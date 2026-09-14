100 Jahre IKON: ASSA ABLOY feiert Jubiläum und investiert in Berlin

Mit rund 250 PARTNERSHIP-Kundinnen und -Kunden sowie etwa 850 Beschäftigten und Familienangehörigen hat ASSA ABLOY am 10. und 11. September das 100-jährige Bestehen der Marke IKON gefeiert. Im Mittelpunkt der Jubiläumsveranstaltung am Berliner Produktionsstandort standen aktuelle Sicherheitsthemen, Einblicke in die Fertigung und die Geschichte der Traditionsmarke. Ein Grußwort des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner und der Spatenstich für ein neues Logistikzentrum richteten den Blick zugleich nach vorn.

Den Auftakt bildete am 10. September das PARTNERSHIP-Treffen unter dem Jubiläumsmotto „100 Jahre IKON – Vertrauen öffnet Zukunft“. Rund 250 Gäste lernten bei Werksbesichtigungen die Fertigung, Prozesse und aktuelle Entwicklungen aus nächster Nähe kennen.

Einblicke in die Perspektiven und Ziele von ASSA ABLOY gaben Neil Vann, Executive VP & Head of EMEIA, Achim Haberstock, Senior Vice President der Business Area Central Europe und Vorsitzender der Geschäftsführung der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, sowie Andreas Wagener, Geschäftsführer der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH.

Im weiteren Programm stellten Florian Bedynek, Leiter Produktmanagement, Michael Buchholz, verantwortlich für den Vertrieb der Produktgruppen, und Alexander Kroll, Produktmanager CLIQ, Innovationen und Zukunftsthemen aus dem ASSA ABLOY Portfolio vor.

Mit seiner Keynote „Cyber wird physischer“ beleuchtete Immanuel Bär, Co-Founder der ProSec GmbH und Experte für IT-Sicherheit, die zunehmende Verzahnung von digitaler und physischer Sicherheit. Eine anschließende Paneldiskussion vertiefte aktuelle Herausforderungen, Trends und Lösungsansätze.

Einen weiteren Impuls setzte der ehemalige Biathlon-Olympiasieger und mehrfache Weltmeister Fritz Fischer mit seiner Keynote „Erfolg entsteht im Team“. Networking und viel Raum für persönliche Gespräche rundeten den von Beatrice Maria Frensel moderierten Veranstaltungstag ab.

Am 11. September standen die 388 Beschäftigten des Berliner Standorts und ihre Familien im Mittelpunkt. Das Jubiläum würdigte zugleich die Leistung mehrerer Generationen von Beschäftigten, die den Standort über Jahrzehnte geprägt haben.

Grußwort aus dem Berliner Rathaus

Zu den Höhepunkten des zweiten Veranstaltungstags gehörte der Besuch des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Kai Wegner. Er besichtigte zunächst die Fertigung und begrüßte anschließend die Beschäftigten, ihre Familien und die weiteren Gäste. Sein Besuch unterstrich die langjährige Verbindung von IKON und ASSA ABLOY mit der Hauptstadt und die Bedeutung industrieller Wertschöpfung für Berlin.

„100 Jahre IKON sind ein beeindruckendes Jubiläum und ein starkes Stück Berliner Industriegeschichte. Die weltbekannte Marke steht für die Verbindung von Tradition, technischem Können und Innovation – und damit auch für die Stärke unseres Wirtschaftsstandorts. Dass ASSA ABLOY weiter in Berlin investiert, ist ein wichtiges Bekenntnis zur Zukunft unserer Stadt. Es sichert Wertschöpfung und gute Arbeitsplätze und schafft zugleich neue Perspektiven für Ausbildung, Innovation und Wachstum“, sagte Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin.

Spatenstich für ein neues Logistikzentrum

Ein sichtbares Zeichen für die weitere Entwicklung des Werks setzte ASSA ABLOY mit dem Spatenstich für ein neues Logistikgebäude auf dem Produktionsgelände. Auf rund 2.700 Quadratmetern Nutzfläche entstehen eine moderne Logistikhalle sowie Bereiche für Wareneingang und Versand und neue Büroarbeitsplätze. Der Baubeginn ist noch für 2026 vorgesehen, die Fertigstellung für 2028 geplant.

