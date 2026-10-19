10.000 Euro für Kinder in Afrika: Buchautor Martin Klein startet Spendenaufruf zur Weihnachtszeit

Mit seinem Buch „Glücklich – ganz einfach“ möchte der Ansbacher Rechtsanwalt und Autor nicht nur seinen Lesern zu mehr Lebensfreude verhelfen, sondern auch Kindern in Afrika eine bessere Zukunft ermöglichen. Sämtliche Bucherlöse stellt er für den guten Zweck zur Verfügung._

Ansbach, Oktober 2026. Glück schenken und gleichzeitig Gutes tun – diese Idee steht im Mittelpunkt einer besonderen Spendenaktion des Ansbacher Rechtsanwalts und Buchautors Martin Klein. Mit seinem vor rund einem halben Jahr erschienenen Buch „Glücklich – ganz einfach“ verfolgt er ein ehrgeiziges Ziel: Bis zum 31. Dezember 2026 sollen durch die Buchverkäufe insgesamt 10.000 Euro an Spenden zugunsten der Stiftung Visions for Children zusammenkommen.

Dafür stellt Klein sämtliche Erlöse, die ihm aus dem Verkauf seines Buches zufließen, für die Spendenaktion zur Verfügung. Die Mittel sollen Kindern in Afrika zugutekommen.

Ein Buch, das doppelt Freude schenken soll

In seinem Buch „Glücklich – ganz einfach“ beschäftigt sich Martin Klein mit einer Frage, die wohl jeden Menschen bewegt: Was können wir selbst dafür tun, um glücklicher und zufriedener zu leben?

Auf Grundlage persönlicher Erfahrungen, wissenschaftlicher Erkenntnisse und zahlreicher praktischer Anregungen zeigt der Autor, wie bereits kleine Veränderungen im Denken und Handeln zu mehr Lebensfreude beitragen können.

Doch Klein möchte mit seinem Buch mehr erreichen, als nur seine Leser zu inspirieren.

„Ich bin dankbar dafür, dass ich in meinem Leben viel Glück erfahren durfte. Mit diesem Buch möchte ich etwas davon weitergeben. Und zwar nicht nur an die Menschen, die es lesen, sondern auch an Kinder, deren Lebensumstände ungleich schwieriger sind“, erklärt der Autor.

Weihnachtsgeschenk mit doppeltem Nutzen

Gerade mit Blick auf die bevorstehende Weihnachtszeit sieht Klein eine besondere Gelegenheit, die Spendenaktion zu unterstützen.

Denn wer das Buch zu Weihnachten verschenkt, kann gleich doppelt Freude bereiten: Der Beschenkte erhält einen alltagstauglichen Ratgeber für mehr Glück und Zufriedenheit. Gleichzeitig trägt der Buchkauf dazu bei, die Spendenaktion für Kinder in Afrika zu unterstützen.

„Wir suchen jedes Jahr nach Weihnachtsgeschenken, die sinnvoll sind und wirklich Freude bereiten. Warum also nicht ein Buch verschenken, das dem Empfänger wertvolle Impulse für sein Leben gibt und gleichzeitig Kindern hilft?“, so Klein.

Auch Unternehmen können die Aktion unterstützen

Neben privaten Buchkäufern richtet sich der Spendenaufruf ausdrücklich auch an Unternehmen, Selbstständige und Führungskräfte.

Das Buch eignet sich nach Ansicht des Autors auch als Weihnachtsgeschenk für Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner. Unternehmen können damit persönliche Wertschätzung zum Ausdruck bringen und zugleich ein soziales Projekt unterstützen.

„Wenn Unternehmen statt der üblichen Weihnachtspräsente ein Buch verschenken, das sich mit Glück, Zufriedenheit und Lebensqualität beschäftigt, setzen sie ein schönes Zeichen. Und wenn damit gleichzeitig Kindern geholfen wird, entsteht daraus ein zusätzlicher gesellschaftlicher Mehrwert“, erläutert Klein.

Gemeinsam die 10.000-Euro-Marke erreichen

Das Ziel ist klar: Bis zum Jahresende möchte Martin Klein mit seiner Aktion einen Spendenbetrag von 10.000 Euro erreichen.

Dafür setzt er auf die Unterstützung möglichst vieler Menschen, die das Buch selbst erwerben, verschenken, weiterempfehlen oder auf die Aktion aufmerksam machen.

„10.000 Euro sind ein ambitioniertes Ziel. Aber ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel bewegen können. Jeder einzelne Buchkauf hilft uns dabei, diesem Ziel ein Stück näherzukommen“, betont Klein.

Sein Wunsch für die kommenden Wochen: möglichst viele Menschen dafür zu gewinnen, mit einem Weihnachtsgeschenk nicht nur einem lieben Menschen eine Freude zu bereiten, sondern gleichzeitig einen Beitrag für Kinder in Afrika zu leisten.

„Glück wird nicht weniger, wenn man es teilt. Im Gegenteil: Es kann dadurch sogar größer werden. Genau das möchte ich mit dieser Aktion erreichen.“

Informationen zum Buch

Titel: Glücklich – ganz einfach

Autor: Martin Klein

Genre: Ratgeber / Persönlichkeitsentwicklung / Lebensglück

Erhältlich: Im Buchhandel und online

Spendenaktion: Sämtliche dem Autor zufließenden Bucherlöse zugunsten von Visions for Children

Spendenziel: 10.000 Euro bis 31. Dezember 2026

Bestelllink:

Pressekontakt

Martin Klein

Rechtsanwalt und Buchautor

Ansbach

09819725980

info@anwaltskanzlei-klein.de

_Für Interviews, Hintergrundgespräche und weitere Informationen zur Spendenaktion steht der Autor gerne zur Verfügung._