13 Security-Pakete unter Windows 11 im Langzeittest für 6 Monate

Trojaner, Ransomware, Infostealer, Phishing, Spam – das sind nur einige der größten Bedrohungen für Anwender-PCs. Dagegen hilft nur eine wirklich sichere Schutz-Software. Die Experten von AV-TEST haben 13 Security-Pakete 6 Monate lang unter Windows 11 auf ihre Schutzwirkung, Geschwindigkeit und Benutzbarkeit getestet. Das Ergebnis sieht für viele Produkte bestens aus. Auch wenn die meisten sehr gut die Testsysteme beschützen, gibt es dennoch einige Unterschiede im Endergebnis.

Die schlechte Nachricht ist, dass die Zahl neuer Malware ungebrochen wächst und diese Entwicklung durch den Einsatz von KI zusätzlich beschleunigt wird.

Weltweite Studien zeigen, dass etwa 75 Prozent der neu entdeckten gefährlichen Software mittlerweile Anzeichen KI-gesteuerter Polymorphie zeigt. Malware wird dadurch maschinell ständig neu angepasst und kombiniert. Das belegen auch die Zahlen auf AV-ATLAS, die Threat Intelligence-Plattform, die Bedrohungsdaten in Echtzeit registriert.

Am Markt verfügbare Schutzprodukte müssen auch diese sich ständig verändernden digitalen Schädlinge erkennen, aussortieren und löschen. Wie gut sie das können, prüft die aktuelle Untersuchung von 13 Schutzpaketen im Dauertest unter Windows 11. Dazu testet das Team im Labor von AV-TEST die Produkte über 6 Monate mit mehr als 800 Exemplaren neuer 0-Day-Malware und über 35.000 bereits bekannten Schädlingen. Im Test untersuchen die Experten, ob die Malware erkannt und abgewehrt wird, ob die Schutzpakete dabei das Windows-System ausbremsen und wie viele Fehlalarme die Schutzpakete produzieren.

Mit im Test sind die Produkte von Avast, AVG, Avira, Bitdefender, EnigmaSoft, ESET, F-Secure, K7 Computing, Kaspersky, McAfee, Microsoft, Norton und TotalAV. Das Ergebnis ist sehr interessant: 6 der 13 Produkte erreichen den Bestwert von 18 Punkten und 4 weitere Pakete liegen nur knapp dahinter mit sehr guten 17,8 und 17,7 Punkten. […]

LINK: www.av-test.org/de/news/13-security-pakete-unter-windows-11-im-langzeittest-fuer-6-monate/

Die beigefügten Daten und Grafiken können ab sofort (d.h. ohne Embargo) für Übersichten, Statistiken und als Grundlage für eigene Tests verwendet werden, solange das „AV-TEST Institut“ als Quelle mit einem aktiven Link zur Webseite www.av-test.org angegeben ist.

Screenshots der Produkte sowie ältere Testergebnisse können unter www.av-test.org/de/presse/testergebnisse/ heruntergeladen werden.

AV-TEST ist ein unabhängiger Anbieter für Services im Bereich IT-Sicherheit und Anti-Viren-Forschung mit Fokussierung auf die Ermittlung und Analyse der neuesten Schadsoftware und deren Einsatz in umfassenden Vergleichstests.

Die Aktualität der Testdaten ermöglicht die reaktionsschnelle Analyse neuer Schädlinge, die Früherkennung von Trends im Viren-Bereich sowie die Untersuchung und Zertifizierung von IT-Sicherheitslösungen. Die Ergebnisse des AV-TEST Institutes stellen ein exklusives Informations-Fundament dar und dienen Herstellern zur Produktoptimierung, Fachmagazinen zur Ergebnis-Publikationen und Endkunden zur Orientierung bei der Produktauswahl.

Das Unternehmen AV-TEST agiert seit 2004 in Magdeburg und beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiter mit profunder Fach- und Praxiserfahrung. Die Labore sind mit 500 Client- und Serversystemen ausgestattet, in denen mehr als 3.500 Terabyte an selbst ermittelten Testdaten schädlicher sowie ungefährlicher Informationen gespeichert und verarbeitet werden.