10.000 Lehrkräfte für NRW versprochen: Landesregierung kann keine Zahlen zu Einstellungen liefern

Unterrichtsausfall und Lehrermangel sind die größten Probleme an den Schulen in NRW. In ihrem Koalitionsvertrag hatte die schwarz-grüne Landesregierung 2022 deshalb angekündigt, 10.000 zusätzliche Lehrkräfte in das System Schule zu bringen. Wie die Neue Westfälische nun berichtet, ist es dem Land aber wenige Monate vor dem Ende der Wahlperiode nicht möglich, mitzuteilen, wie viele Lehrkräfte tatsächlich hinzugekommen sind.

Das Schulministerium könne die entsprechende Statistik nicht erheben, sagte ein Sprecher der Neuen Westfälischen. Bis heute seien 12.600 Personen mehr im Schulsystem tätig als noch vor vier Jahren. Darunter befänden sich aber zum Beispiel auch Schulsozialarbeiter und Verwaltungskräfte. Wie viele der 12.600 Personen aber ausgebildete Lehrkräfte sind, könne das Land nicht mitteilen, räumte der Sprecher ein. Es gebe in der Statistik keinen Marker, der die einzelnen Professionen abbilde.

Somit bleibt sieben Monate vor Ablauf der Wahlperiode unklar, ob CDU und Grüne ihre zentrale Ankündigung von 10.000 zusätzlichen Lehrkräften erfüllen. Opposition und Gewerkschaften üben daran scharfe Kritik, da es so in ihren Augen nicht möglich ist, die Entwicklung der Unterrichtsversorgung zu beurteilen. SPD-Fraktionschef Jochen Ott schloss nicht aus, dass Schulministerin Dorothee Feller (CDU) die entscheidenden Zahlen zurückhalte. Zudem wies die FDP-Fraktionsvize Franziska Müller-Rech darauf hin, dass beim schwarz-grünen Amtsantritt vor vier Jahren 4.400 Lehrerstellen offen gewesen seien, heute seien es 7.800.

Das Schulministerium gab gegenüber der Neuen Westfälischen an, dass es seit den 70er-Jahren nicht mehr „so einen starken“ Personalaufwuchs gegeben habe. Die Landesregierung verfolge bewusst einen „breiten Ansatz“, um Lehrkräfte zu entlasten, indem sie verstärkt auch Sozialarbeiter und Verwaltungsassistenten einstelle. Insgesamt sind im Land knapp 220.000 Lehrkräfte tätig.

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