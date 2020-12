Zweiter Lockdown führt zu großer Nachfrage nach Gold und Silber

?????Zu den Schließungen kam es letzten Mittwoch auch bei den Edelmetallhändlern. Sobald die Nachricht über die Sperrungen publik wurde, verdoppelte sich der Umsatz der Händler in wenigen Minuten. Manche Edelmetallhändler sprachen auch von drei- bis viermal so viel Umsatz. Insgesamt gingen in 2020 deutlich mehr Münzen und Barren über den Ladentisch. Corona sorgt also für eine verstärkte Gold- und Silbernachfrage. Edelmetallproduzenten schafften es kaum genügend zu produzieren.

Die Bürger setzen also auf Gold. Und dass der Preis des edlen Metalls auch im neuen Jahr die Anleger erfreuen wird, davon sind beispielsweise die Experten der Commerzbank überzeugt. Sie rechnen mit einem weiteren Aufwärtstrend und mit neuen Rekordhochs im neuen Jahr. Auch war der Preisrückgang beim Gold nach Bekanntwerden von Corona-Impfstoffen zu heftig. Denn die Rahmenbedingungen (Geld- und Fiskalpolitik) sind geblieben. Zudem billigen sie dem Silber aufgrund einer Erholung der Konjunktur ebenfalls steigende Preise zu.

Stimulierungsmaßnahmen für die Wirtschaft können ein weiteres Vorgehen der Zentralbanken fordern, ebenso wie erneute Anleihekäufe. Der starke Goldpreis, mit dem die meisten Analysten im Jahr 2021 rechnen, dürfte sich besonders auf Goldgesellschaften positiv auswirken, was wiederum die Anleger freut. Zu den Goldunternehmen mit aussichtsreichen Projekten gehören Adventus Mining und Aguila American Gold.

Adventus Mining – https://www.youtube.com/watch?v=e5IUx3l99uU – ist in Ecuador und in Irland aktiv. Gold- und Kupferprojekte in Ecuador, nämlich Curipamba, Pijiili und Santiago werden zusammen mit dem Partner Salazar Resources vorangetrieben.

Aguila American Gold – https://www.youtube.com/watch?v=kTL7DtiLW8o – kümmert sich in Oregon um das Wusa-Gold-Silber-Projekt, welches lange brach lag. Auf rund 70.000 Hektar Land, das mehrere Hinweise auf eine Goldmineralisierung und damit großes Potenzial bietet, liegen die Mineralrechte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Adventus Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/adventus-mining-corp/ -).

