27. WEINmesse berlin war Höhepunkt für Feinschmecker und Genießer in der Hauptstadt (FOTO)

– Größte Publikumsmesse für Wein in Deutschland trifft erneut aufgroßen Zuspruch bei den Berlinern– Erzeuger bieten immer häufiger Bio-, Natur- und vegane Weine an

Gut gefüllte Hallen, ein begeistertes Publikum und zufriedene Aussteller – nach

drei Tagen WEINmesse berlin ziehen die Veranstalter Deutsche Weinmarketing und

Messe Berlin eine positive Bilanz. Mit 330 Ausstellern und über 4.000 Weinen ist

die WEINmesse berlin die bundesweit größte Weinmesse für Endverbraucher. Sie

fand in diesem Jahr zum dritten Mal in den Messehallen unter dem Funkturm statt.

“Die steigenden Besucherzahlen zeigen, dass sich der neue Standort bereits einen

festen Platz im Berliner Veranstaltungskalender erobert hat”, sagt Karel Heijs,

Geschäftsbereichsleiter der Messe Berlin. Peter Antony, Geschäftsführer der

Deutschen Weinmarketing, ergänzt: “Wein ist in Berlin stark im Kommen und auch

bei jüngeren Zielgruppen angesagt.” So gehört in diesem Jahr fast jeder vierte

Besucher der Altersgruppe der über 20- bis 30-Jährigen an, wie eine

Besucherbefragung unter 1.068 Besucherinnen und Besuchern ergab.

Die WEINmesse berlin bietet ein großes Spektrum für Weinkenner, Feinschmecker

und Genießer. Winzer aus allen deutschen Wein-Anbaugebieten stellten auf der 27.

WEINmesse berlin ihre Erzeugnisse vor. Darüber hinaus waren Weinproduzenten aus

16 Ländern vor Ort sowie internationale Händler. Damit präsentierte die

WEINmesse berlin einen Überblick über die gesamte Welt des Weines.

In diesem Jahr stellte sich unter anderem das Weinland Georgien mit besonderem

Fokus auf naturbelassene Weine vor. “Natural Wines” werden möglichst ohne

Zusätze und nach alten Verfahren produziert. Die Naturweine erfreuen sich seit

Jahren wachsender Beliebtheit bei Weinkennern. “Generell zeigt das Angebot der

Aussteller, dass –Bio– und Nachhaltigkeit in der Weinwelt nicht nur ein Trend

sind, sondern eine starke Entwicklung”, sagt Peter Antony. Etwa 4 von 10

Ausstellern haben bereits vegane Weine im Angebot. Auch das Angebot an

Bio-Weinen wird immer größer. Neben Winzern, die ausschließlich biologisch

produzieren, haben auch viele konventionelle Betriebe Bio-Weine im Sortiment.

Antony rechnet damit, dass sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren

fortsetzen wird.

Die 27. WEINmesse berlin findet im nächsten Jahr wieder in den Messehallen unter

dem Funkturm statt. Vom 19. bis zum 21. Februar 2021 wird hier die neue

Weinsaison eingeläutet.

Stimmen von Ausstellern der WEINmesse berlin 2020

Rui Walter da Cunha, Secret Spot Wines, Portgual

Unsere Präsenz als Kleinerzeuger auf der Messe ist sehr wichtig. 2019 haben uns

Kunden kennengelernt, in diesem Jahr kommen sie wieder und möchten von den neuen

Jahrgängen probieren. Wir spüren hier auch, was die Messebesucher mögen,

gleichzeitig können wir den Endverbrauchern erklären, dass etwa ein Vinho Verde

auch ganz anders schmecken kann, als sie ihn vom Einzelhandel kennen. Hier

zeigen wir den Qualitätsunterschied.

Volker Emmrich, Sankt Nikolaus Hospital, Mosel

Im Vergleich zu anderen Ausstellungen ist die WEINmesse berlin die beste, die

wir besuchen, sie ist topp, sie ist stimmig. Wir sehen auch, dass unsere

Fangemeinde jedes Jahr stetig wächst. Das Konzept, sich mit den Winzern direkt

zu unterhalten, ist sehr attraktiv. Diese Philosophie funktioniert.

