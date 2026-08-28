3D Seismic-Untersuchung definiert mehrere hochrangige Helium-Bohrziele beim West Butte Projekt in Montana

Laufende geologische Untersuchungen zeigen mehrere übereinanderliegende Reservoirziele aus dem Devon und dem Kambrium auf, während REV sein wegweisendes Montana-Helium-Projekt auf die erste Bohrung und eine mögliche Entdeckung zusteuert.

REV Exploration Corp. („REV“ oder das “Unternehmen”) (TSXV: REV – WKN: A410MR – OTCQX: REVFF), freut sich bekannt zu geben, dass die laufende Auswertung der kürzlich abgeschlossenen hochauflösenden 3D-Seismikuntersuchung des Unternehmens im Rahmen seines West-Butte-Helium-Projekts in Toole County, Montana, mehrere Bohrziele mit hoher Priorität über mehrere vielversprechende Lagerstättenhorizonte hinweg identifiziert hat, wodurch das Projekt sowohl hinsichtlich seines Potenzials als auch seiner Bohrreife erheblich aufgewertet wurde.

Highlights

Der 3D-Datensatz liefert eine verbesserte Darstellung der strukturellen Geometrie und der Verwerfungsarchitektur sowie der Lagerstättenposition und Hinweise auf eine Einengung. Dies verbessert die Fähigkeit von REV, Bohrstandorte mit dem besten Potenzial zu identifizieren, erheblich;

Die seismische Auswertung deutet auf mehrere strukturelle Einengungen und vielversprechende Einfangkonfigurationen im gesamten Untersuchungsgebiet von West Butte hin;

Zu den Zielen gehören übereinanderliegende Lagerstättenabschnitte aus dem Devon (Beaverhill Lake) sowie tiefere Basal-Sandstein-Intervalle, die direkt auf dem präkambrischen Grundgebirgskomplex liegen.

Jordan Potts, CEO von REV, kommentierte: „3D-Seismikdaten liefern starke Anhaltspunkte für eine neue Heliumentdeckung in Montana bei West Butte zu einer Zeit, in der das Heliumangebot knapp ist. Während die Markteinführung von Helium unser Hauptaugenmerk ist, birgt dieser Korridor in Montana auch ein noch unzureichend erkundetes Potenzial für natürlichen Wasserstoff. Dasselbe Team, das das erfolgreiche Explorationsprogramm von MAX Power in Saskatchewan durchgeführt hat, das zur Lawson-Entdeckung sowohl von natürlichem Wasserstoff als auch von Helium führte, ist für die Auswertung und Umsetzung der Arbeiten in West Butte zuständig.“

Helium-Chance in mehreren Zonen

Die laufende Auswertung der 3D-Seismikdaten, ergänzt durch geologische Erkenntnisse, die das technische Team aus seiner Kenntnis des Heliumsystems im Südosten von Alberta entlang und nahe der Grenze zu Montana gewonnen hat, bestärkt REV in der Schlussfolgerung, dass West Butte eine Helium-Explorationsmöglichkeit mit mehreren Zonen darstellt, wobei einzelne Bohrstandorte die Möglichkeit bieten, mehrere vielversprechende Lagerstättenintervalle innerhalb eines einzigen Bohrlochs zu untersuchen. Die Ziele liegen in einem regionalen geologischen Umfeld, das durch ältere, tief liegende Grundgebirgsstrukturen, verwerfungsgesteuerte Migrationswege und mehrere poröse Lagerstättenintervalle gekennzeichnet ist – wichtige geologische Elemente einer konventionellen Heliumansammlung.

Potenzial für übereinanderliegende Lagerstätten

Ein wesentliches Merkmal, das sich aus der laufenden Auswertung von West Butte ergibt, ist das Vorhandensein mehrerer vielversprechender Lagerstättenhorizonte, die innerhalb desselben strukturellen Umfelds vertikal übereinanderliegen. Vergleichbare Lagerstätten aus dem Devon und dem Kambrium existieren an anderen Stellen im regionalen „Northern Great Plains Helium Fairway“, der sich vom südlichen Alberta über das Helium-Prospektionsgebiet „Aden Dome“ von REV bis in den Norden von Montana erstreckt. Heliumvorkommen innerhalb dieses Fairways haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie Helium enthaltendes, stickstoffreiches Gas in kommerziell bedeutenden Konzentrationen und mit hohen Durchflussraten beherbergen können.