Das Gebäude schafft die Voraussetzungen für eine hochautomatisierte Produktionslogistik. Die Bündelung wesentlicher Logistikaktivitäten an einem zentralen Ort soll Transportwege verkürzen, Abläufe vereinfachen und die Produktion effizienter versorgen. Moderne Materialflusskonzepte und automatisierte Lagertechnik sollen Produktivität, Qualität und Lieferservice weiter verbessern. Zugleich entstehen mit dem Bau zusätzliche Kapazitäten für künftiges Wachstum.

„Unsere industrielle Geschichte ist seit 140 Jahren eng mit Berlin verbunden, IKON seit einem Jahrhundert. Mit dem neuen Logistikzentrum bekennen wir uns langfristig zu diesem Standort und investieren gezielt in seine Zukunft. Kürzere Wege, moderne Materialflüsse und zukunftsfähige Automatisierungslösungen schaffen die Grundlage für mehr Effizienz, eine hohe Lieferfähigkeit und weiteres Wachstum“, erklärte Achim Haberstock, Senior Vice President der Business Area Central Europe und Vorsitzender der Geschäftsführung der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH.

Von Berliner Präzision zur modernen Sicherheitstechnik

Die Wurzeln des Standorts reichen bis 1886 zurück, als Carl Paul Goerz in Berlin die C. P. Goerz AG gründete. Das Unternehmen entwickelte sich zu einem bedeutenden Hersteller optischer und feinmechanischer Systeme. Im September 1926 entstand durch den Zusammenschluss von Goerz, ICA, Contessa-Nettel und Ernemann die Zeiss Ikon AG – und damit die Marke, deren 100. Geburtstag ASSA ABLOY in diesem Jahr feiert.

Anfangs stand Zeiss Ikon vor allem für Kameras, Projektoren und optisch-feinmechanische Produkte. Schon früh kam die Sicherheitstechnik hinzu. Der 1924 zum Patent angemeldete Profilzylinder erhielt 1928 Patentschutz und setzte neue Maßstäbe. Die Erfahrung mit präzisen Bauteilen, engen Toleranzen und verlässlichen Fertigungsprozessen bildete dafür eine wesentliche Grundlage.

Über die Jahrzehnte wurde die Sicherheitstechnik zum Kern der Marke. IKON gehört zur ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH und ist Teil der international tätigen ASSA ABLOY Gruppe. Heute reicht das Portfolio von mechanischen und mechatronischen Schließzylindern über Zusatzschlösser und Türbeschläge bis zu elektronischen Schließanlagen. Systeme wie CLIQ und eCLIQ verbinden bewährte Mechanik mit digitaler Zutrittsverwaltung.

Zukunft auf einem starken Fundament

Bei aller Zukunftsorientierung bleibt IKON zugleich seinen technischen Ursprüngen verbunden: Selbst für Schließanlagen, die seit Jahrzehnten im Einsatz sind, können weiterhin Schlüssel und Schließzylinder nachbestellt werden. Diese Langlebigkeit prägt die Marke ebenso wie ihre kontinuierliche technische Weiterentwicklung.

100 Jahre nach der Gründung der Zeiss Ikon AG investiert ASSA ABLOY erneut in den Berliner Standort – und schlägt das nächste Kapitel einer Erfolgsgeschichte auf, die Tradition, Innovation und Zukunft verbindet.

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ist weltweit der kompetente Partner für mechanische und elektromechanische Sicherheitslösungen für Schutz, Sicherheit und Komfort im Gebäude. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter den traditionsreichen Marken IKON, effeff und KESO qualitativ hochwertige Produkte und vielseitige Systeme für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich.

ASSA ABLOY ist der Weltmarktführer bei Zugangslösungen. Wir wollen Sicherheit und Geborgenheit im Alltag vermitteln und zu einer offeneren Welt beitragen. Wir beschäftigen weltweit 64.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, erwirtschaften einen Jahresumsatz von 13,8 Milliarden Euro und nehmen bei effizienten Türsystemen, Trusted-Identity-Lösungen und automatischen Eingangslösungen eine führende Stellung ein. Unsere Innovationen erlauben einen sicheren, geschützten und komfortablen Zugang zu physischen und digitalen Orten.

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