Zwölf Veranstaltungszentren gründen BodenseeMeeting e.V.

Zwölf Veranstaltungszentren und Tourismusorganisationen bzw. Convention Bureaus aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Liechtenstein gründeten im Jänner BodenseeMeeting e.V.. Damit wollen sie ihre Zusammenarbeit weiter verstärken. Als Kernprojekt übernimmt der Verein nach Ablauf der Interreg-Förderung das micelab:bodensee, mit dem die Mitglieder eine innovative Veranstaltungskultur etablieren wollen.Vor mehr als 25 Jahren beschlossen Veranstaltungshäuser und Convention Bureaus rund um den Bodensee, bei der Vermarktung von Veranstaltungen und Kongressen zusammenzuarbeiten. Mittlerweile ist aus der Marketingkooperation ein starkes Netzwerk mit einem intensiven inhaltlichen Austausch entstanden, das sich seit 2011 mit der Zukunft von Kongressen und Veranstaltungen auseinandersetzt.

Starkes, länderübergreifendes Netzwerk

2016 mündete dies in der Gründung des micelab:bodensee, der ersten interdisziplinären Forschungs- und Weiterbildungsplattform für Veranstalter im deutschsprachigen Raum. Sie erforscht Faktoren für das Gelingen von Veranstaltungen, dokumentiert und vermittelt die Erkenntnisse in der Branche und bietet Weiterbildung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.

Nun haben die Netzwerkpartner BodenseeMeeting e.V. gegründet. Der Verein trägt das micelab:bodensee nach Ablauf der Interreg-Förderung nun eigenständig. „Für uns ist die Vereinsgründung mehr als ein formaler Akt. Sie ist der nächste Schritt, um die Zusammenarbeit weiter zu verstärken“, schildert Vorsitzender Urs Treuthardt, Geschäftsführer von Bodensee-Vorarlberg Tourismus mit Sitz in Bregenz.

„Wir wollen eine neue Begegnungskultur etablieren, damit Veranstaltungen wirklich gelingen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Freude dabei sind und profitieren. Im Zentrum steht deshalb der Mensch“, ergänzt Gerhard Stübe, Geschäftsführer von Kongresskultur Bregenz. Er fungierte 19 Jahre lang als Sprecher des Netzwerks BodenseeMeeting und ist nun Beirat des Vereins. Stübe sieht das micelab:bodensee als „Erfolgsprojekt, in dem wir länderübergreifende Kooperation wirklich leben. Es hat sich positiv entwickelt, ist in der MICE-Branche bekannt und steht nun mehr denn je auf soliden Beinen.“

Vermittlung in die Branche

Auch künftig findet jährlich der micelab:explorer statt. In diesem „Labor“ werden gemeinsam mit Impulsgebern aus verschiedenen Fachdisziplinen Veranstaltungsdramaturgien und -formate erforscht. Die Erkenntnisse dokumentiert die Publikationsreihe micelab:extract. 2017 erschien der erste Band zum Thema „Angst & Vertrauen“, 2019 der zweite zu „Eros & Resonanz“. Noch vor dem Sommer 2020 soll der dritte Band „Ich & Wir“ herauskommen.

Drittes Standbein ist die Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Lernmodul micelab:experts. Sie erproben neue Veranstaltungsformate in der Praxis, schulen ihre Beratungskompetenz und gewinnen neues Know-how. Initiiert werden die Lernmodule von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Vereinsmitglieder oder interessierten Partnern der Betriebe.