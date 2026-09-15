1factory stellt auf der IMTS in Chicago sein bewährtes Electronic Quality Management System (eQMS) vor

Bei den meisten Herstellern findet das Qualitätsmanagement in zwei voneinander getrennten Bereichen statt. In einem Bereich dreht sich alles um Compliance: Verfahren, Schulungsunterlagen, Korrekturmaßnahmen und Audit-Dokumentation werden hier verwahrt. Die Fertigungsqualität befindet sich auf einer anderen Ebene und beinhaltet Prüfpläne, Messdaten und Abweichungen.

Wenn ein Auditor fragt, wie beides miteinander verbunden ist, herrscht meist erst einmal Schweigen. Allzu oft sind die notwendigen Unterlagen über verschiedene Ordner, gemeinsam genutzte Laufwerke und eigenständige Dokumentensysteme verstreut. Eine Verknüpfung der Daten bedeutet für viele Unternehmen meist tagelange manuelle Nacharbeit.

1factory, Inc. schließt nun mit der gleichnamigen Software diese Lücke. Das Electronic Quality Management System 1factory vereint geschickt folgende Funktionen auf einer cloudbasierten Plattform:

Dokumentenkontrolle

Schulungsmanagement

Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen (CAPAs)

Korrekturanforderungen an Lieferanten (SCARs)

Kundenbeschwerden

Audit-Readiness

Aktuelle Erfahrungsberichte:

Renommierte Hersteller, die das QMS 1factory bereits einsetzen, berichten von messbarer Effizienzsteigerung binnen kurzer Zeit.

So konnte VIDAR, ein Unternehmen der ITT-Gruppe, die Vorbereitungszeit für Audits um 83 Prozent senken und von drei Tagen auf vier Stunden reduzieren, nachdem es sein fragmentiertes, papierbasiertes Qualitätssystem durch 1factory ersetzt hatte.

Die Fairview Machine Company, ein Hersteller von Präzisionskomponenten für die Luft- und Raumfahrt sowie die Medizinbranche, hat 1factory kürzlich um den Bereich Qualitätsmanagement erweitert. Der Qualitätsmanager Harrison Moulton ist nach der Umstellung begeistert:

„Ich würde den Umstieg auf die Qualitätsmanagement-Software 1factory zu 100 Prozent empfehlen. Sie hat Fairview dabei geholfen, in den letzten drei Jahren vollständig papierlos zu arbeiten und gleichzeitig eine außergewöhnliche Rückverfolgbarkeit auf breiter Front aufrechtzuerhalten.“

1factory auf der IMTS:

1factory stellt das beliebte eQMS auf zwei renommierten Branchenveranstaltungen in den USA im Detail vor:

IMTS

14. bis 19. September 2026 im McCormick Place in Chicago (USA)

FABTECH

21. bis 23. Oktober 2026 im Las Vegas Convention Center (USA)

Registrierte Teilnehmer können jetzt einen Termin auf der IMTS unter https://www.1factory.com/events/imts-2026.html oder auf der FABTECH unter https://www.1factory.com/events/fabtech-2026.html vereinbaren.

Über 1factory:

1factory bietet eine hochwertige und einheitliche, cloudbasierte Plattform für Qualitätsmanagement, Qualitätskontrolle, Wareneingangsprüfung und Lieferantenqualität.

Hunderte Fertigungsunternehmen in über 30 Ländern aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizintechnik, Halbleiter und Präzisionstechnik sowie der Automobilindustrie nutzen bereits das eQMS 1factory.

Mit 1factory vereinfachen Sie im Handumdrehen Ihre Fertigung und sind ab der Einführung der Software jederzeit audit-ready.

Go-live in 2 Stunden!

Seit seiner ersten Veröffentlichung wurde das eQMS 1factory stetig erweitert. Zuletzt kam die Funktion „Schulungen“ hinzu, mit der Schulungen zu Sicherheit, Zertifizierung und anderen externen Themen in der Software verwaltet werden können.

Technische Details:

1factory ist webbasiert und erfordert keinen zusätzlichen IT-Aufwand – das System ist sofort standort- & geräteübergreifend verfügbar. Alles, was Sie benötigen, ist eine Internetverbindung und einen Webbrowser.

1factory wird in der AWS GovCloud gehostet, ist seit Jahren SOC-2-Typ-II-zertifiziert und bietet sowohl eine validierte Umgebung zur Unterstützung der 21-CFR-Part-11-Konformität als auch eine FedRAMP-Moderate-Equivalent-Umgebung für CMMC-2.0- und CUI-Anforderungen.

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KeyToData ist zertifizierter Partner von 1factory

Unternehmen aus Produktion und Fertigung können jetzt unter https://calendly.com/jochenlayer/1factory60m-de gratis eine 60-minütige Vorführung der Software 1factory vereinbaren.

Ansprechpartner: Jochen Layer

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Jetzt mehr erfahren auf:

https://keytodata.com/qualitaetsmanagement-mit-1factory/

Die K2D-KeyToData GmbH – mit Hauptsitz in Leonberg bei Stuttgart – ist ein europaweit agierendes, modernes IT-Unternehmen. Bereits seit 1995 vertreibt KeyToData hochspezialisierte Software für Unternehmen aus der Fertigungsindustrie und unterstützt bei deren Implementierung.

Einen Schwerpunkt bilden dabei hocheffizienter QM-Software-Lösungen für die Bereiche Prüfplanung und Prozesssteuerung. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen CAD Visualisierung, Konstruktion, Konvertierung und vertreibt intelligente Software-Lösungen für das Lizenzmanagement. KeyToData betreut Kunden aus verschiedenen Branchen wie beispielsweise Automobilzulieferer, Luft- und Raumfahrt, Kunststoff verarbeitende Industrie, Maschinen- und Anlagenbau, Metall verarbeitende Industrie, Medizintechnik. Weitere Informationen finden Sie unter https://keytodata.com.