebung von FOCUS in Kooperation mit STATISTA für den Zeitraum von vier Jahren zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland. In der Kategorie Einzelhandel (inkl. Versandhandel und E-Commerce) ist die SportSpar GmbH nun in diesem Jahr wieder neben Erfolgsgiganten wie Zalando und zooplus aufgestellt.

Aus etwa 2 Mio. im Handelsregister eingetragenen Unternehmen wurden 12.500 Firmen mit einem enormen Mitarbeiterzuwachs und einer signifikanten Umsatzsteigerung ermittelt und gebeten, ihre Bewerbung einzureichen. Kriterien für die Aufnahme in die TOP 500 der Wachstumschampions 2020 war unter anderem ein Mindestumsatz im Jahr 2015 von 100.000 Euro sowie 1,8 Mio. Euro für das Jahr 2018, der Firmenhauptsitz in Deutschland und ein organisches Wachstum. Aus 1.654 Einsendungen wurden 500 Firmen in 21 Branchen gewählt, die sich über die diesjährige Auszeichnung freuen können.

SportSpar als Arbeitgeber immer beliebter

Eine weitere Erhebung aus dem Wirtschaftssektor bescherte dem Onlinehändler aus dem sächsischen Eilenburg beinahe zeitgleich eine weitere Auszeichnung: Die Sportspar GmbH zählt zu den Top-Arbeitgebern im Mittelstand 2020. Diese Ehrung ist auf das Ergebnis einer unabhängigen Datenerhebung durch das Wirtschaftsmagazin FOCUS-Business in Kooperation mit der Bewertungsplattform kununu zurückzuführen. Das junge Unternehmen, das neben der deutschen Website für Outlet-Sportswear auch weitere internationale Onlineshops betreibt, zählt somit zu den attraktivsten Arbeitgebern in der Textilbranche.

Diese Erhebung basiert auf einer Auswertung von über 900.000 Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl von 11 bis 500 sowie von etwa vier Millionen Arbeitnehmer-Bewertungen des Firmenbewertungsportals kununu. Das Wirtschaftsmagazin FOCUS-Business setzte bei der Auswahl außerdem auf Kriterien wie einen Bewertungsdurchschnitt von mindestens 3,5 Sternen, eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 70 % sowie den zwingend erforderlichen Unternehmenssitz in Deutschland. Dank dieser Bewertungsparameter konnten 3.400 mittelständische Top-Arbeitgeber ermittelt werden, die 35 verschiedenen Branchen zugewiesen wurden.

Weitere Infos zur Auszeichnung ?Top-Arbeitgeber Mittelstand 2020? abrufbar unter: FOCUS-BUSINESS Top-Arbeitgeber Mittelstand 2020.

Alles Wissenswertes zum Thema ?Wachstumschampion 2020? abrufbar unter: FOCUS-BUSINESS Wachstumschampion 2020.

Im August 2010 wurde die SportSpar GmbH von den beiden Zwillingsbrüdern Aleksandr und Jevgenij Borisenko gegründet, die noch heute gemeinsam das Unternehmen leiten. Der Onlineshop für Sportartikel und -bekleidung gehört heute zu einem der führenden deutschen E-Commerce-Unternehmen und konnte bereits über 75.000 Kunden aus 20 Ländern begeistern. Bei allen angebotenen Restpostenprodukten handelt es sich um neuwertige Originalware und offiziell lizenzierte Artikel bekannter Sportmarken.