Achim Hochthurn, Weingut Achim Hochthurn, Rheinhessen

Seit mehr als 15 Jahren sind wir Aussteller der Weinmesse berlin. Schon am

Freitag haben uns viele Stammkunden besucht, am Samstag waren wir sehr gut

besucht. Erfreulich ist, dass viele junge Leute unsere Weine probieren möchten.

Auch wenn viele nicht kaufen – es sind die Kunden von morgen, und wir erklären

ihnen gerne die Weine. Es ist schön, dass das Interesse weiterhin besteht. Etwas

weniger Geschiebe in den Gängen wäre für uns und die Besucher besser. Trotzdem:

Wir machen was daraus.

Birgit Kossack, Sandfire Australian Wines

Ich bin sehr zufrieden mit der diesjährigen WEINmesse, die Umsätze sind gut,

viele Stammkunden haben uns besucht, wir haben auch viele Neukunden gewonnen.

Die Berliner sind ein treues Publikum, das nicht nur hier kauft, sondern auch

online bestellt. Es ist also gut, den Kontakt auf der Messe aufrecht zu

erhalten.

David Mshvildadze, Vorstand des Winzerverbands der Region Baghdati, Georgien

Wir sind zur WEINmesse berlin gereist, um einigen Winzern die Gelegenheit zu

geben, ihre hochqualitativen und authentischen Weine aus unserer Region

vorzustellen. Wir freuen uns über die vielen Besucher, die großes Interesse an

unseren Erzeugnissen gezeigt haben. Und, dass wir alle mitgebrachten Weine

verkauft haben.

Catherine Nicolaus, Inhaberin Marché de Catherine, Delikatessen

Wir sind zufrieden. Das Geschäft lief genauso gut wie im letzten Jahr. Die

Kunden am Freitag waren kauffreudiger, während die vom Samstag probierfreudiger

waren. Und der Sonntag lief wie der Freitag. Viele der Kunden kommen wieder, sie

kennen uns von den letzten Jahren. Mein Vorschlag wäre, am Freitag und Samstag

die WEINmesse berlin eine Stunde später zu eröffnen und dafür eine Stunde länger

laufen zu lassen. Es ist doch toll, wenn viele kommen, denn die Messe hat sich

herumgesprochen.

Achim Reis, Weingut Reis, Mosel

Dieses Jahr ist die WEINmesse hervorragend im Vergleich zu 2019. Ich habe das

Gefühl, dass sie jetzt hier angekommen ist. Das habe ich auch von vielen anderen

Ausstellern gehört. Die Qualität und das Interesse der Besucher sind gut bis

sehr gut, die Standaufteilung ist genau richtig, die Messeorganisation und die

Kommunikation sind perfekt. Ich fühle mich hier gut aufgehoben. Seit 12 Jahren

stelle ich auf der Weinmesse berlin aus.

Manfred Rothe, Weingut Rothe, Franken

Das Publikum der WEINmesse berlin liebt und hofiert die Winzer. Hier stellen

viele Winzer der zweiten Generation aus und ich habe das Gefühl, das gilt auch

für viele Besucher. Oft kommen die Gespräche auf den früheren Standort im

Rathaus Schöneberg, und wenn die Kunden schon so lange hierher kommen, wissen

sie, was sie erwarten können. Ich sehe, dass das Interesse am deutschen Wein

wieder steigt, denn Deutschland ist wieder ein Reiseland für Deutsche geworden.

Das ermutigt uns, mit den Besuchern in Kontakt zu treten. Die deutsche

Bevölkerung trinkt doppelt so viel Wein wie hier erzeugt wird. Warum also nach

USA oder China exportieren?

Yvonne Ther, Weingut Prinz von Hessen, Rheingau

Wir sind dieses Jahr wieder zufrieden mit der Messe. Vom Studenten bis zum

Banker, alle waren sie an unserem Stand. Da wir Berlin als Neukundenmarkt

erschließen wollen, war es schön, dass Kunden vom vergangenen Jahr uns wieder

besucht haben. Samstag war wieder der beste Tag, viele weinaffine Kunden kamen,

die uns Löcher in den Bauch gefragt haben. Auch schön ist zu sehen, dass viele

junge Besucher Interesse gezeigt haben – das sind die Kunden der Zukunft.

