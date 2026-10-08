Am 16. und 17. November 2026 bringen die 27. EIPOS?Sachverständigentage Brandschutz erneut die Fachwelt in Dresden zusammen und greifen zentrale Fragestellungen auf, die den Brandschutz aktuell prägen – von der Weiterentwicklung von Nachweisverfahren über den Umgang mit dem Bestand bis hin zu neuen technischen und konzeptionellen Anforderungen.

Regelwerke & Planungsspielräume

Der Brandschutz bewegt sich heute stärker denn je im Spannungsfeld zwischen verbindlichen Vorgaben und fachplanerischem Ermessen. Die Sachverständigentage zeigen anhand konkreter Fragestellungen, wie Planungsspielräume entstehen, etwa durch den Vergleich von Regelungssystemen bei Sprinkleranlagen. Aktuelle Regelwerksänderungen eröffnen neue Handlungsspielräume, wie für Schulen in Neubau und Bestand aufgezeigt wird; die Novelle der Versammlungsstättenverordnung wird im Hinblick auf ihre Anwendung eingeordnet und anhand eines realen Projektes aus Planung und Ausführung veranschaulicht.

Gebäude im Wandel

Mit der technischen Weiterentwicklung von Gebäuden verändern sich auch die Anforderungen an den Brandschutz. Im Fokus stehen die Auslegung und Anwendung von Druckbelüftungsanlagen, der Einsatz von Aufzügen sowie das Zusammenspiel brandschutztechnischer Anlagen. Ergänzend werden bauliche Entwicklungen wie Photovoltaik?Anlagen und LED?Systeme betrachtet und deren Auswirkungen auf Brandverhalten und damit Planung und Ausführung eingeordnet.

Die Vorträge zeigen, wie sich technische Lösungen, Regelwerk und Praxis sinnvoll miteinander verbinden lassen. Die EIPOS?Sachverständigentage Brandschutz stehen damit in diesem Jahr wieder für aktuelle Anforderungen, praktische Lösungen und fachlichen Austausch innerhalb der Branche. Die Teilnahme ist vor Ort in Dresden oder per Livestream möglich.

https://www.eipos-sachverstaendigentage.de/brandschutz

EIPOS ist einer der führenden Anbieter berufsbegleitender Weiterbildung für das Bauwesen. Als gemeinnützige GmbH ist EIPOS Teil der TU Dresden Aktiengesellschaft (TUDAG).

Anerkannte Fortbildungen zum Fachplaner oder Sachverständigen für die wichtigsten Praxisfragen rund um Planung, Ausführung, Erhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Anlagen bilden den Schwerpunkt des Weiterbildungsangebotes.

EIPOS bietet seit über 35 Jahren strukturierte und praxisorientierte Lehrinhalte, erstklassige Dozenten, individuelle Betreuung und ein lebendiges Miteinander im EIPOS-Expertennetzwerk.

EIPOS steht für Qualität, Erfahrung und Innovation – von der Weiterbildung bis hin zur Personenzertifizierung bei EIPOSCERT.