Zweifacher E-Mail Award 2020 für Maileon E-Mail Kampagne

Offenbach, 16. November 2020

Ein hoher Personalisierungs- und Automatisierungsgrad und die intelligente Nutzung der Daten über den gesamten Lifecycle haben die Jury überzeugt, die Kampagne “Customer Loyalty & Lifecycle vereint in der Adler E-Mail-Kommunikation” mit Gold in der Kategorie “Lifecycle” und Silber in der Kategorie “Automation” auszuzeichnen.

Damit kann Maileon direkt an den Erfolg des Vorjahres (ebenfalls 2 Awards für Nayoki/Adler) anknüpfen. Insgesamt wurden damit bereits 6 E-Mail-Awards an Kunden von Maileon verliehen und die Versandlösung gehört damit zu den meistprämierten E-Mail Marketing Tools in Deutschland.

Nähere Infos zum Award: https://www.e-mail-award.de/

Nähere Infos zu Maileon: Herr Robert Loos, Tel.: +49(0)69 – 83 00 898-0, info@maileon.com