Zylinderaustausch in München ? schnell, günstig und sicher

Ein Zylinderaustausch ist durch einen erfahrenen Monteur in kürzester Zeit gemacht und sollte deshalb nicht vergessen werden, wenn man keine unerwünschten ?Gäste? in seinen eigenen Räumlichkeiten vorfinden möchte. Wer sich hierbei vor hohen Kosten scheut, wäre überrascht wie günstig optimale Sicherheit sein kann.

Sicherheitszylinder auswechseln in München durch Sicherheitsfachbetrieb

Es kommt immer wieder vor, dass ein Zylinderaustausch erforderlich ist. Sei es, weil der Mitmieter aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist. Oder es gab einen Mieterwechsel im eigenen Haus. Vielleicht ist der Schlüssel verlorengegangen und könnte von Menschen gefunden werden, die sich nicht mit guten Absichten Zutritt verschaffen wollen. Schlüssel werden immer wieder auch gestohlen von potenziellen Einbrechern. Oder Sie haben Ihrem Mitarbeiter gekündigt, der sich nun auch keinen Zutritt mehr verschaffen darf. Oftmals ist der Austausch auch deshalb notwendig, weil der Schlüssel direkt im Schloss abgebrochen ist. Wie dem auch sei: Durch 089-Schlüsseldienst ist der Sicherheitszylinderaustausch schnell erledigt und das Problem damit aus der Welt geschafft. Der Sicherheitsfachbetrieb hat für jedes Schloss den passenden Zylinder in seinem festen Bestand und ein Termin ist schnell gemacht.

Schließzylinder ist nicht gleich Schließzylinder

Schließzylinder sind auch bekannt unter weiteren Namen wie zum Beispiel das Zylinderschloss, der Türzylinder oder der Sicherheitszylinder. Gemeint ist hierbei immer der mittels eines Schlüssels zu betätigende Teil des Zylinderschlosses. Dieser besteht in der Regel aus einem Gehäuse mit drehbarem Zylinderkern. Auf dem deutschen Markt gibt es sie in verschiedenen Varianten, wie den Profilzylinder, den Rundzylinder und den Ovalzylinder.

In Punkte Qualität und Sicherheit gibt es bei den verschiedenen Zylindern einige Unterschiede. Bei dem Fachbetrieb 089-Schlüsseldienst wird nur mit qualitativ hochwertigen Marken gearbeitet, die in Deutschland oder der Schweiz hergestellt wurden und dadurch nachschließsicher sind. Das heißt, dass eine Öffnung des Schlosses nur mit Originalschlüsseln möglich ist. Außerdem sind bei diesen hochwertigen Zylindern sehr enge Fertigungstoleranzen vorhanden – eine besonders präzise Fertigung erhöht die Sicherheit naturgemäß.

Zylinderaustausch in München, bevor der Schlüssel abbricht

Wie jeder Gebrauchsgegenstand, nutzt sich auch jedes Schloss im Laufe der Zeit ab. Wenn es schwieriger wird, aufzuschließen, abzuschließen, wenn es nicht mehr gängig läuft, ist es Zeit für einen Austausch. Dieser ist schnell erledigt, kostet nicht die Welt und sollte deshalb nicht aufgeschoben werden, bis irgendwann der Schlüssel hakt und bricht. Dann könnte es leider zwangsläufig teurer werden.

Eine fachgerechter Zylinderaustausch bietet höchste Sicherheit

Zum Herausnehmen des Schließzylinders wird ein Spezialschlüssel benutzt, um die Schließnase?senkrecht nach unten zu drehen. Nun kann der Zylinder nach Entfernen der Stulpschraube herausgezogen werden. Danach wird der neue Schließzylinder in das Einsteckschloss der Tür eingesetzt und mit Stulpschrauben befestigt. Um das Kernziehen (Herausziehen) von potenziellen Einbrechern zu verhindern, wird der Schließzylinder von den Monteuren vom 089-Schlüsseldienst sachgerecht mit einem Spezialwerkzeug effektiv geschützt. Zusätzlich können Schutzbeschläge zur Zylinderabdeckung genutzt werden. Die Monteure arbeiten mit gehärteten Stiften, um präventiv ein Aufbohren durch Einbrecher zu verhindern. Die Arbeiten sind durch die langjährige Erfahrung der Mitarbeiter schnell erledigt und zu einem vernünftigen Preis zu erhalten. Nicht zuletzt überzeugt der Fachbetrieb, der schon seit über 25 Jahren besteht, durch seine günstige Festpreisgarantie all inklusive. Alle Preise für alle Dienstleistungen verstehen sich bei 089-Schlüsseldienst als Festpreis, zu denen keine Aufschläge zu erwarten sind, weder für Anfahrtskosten, noch für Materialkosten oder ähnliches ? eben ein Festpreis all inklusive.

KoMi Services GmbH

Kapellenäckerstr. 16, 80992 München

Geschäftsführer : Michael Kolb

Amtsgericht München

Handelsregisternummer HRB 218555

USt.-IdNr. DE 300 436 270

089-Schlüsseldienst bietet als Fachbetrieb seit über 25 Jahren das gesamte Servicespektrum im Bereich Sicherheit an. Dazu gehören zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz auch die Neuinstallation und/oder der Austausch von Sicherheitszylindern und im Bereich Sicherheitstechnik die Montage von Panzerriegeln, Balkenschlössern. Die Firma ist selbstverständlich versiert in jeder Art von Schlössern, wie Türschlösser, Tresore, Briefkastensysteme und Terrassenschlösser, sei es in der Neuinstallation oder im Austausch. Als Notdienst und Aufsperrdienst für Türen wie auch Autos sind die Mitarbeiter im Bereich Schlüsseldienst in München insbesondere durch ihre Fairness mit Festpreisgarantie all inklusive ein positives Beispiel für seriöse und kompetente Arbeit, bei der Transparenz ohne versteckte Kosten oder Aufschläge noch großgeschrieben wird. Schnell – kompetent – fair.