Ergebnisse aus benachbarten und regionalen Liegenschaften lassen nicht zwangsläufig auf Ergebnisse schließen, die in West Butte erzielt werden könnten, und es besteht keine Gewissheit, dass das Unternehmen Helium in ähnlichen Konzentrationen, Durchflussraten oder Mengen entdecken wird. Dennoch liefern nachgewiesene heliumhaltige „Basal Sand“-Reservoirs aus dem Devon und Kambrium an anderen Stellen innerhalb des „Helium Fairway“ eine aussagekräftige technische Untermauerung für die von REV evaluierten geologischen Förderkonzepte.

Von der seismischen Erkundung bis zum Bohrmeißel

Nachdem die seismische Datenerfassung abgeschlossen ist, die Auswertung weit fortgeschritten ist und mehrere Bohrmöglichkeiten identifiziert wurden, leitet REV bei West Butte den Übergang von der geophysikalischen Exploration zur entscheidenden Phase des Programms ein – der Bohrung und Untersuchung des Untergrunds. Das Unternehmen freut sich darauf, im Zuge des Fortschritts des West-Butte-Programms in Kürze weitere Einzelheiten zur endgültigen Zielauswahl, zur Genehmigungslage und zu den Bohrplänen bekannt zu geben.

REV wählte West Butte auf der Grundlage seiner Interpretation des regionalen „Helium Fairway“ aus, insbesondere unter Berücksichtigung der auf Helium ausgerichteten Explorationsbohrungen im Süden von Alberta, der verfügbaren geologischen Informationen zum Sweetgrass-Gebiet im Norden von Montana sowie der Lage des Grundstücks innerhalb des strukturell komplexen, größeren Sweetgrass Alkaline Intrusive Complex. Der firmeneigene 3D-Seismikdatensatz hat das Projekt nun von der regionalen geologischen Interpretation zur Definition und Einstufung spezifischer unterirdischer Ziele für erste, kurzfristige Bohrungen nach Erhalt der erforderlichen Bohrgenehmigungen in Montana vorangebracht.

Das technische Team von REV steht kurz vor dem Abschluss der Auswahl der Bohrziele und geht davon aus, die ausgewählten Standorte in das Verfahren zur Erteilung von Bohrgenehmigungen in Montana einzubringen. Ziel ist es, die Standorte auszuwählen, die die beste Kombination aus struktureller Schließung, stratigraphischer Lage und Potenzial für übereinanderliegende Lagerstätten bieten, und anschließend das West-Butte-Helium-System direkt mit dem Bohrmeißel und modernster Gasüberwachungsausrüstung zu untersuchen.

Über REV Exploration Corp.

REV ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio strategischer Bergbau-Assets sowie einem bedeutenden und wachsenden Engagement in den Sektoren Helium und natürlicher Wasserstoff, wobei der Schwerpunkt auf den nördlichen Great Plains der USA und dem südlichsten Teil von Alberta entlang der Grenze zu Montana liegt. Das Unternehmen besitzt Öl- und Gas-Pachtanteile in Montana, die sich über eine Fläche von etwa 16.000 Acres erstrecken, sowie eine Reihe von PNG-Pachtverträgen in Alberta entlang der Grenze zwischen Alberta und Montana, darunter das bohrbereite Aden-Dome-Projekt. REV hält außerdem 6 Millionen Aktien der MAX Power Mining Corp. (CSE: MAXX; OTC: MAXXF) sowie 12,4 Millionen Aktien der Major Gold Corp., einem privaten Unternehmen, das eine Notierung an der TSX Venture Exchange anstrebt.

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