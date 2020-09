Zwei neue DVS-Veranstaltungen zur Additiven Fertigung

Additive Fertigung ? oder: Additive Manufacturing (AM) ? steht für mehr Flexibilität und höhere Effizienz in der Produktion. Was verbirgt sich jedoch hinter dieser Technik? Wo werden formgebende Schweißprozesse nutzbringend angewendet und wie können aktuelle Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung in die betriebliche Praxis überführt werden?

Antworten darauf liefern zwei neue Veranstaltungsformate des DVS ? Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.:

#additivefertigung: schweißen in bestFORM

DVS-Tagung mit begleitender Ausstellung

am 14. Oktober 2020 in?Essen

Die DVS-Tagung #additivefertigung: schweißen in bestFORM informiert erstmalig über additive Fertigungsverfahren mittels Lichtbogen- und Strahlschweißen. Im Rahmen der Vorträge werden Themen der Bauteilauslegung, der Prozessführung mit Laserstrahl und Lichtbogen, der Werkstoffe sowie des Anlagenbaus und der Lichtbogenquellen vorgestellt und diskutiert. Die begleitende Ausstellung zeigt aktuelle und zukünftige Produkte und Dienstleistungen.

#additivefertigung: Forschung für morgen ? diskutieren und entscheiden

am 15. Oktober 2020 in?Essen

Darüber hinaus lädt die Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e. V. des DVS Mitglieder und Interessierte dazu ein, über mögliche Forschungsvorhaben für die Branche zu diskutieren und zu entscheiden. Forschungseinrichtungen stellen dabei anwendungsorientierte Projektskizzen zur Additiven Fertigung vor. Gemeinsam mit den Unternehmen identifizieren sie dort den vorwettbewerblichen Forschungsbedarf und schlagen Projekte zur Förderung vor

Beide Veranstaltungen finden unter Beachtung der Hygienemaßnahmen der Messe Essen statt.

Termine:

Mittwoch, 14. Oktober 2020: #additivefertigung: schweißen in bestFORM, DVS-Tagung mit begleitender Ausstellung,

Donnerstag, 15. Oktober 2020: #additivefertigung: Forschung für morgen ? diskutieren und entscheiden,

Ort: Messe Essen, Congress Center Süd, Saal Deutschland, Messeplatz 1, 45131 Essen

Infos und Anmeldung: www.dvs-ev.de/additivefertigung2020

Ansprechpartner (fachliche Fragen): Dipl.-Ing. Karsten Letz, T+49 211 1591-176, karsten.letz@dvs-hg.de

Ansprechpartnerin (organisatorische Fragen): Simone Weinreich, T+49 211 1591-302, simone.weinreich@dvs-hg.de

