3. BVMW-Firmen-Forum bei Brühl: Mitarbeiterbindung im Mittelstand

Wie können mittelständische Unternehmen qualifizierte Fachkräfte gewinnen, Mitarbeitende langfristig binden und sich als attraktive Arbeitgeber positionieren? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigte sich das 3. Firmen-Forum des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW), das in diesem Monat bei Brühl stattfand.

Als Gastgeber lud Brühl gemeinsam mit der Schreinerei und Möbelwerkstatt Klein-Nöh, dem Regionalen Jobverbund (RJV) und der Stadt Netphen zu einem Abend des Austauschs und der Vernetzung ein. Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen, Institutionen und regionalen Organisationen nutzten die Gelegenheit, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren, Erfahrungen zu teilen und neue Impulse für die eigene Arbeit zu gewinnen.

Mitarbeiterbindung als zentrale Aufgabe für den Mittelstand

Der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte stellt viele mittelständische Unternehmen vor große Herausforderungen. Fachkräfte zu gewinnen, ist dabei nur der erste Schritt. Ebenso wichtig ist es, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten und eine Unternehmenskultur zu fördern, in der sich Mitarbeitende langfristig wohl und wertgeschätzt fühlen.

Beim Firmen-Forum wurde deutlich, dass erfolgreiche Mitarbeiterbindung im Mittelstand nicht allein von einzelnen Maßnahmen oder kurzfristigen Angeboten abhängt. Sie beginnt im täglichen Miteinander – durch gegenseitigen Respekt, offene Kommunikation und ein verlässliches Arbeitsumfeld.

Auch die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und die Entwicklung des eigenen Unternehmens aktiv mitzugestalten, spielt eine wichtige Rolle. Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden Perspektiven bieten und ihre Stärken als Arbeitgeber sichtbar machen, schaffen wichtige Voraussetzungen für eine langfristige Zusammenarbeit.

Praxisnahe Impulse zur Fachkräftegewinnung

Im Mittelpunkt des Abends standen praxisnahe Impulse und persönliche Erfahrungen aus der regionalen Wirtschaft. Die Teilnehmenden berichteten aus ihren eigenen Betrieben und tauschten sich unter anderem darüber aus, wie Unternehmen neue Mitarbeitende erreichen und erfolgreich für sich gewinnen können.

Diskutiert wurde auch, welche Erwartungen Beschäftigte heute an ihre Arbeitgeber haben und welche Bedeutung Führung, Unternehmenskultur und persönliche Entwicklung für die Mitarbeiterbindung besitzen. Dabei zeigte sich, dass die Herausforderungen je nach Branche und Unternehmensgröße unterschiedlich sein können. Gleichzeitig stehen viele mittelständische Betriebe vor ähnlichen Aufgaben und können voneinander profitieren.

Regionale Netzwerke stärken Unternehmen

Das BVMW-Firmen-Forum bot eine ideale Plattform, um miteinander ins Gespräch zu kommen, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsame Denkanstöße zu entwickeln. Gerade für mittelständische Unternehmen ist der persönliche Austausch besonders wertvoll. Regionale Netzwerke schaffen kurze Wege, fördern Kooperationen und unterstützen Unternehmen dabei, gemeinsam Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln.

Eine starke regionale Vernetzung trägt außerdem dazu bei, die Region als attraktiven Arbeits- und Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln. Der regelmäßige Austausch zwischen Unternehmen, Institutionen und weiteren Partnern schafft Verständnis für unterschiedliche Perspektiven und eröffnet neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

Brühl übernimmt Verantwortung für die Region

Als mittelständisches Unternehmen ist sich Brühl seiner Verantwortung für die Region bewusst. Der Austausch mit anderen Unternehmen, Institutionen und regionalen Partnern ist ein wichtiger Bestandteil, um gemeinsam tragfähige Perspektiven zu entwickeln und die Wirtschaft vor Ort zu stärken.

Das 3. Firmen-Forum des BVMW hat gezeigt, wie wertvoll persönliche Begegnungen, offene Gespräche und der Blick über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinaus sind. Der Abend bot nicht nur fachliche Impulse, sondern auch Raum für neue Kontakte, vertrauensvolle Gespräche und gemeinsame Ideen.

Brühl wird sich auch künftig für den regionalen Dialog einsetzen, den Austausch im Mittelstand fördern und gemeinsam mit starken Partnern an einer erfolgreichen Zukunft arbeiten.