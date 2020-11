1. Wiener MehrWeg-Messe digital, 27. und 28. November 2020

“Plastik – mit oder ohne” ist das Motto der ersten Wiener MehrWegMesse 2020. Sie findet digital (via ZOOM) statt.

Im Fokus steht ein zentrales Problem: nicht kreislauffähige und nicht abbaubare Kunststoffe, die zu riesigen Plastikmüllbergen führen, Umwelt verschmutzen und gesundheitsschädigende Schadstoffe freisetzen. Die niedrigen Rohölpreise lassen zudem die Neuproduktion günstiger erscheinen als Recycling von gebrauchten Kunststoffen. Ein beträchtlicher Teil des Plastikmülls wird nach Asien verschifft oder landet gleich im Meer.

Plastik (ugs.Überbegriff für Kunststoff) ist inzwischen allgegenwärtig – und doch gab es noch zu Beginn des 20.Jh. eine fast plastikfreie Welt. Man kannte Gummi oder Zelluloid und Vorläufer der heute gängigen Kunststoffe als Ergebnis einzelner Forschungsinitiativen. Erst Mitte des 20.Jh. nahm der Einsatz von Plastik im Alltag rasant zu – als Verpackungsmaterial, Baustoff…

In den 1970er Jahren mehrten sich dann Berichte über Plastikmüll, der zunehmend unsere Umwelt verschmutzt, und sich v.a. in den Ozeanen sammelt. Seit wenigen Jahren ist das Thema “Mikroplastik” in aller Munde. Es handelt sich um Abrieb in Form von kleinsten Kunststoffteilchen, die auf unserem gesamten Planeten zu finden sind. Diese Teilchen werden eingeatmet, mit unserer Nahrung aufgenommen und belasten unser gesamtes Ökosystem.

Was können wir alle nun tun? Ist Plastik aus unserem Alltag wegzudenken?

“Die eine Patentlösung” gibt es nicht, aber mehrere, vielfältige Lösungswege – vorausgesetzt, möglichst viele Menschen erkennen das Problem! Erste Ansätze gibt es bereits auf EU-Ebene – es wurden zeitliche Vorgaben entwickelt, um den Gebrauch bestimmter Plastikartikel zu verbieten bzw. zu verringern. Auch kleine Initiativen und Unternehmen zeigen Lösungskompetenz, wie z.B. durch die Eröffnung von “Unverpackt-Läden” oder den Einsatz von MehrwegSystemen bei Getränken.

Wie kann Plastik länger im Umlauf gehalten bzw. Herstellung von Plastik eingedämmt werden?

Es geht um die einfache Frage: Brauchen wir so viel Kunststoff im Alltag? Wir alle müssen als Konsumenten, aber auch als Produzenten neue Wege gehen?

Genau dafür bietet die MehrWeg-Messe Impulse: Diskussionen, Workshops und Vorträge. Und es gibt digitale Messestände, wo Unternehmen & Organisationen ihre Lösungen präsentieren.

Programm Tag 1

Um 19.30 h beginnt eine Impulsdiskussion mit VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Daneben läuft bereits ganztätig der virtuelle Messebetrieb. Abgerundet wird der Tag mit einem Live-Act des jungen Musikers Lukas Zeiler.

Tag 2:

Nun folgt das “Arbeitsprogramm” in Form von Vorträgen, Workshops und Abschluss-Diskussion – begleitet vom digitalen Messebetrieb. Ein Konzert des “Duo Rodaun” beendet die Veranstaltung.

Die 1. Wiener MehrWeg-Messe wird vom INTROVIS Verein organisiert, in Zusammenarbeit mit dem FZA Kulturverein und der Cradle to Cradle NGO RG Wien.

