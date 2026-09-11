25 Jahre nach 9/11 zurück in New York: Was Menschen unter Druck handlungsfähig hält

Wiesbaden/New York, 11. September 2026 – 25 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ist die Wiesbadener Leadership-Expertin Ines Rauscher nach New York zurückgekehrt. Am vergangenen Wochenende stellte sie dort im Rahmen eines Expertenkongresses im Theater des Trinity Broadcasting Network of New York ihren Ansatz Human Quality Capital vor.

Für Rauscher war die Rückkehr auch persönlich von Bedeutung: 2001 lebte und arbeitete sie im Rahmen ihrer Konzernlaufbahn in den USA und erlebte die Ereignisse des 11. September vor Ort.

„Um 8:46 Uhr Ortszeit saß ich im Auto, einen Coffee to go in der Hand, als mich ein aufgeregter Anruf aus Deutschland erreichte. Innerhalb kürzester Zeit war klar: Dieser Morgen würde vieles verändern“, erinnert sie sich.

Wenige Monate zuvor war Rauscher in die USA gegangen, um dort ihre berufliche Laufbahn fortzusetzen. Nach den Anschlägen entschied sie sich, nach Deutschland zurückzukehren.

„Manchmal braucht es nur wenige Sekunden, damit ein ganzes Leben eine andere Richtung nimmt.“

Die Erfahrungen dieser Zeit hinterließen eine Frage, die ihre Arbeit bis heute prägt: Was geschieht mit Menschen, wenn Sicherheit verloren geht und der Druck steigt – und was entscheidet darüber, ob sie trotzdem klar wahrnehmen, entscheiden und handeln können?

Seit 2003 begleitet Rauscher Menschen, Führungskräfte und Organisationen in Veränderungsprozessen. Aus mehr als zwei Jahrzehnten Arbeit an der Schnittstelle von Business, Leadership, Psychologie und menschlichem Verhalten entwickelte sich ihre Perspektive auf Human Quality Capital.

Wenn alte Muster neue Entscheidungen bestimmen

In ihrem Vortrag in New York beschrieb Rauscher einen Mechanismus, den sie sowohl bei Einzelpersonen als auch in Organisationen beobachtet: Unter Druck greifen Menschen häufig auf früh erlernte Reaktionsmuster zurück.

„Es ist wie bei einer alten Schallplatte. Die Nadel springt zurück in dieselbe Rille – und plötzlich reagieren wir auf eine neue Situation mit einer alten Antwort.“

Im Führungsalltag könne sich das etwa in übermäßiger Kontrolle, Rückzug, Konfliktvermeidung, Anpassung oder vorschnellen Entscheidungen zeigen.

„An einem Konferenztisch sitzen nicht nur Funktionen, Kompetenzen und Fakten. Dort sitzen Menschen mit Erfahrungen, Prägungen, Ängsten und Schutzmechanismen. Genau diese unsichtbaren Faktoren können darüber entscheiden, ob ein Team handlungsfähig bleibt oder sich selbst blockiert.“

Rauscher formuliert die zentrale Frage ihrer Arbeit so:

„Was passiert, wenn sich unternehmerische Herausforderungen nicht mehr allein auf der Sachebene lösen lassen – weil menschliche Dynamiken selbst Teil des Problems geworden sind?“

Human Quality Capital: die Qualität hinter der Kompetenz

Human Quality Capital bezeichnet für Rauscher jene menschlichen Fähigkeiten, die bestimmen, wie Menschen mit Wissen, Verantwortung, Unsicherheit, Macht und miteinander umgehen.

Im Zentrum stehen Selbstführung, Beziehungsfähigkeit, Urteilskraft, Entwicklungsfähigkeit und Durchlässigkeit.

Dabei gehe es nicht um Selbstoptimierung oder darum, Belastungen vollständig zu vermeiden.

„Entscheidend ist nicht, unangreifbar zu werden. Entscheidend ist, wahrnehmen zu können, was gerade in mir geschieht, bevor es unbemerkt mein Handeln übernimmt.“

Für Führungskräfte sei das von unmittelbarer Relevanz: Wer eigene Muster erkenne und regulieren könne, treffe unter Druck klarere Entscheidungen, gehe differenzierter mit Konflikten um und verhindere eher, dass persönliche Dynamiken unbewusst auf Teams übertragen würden.

Menschliche Qualität im KI-Zeitalter

Durch die zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz gewinnt diese Frage nach Ansicht von Rauscher weiter an Bedeutung.

Technologien könnten Prozesse beschleunigen, Informationen analysieren, Strukturen optimieren und Entscheidungen vorbereiten. Eine Frage bleibe jedoch menschlich:

„Wer sind wir, wenn es schwierig wird?“

Rauscher sieht darin eine der zentralen Führungsfragen der kommenden Jahre.

„Technologie kann Prozesse skalieren. Strategie kann Richtung geben. Aber Human Quality Capital entscheidet darüber, wie wirksam Menschen beides in Ergebnisse übersetzen.“

Ihre These:

„Je intelligenter die Maschinen werden, desto entscheidender wird die Qualität des Menschen.“

Technologischer Fortschritt führe nicht automatisch zu menschlicher Reife. Gerade unter wachsendem Tempo, Unsicherheit und Komplexität werde die Fähigkeit wichtiger, eigene Muster zu erkennen, unterschiedliche Perspektiven aufzunehmen und auch unter Druck urteils- und beziehungsfähig zu bleiben.

Rückkehr nach 25 Jahren

Mit ihrer Reise nach New York schloss sich für Rauscher ein persönlicher Kreis.

25 Jahre zuvor verließ sie die USA nach einer Erfahrung, die ihren damaligen Lebensentwurf grundlegend verändert hatte. Nun kehrte sie zurück und stellte in derselben Stadt eine Arbeit vor, die sich über mehr als zwei Jahrzehnte entwickelt hat.

Ihre Botschaft sei dabei bewusst kein blinder Optimismus:

„Wir können unsere Vergangenheit nicht umschreiben. Aber wir können lernen, dass unsere Erfahrungen Teil unserer Geschichte sind, ohne unsere gesamte Zukunft bestimmen zu müssen.“

Für Rauscher liegt genau darin Hoffnung:

„Du bist die Hoffnung. Denn du kannst lernen, aus der alten Rille auszusteigen. Du kannst verändern, wie du mit dir selbst, mit anderen und mit der Welt in Beziehung gehst. Und damit veränderst du, was als Nächstes möglich wird.“

Über Ines Rauscher

Ines Rauscher (Dipl.-Betriebswirtin / BA Hons) ist Expertin für Human Quality Capital, Leadership und menschliche Dynamiken in Organisationen. Seit 2003 begleitet sie Führungskräfte, Teams und Menschen in Veränderungs- und Entwicklungsprozessen. Ihr beruflicher Hintergrund verbindet Unternehmenspraxis, Leadership Development, Coaching sowie psychologische und therapeutische Arbeit.

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Frage, warum hochqualifizierte Menschen und Organisationen trotz vorhandener Kompetenz an bestimmten Punkten ihre Handlungsfähigkeit verlieren – und wie unbewusste menschliche Dynamiken sichtbar und veränderbar werden können.