5 neue Webmedien, die Ihre Kunden lieben werden

Es gibt fÃ?nf Webmedien, auf die Sie nicht verzichten sollten.

Webmedien gilbt es viele. Es handelt sich hier um Werkzeuge, die die

Media Marketing LTD in die Hand nehmen kann, um Ihre Webseite interessanter zu gestalten und Ihre Webseite einem grÃ?Ã?eren Userkreis im WWW bekannt zu machen. Es gibt fÃ?nf Webmedien, auf die Sie unbedingt nicht verzichten sollten. Lassen Sie sich dazu von der Media Marketing LTD beraten.

1. WordPress

WordPress ist ein sehr vielseitiges freies Content-Management-System (CMS), das 2003 von Matthew Mullenweg als Software fÃ?r Weblogs entwickelt und programmiert wurde. Im Rahmen eines Open-Source-Projekt wird dieses CMS permanent weiterentwickelt. Es gibt hier eine Reihe von Navigationselemente, die fÃ?r die Ausgestaltung Ihrer Webseite genutzt werden kÃ?nnen. WordPress ist zwar nicht neu, bietet durch die kontinuierliche Erweiterung immer wieder neue MÃ?glichkeiten.

2. Magento

Bei Magento handelt es sich um eine Onlineshop-Software, deren erste Version 1.0 am 31. MÃ?rz 2008 als Open-Source-E-Commerce-Plattform verÃ?ffentlicht wurde. Im April 2020 wurde die aktuelle Magento Version verÃ?ffentlicht.

Magento verfÃ?gt hat drei Teilbereiche:

. Site Management

. Store

. Zusatzmodule

Dabei kann die Standard-FunktionalitÃ?t jederzeit durch Erweiterungen, die von externen Entwicklern stammen, weiter ausgebaut werden. Aktuell gibt es ca. 1500 sogenannte Extensions, die teils kostenpflichtig sind und verschiedene Bereiche ansprechen wie Administration, aber auch Zahlungs-, Versandmodule sowie Templates und auch die Katalogerweiterung.

3. Facebook

Nicht neu am Social Media Himmel, aber fÃ?r viele Unternehmen immer noch Neuland ist eine eigene Facebook-Seite fÃ?r das Unternehmen. VerÃ?ffentlicht werden kann auf einer Facebook-Seite alles – angefangen von neuen Nachrichten Ã?ber Stellenangebot bis hin zur AnkÃ?ndigung von Events. Es sollte allerdings nicht so sein, dass allein Ã?ber Facebook die Anpreisung erfolgt. Denn einige Menschen halten Facebook tatsÃ?chlich fÃ?r „tot“.

4. Instagram

Bei Instagram handelt es sich um einen werbefinanzierten Onlinedienst zum Teilen von Videos und Fotos, der seit 2012 am Social Media Himmel erschienen ist. FÃ?r Unternehmen und auch Privatpersonen ist Instagram aus dem Grund interessant, weil es sich hier um eine Mischung aus Microblog und einer audiovisuellen Plattform handelt. Es ist von Instagram aus auch mÃ?glich Fotos in auch anderen Social Media KanÃ?len zu verteilen. Die Media Marketing LTD weiÃ? auch hier, welche Hashtags Sie am besten setzen.

5. Blogs

Tausende von Menschen haben bereits ihren eigenen Blog. Schreiben auch Sie fÃ?r Ihr Unternehmen einen Blog bzw. lassen Sie sich Content dafÃ?r von der Media Marketing LTD liefern. Es kann hier um ganz banale Themen wie ihre letzte Firmenfeier gehen oder um ein neues Produkt, das Sie demnÃ?chst lancieren.