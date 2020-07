Zwei Top Experten gründen neues Unternehmen

Nach Ihrem gemeinsamen Bucherfolg “Instaguru”, das bei Amazon auf der Bestseller-Liste gelandet ist, unterstützten sie nun Unternehmen die perfekte Balance in den sozialen Medien zu wahren. Social Media ist heut zu Tage nicht mehr weg zu denken. Die größte Herausforderung für Unternehmen ist, dass Ihre Nutzung von Facebook, Instagram und Co nicht von “Social Media” zu “Advertising Media” kippt. In ihrer Coaching & Consulting Firma schulen sie Unternehmen, wie der Umgang mit sozialen Medien funktioniert, man die perfekte Werbeanzeige schaltet und so nicht einen genervten Nutzer, sondern einen neuen Kunden gewinnt

Als Bestseller Autor, Speaker & Coach. 2019 und 2020 vom Erfolgsmagazin als Top Experte im D-A-CH Raum ausgezeichnet, ist Dennis Loos einer der Top Speaker im deutschsprachigen Raum. Patrick Valentini, war schon frühzeitig einer der Top Social Media Experten und ist selbst Influencer. Er weiß, worauf es bei Instagram ankommt, wie ein Post auszusehen hat und ansprechend gestaltet wird.

Zu den Coaching in Unternehmen haben sie ebenfalls einen neuen Online Kurs entwickelt. Dort erklären sie Step für Step jeden Schritt, von den Grundlagen bis zur Finalisierung der perfekten Kampagne. Was anders ist zu den typischen Kursen, die es schon gibt? “Alles” sagt Dennis Loos. “Wir haben uns darauf fokussiert, dass der Kurs wirklich verstanden wird. Wir wissen, dass Zeit heutzutage knapp ist und für Schulungen kaum Zeit bleibt. Daher ist unser Kurs 24/7 verfügbar und der Mitarbeiter kann sich die Zeit hierfür selbst einteilen. Dazu sind wir aber trotzdem für unsere Kunden erreichbar, das heißt wir unterstützten unsere Kunden mit Whatsapp-Support, wöchentlichen Live-Calls, persönliche Coachings und vieles mehr.”

Weitere Informationen über den Online-Kurs und Coaching gibt es unter www.dennis-loos.com