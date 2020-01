3satKulturDoku “New York – Die Stadt von morgen” (FOTO)

Samstag, 8. Februar 2020, 19.20 UhrErstausstrahlung

Wie sich eine Metropole wie New York für die anstehenden Herausforderungen

wappnet, zeigt die 3sat-Dokumentation “Manhattans Plan für die Zukunft” von

Michael Trabitzsch am Samstag, 8. Februar 2020, 19.20 Uhr. In der Dokumentation

kommen Menschen zu Wort, die daran arbeiten, New York auch in Zukunft als

lebenswerte, wettbewerbsfähige Stadt zu erhalten. Sie geben Einblicke in

Lösungen, die sie für die städtebaulichen und sozialen Probleme gefunden haben.

An herausragenden architektonischen Beispielen wird deutlich, wie sehr Wohnen,

Arbeiten, Bildung, Kunst, Konsum und nicht zuletzt Transport und Infrastruktur

als Symbiose gedacht werden müssen, damit Mega-Citys den Herausforderungen des

21. Jahrhunderts standhalten können.

Die Masse an Pendlern und Touristen, die täglich nach Midtown Manhattan strömt,

steigt rasant an. Um die Stadt vor dem Kollaps zu bewahren, müssen neue Lösungen

für den öffentlichen Verkehr gefunden werden. Eine davon ist, dass das

Vanderbilt-Bürohochhaus einen Großteil seiner Grundfläche der Öffentlichkeit zur

Verfügung gestellt hat. Dadurch wird Platz geschaffen für einen zusätzlichen

Ausgang aus der Grand Central Station, dem Verkehrsknotenpunkt der Stadt.

Die Architektin Liz Diller und ihr Büro haben stillgelegte Hochgleise in eine

Parklandschaft verwandelt und mit dem High-Line-Park ein neues Stadtviertel für

New York erschlossen. Der in großzügige Grünflächen eingebettete 2019 eröffnete

Gebäudekomplex Hudson Yards verbindet Wohnen, Kultur und Konsum – und könnte

Vorbild sein für andere Metropolen. Für die Columbia University in West Harlem

entsteht ein neuer Campus, entworfen von Stararchitekt Renzo Piano. Ein Campus,

der sich zur Stadt hin öffnet und für alle zugänglich ist.

Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 – 70-16478;

Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 –

70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/newyork

Video-Stream: https://kurz.zdf.de/q5k/

3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 – (0)6131 – 70-12121

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4507683

OTS: 3sat

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell