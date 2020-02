70 Millionen US Dollar für Cera Care: yabeo Teil der Series B beim größten Digital Care Startup in UK (FOTO)

yabeo stärkt weiter seine Position als führenderFrühphasenfinanzierer im digitalen Pflegebereich: Der Münchner VC ist alsBestandsinvestor Teil der 70 Millionen US Dollar (Eigen- und Fremdkapital)schweren Finanzierungsrunde (Series B) von Cera Care. Der digitale Spezialistfür häusliche Pflege aus UK ist damit eines der am besten finanzierten Startupsim Bereich Gesundheitstechnologie in Europa. Die Finanzierungsrunde wird nebenyabeo von den Bestandsinvestoren Kairos und Guinness Asset Management getragen.Unter den neuen Investoren ist zudem ein Multi-Milliarden-Dollar-Family Officemit Sitz in New York. Das frische Kapital soll unter anderem für den Ausbau vonMachine Learning und Künstlicher Intelligenz eingesetzt werden. Weitere Zielesind die Marktdurchdringung in Großbritannien durch Zukäufe sowie die Expansionnach Kontinentaleuropa: Cera Care plant für 2020 den Eintritt nach Deutschland.

Cera Care wurde 2016 in London gegründet und setzt sich als

Technologieunternehmen im Bereich häuslicher Pflege dafür ein, die

Pflegeleistungen zu verbessern und dafür zu sorgen, dass ältere Menschen länger

in ihren eigenen vier Wänden leben können. Das Unternehmen hat aktuell 20

Niederlassungen in Großbritannien und mehr als 2.000 Pflegekräfte, die täglich

10.000 Pflegebesuche durchführen. Cera Care ist damit unter den Top 15 der

größten Pflegeunternehmen in Großbritannien und gemessen an Umsatz und

Mitarbeiterzahl eines der größten neu gegründeten Unternehmen im Bereich der

Gesundheitstechnologie in Europa.

Einsatz von KI: Vorhersagen des Gesundheitszustandes entlasten Ambulanzen

Cera setzt stark auf Algorithmen: Künstliche Intelligenz und Machine Learning

werden genutzt, um beispielsweise Vorhersagen zu Verschlechterungen des

Gesundheitszustands zu ermöglichen, administrative Abläufe (z.B. Überprüfung der

Pflegeunterlagen) zu beschleunigen und die Durchführung von Pflegemaßnahmen zu

optimieren. In einem frühen Stadium der Technologie hat “Cera Smart Care”

bereits über 700 Fälle von bisher unerkannten Gesundheitsrisiken identifiziert

und dabei zu 93% die beste Folgemaßnahme für die Behandlung eines Patienten

korrekt identifiziert. Durch verbesserte Vorhersagen über den Gesundheitszustand

können beispielsweise Ambulanzen, Notfallzentren und Notfallaufnahmen massiv

entlastet werden. Cera Care ist Partner des staatlichen Gesundheitssystems NHS

und hat kürzlich eine weitreichende Technologie-Partnerschaft mit IBM gestartet.

Dr. Ben Maruthappu, Mitgründer und CEO von Cera Care sagt: “Die

Finanzierungsrunde ist ein großartiger Meilenstein für uns, der das Vertrauen in

unser Unternehmens beweist, den Pflegesektor zu revolutionieren. Das schaffen

wir, indem wir moderne, digitale Dienstleistungen für Familien in ganz

Großbritannien anbieten, unsere Betreuer mit Technologie ausstatten und unsere

Services in ganz Europa ausweiten werden. Unsere Smart Care-Plattform wird die

Frage beantworten, ob ein älterer Mensch eine Woche oder einen Monat auf einer

Krankenhausstation verbringen muss. Oder ob dieser Mensch früher die richtige

Pflege erhält, so dass er gar nicht erst in ein Krankenhaus gehen muss. Wir bei

Cera haben nicht nur den Ehrgeiz, uns mehr zu kümmern – wir wollen uns besser

kümmern – und unseren Eltern und Großeltern ermöglichen, gesünder und länger in

ihren eigenen vier Wänden zu leben.”

Cera Care plant den Markteintritt in Deutschland für 2020

yabeo ist bereits seit der Gründung von Cera Care als Investor an Bord und das

weitere Investment ist ein wichtiger Baustein, um die gesamte

Wertschöpfungskette im Pflegebereich abzudecken: “Mit der weiteren Beteiligung

bei Cera Care statten wir eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen, das

zudem bereits profitabel ist, mit weiterem Kapital aus. Mit Cera, das 2020 die

Expansion für Deutschland und ab 2021 in weitere europäische Länder plant sowie

unseren weiteren Investments im Pflegebereich, decken wir von Produkten,

Dienstleistungen und Services die gesamte Kette ab. Wir sehen gerade im

Pflegesektor einen riesigen Bedarf in den kommenden Jahren und großes Potenzial

für die Digitalisierung”, erklärt Matthias Sohler, Gründer und Managing Director

von yabeo. Im Bereich der Seniorenpflege baut yabeo derzeit eine Plattform durch

die Kombination und Synergien der Portfoliounternehmen Pflegebox, Prosenio und

dem digitalen Hausnotrufanbieter Libify auf. Über die Prosenio-Plattform werden

jährlich 200.000 Kunden mit Produkten für Senioren und Personen mit besonderen

Bedürfnissen versorgt. Zusätzlich gibt es über die Plattform Zugang zum Netzwerk

von 3.000 Pflegediensten in Deutschland, mit dem 35.000 Pflegebedürftige zu

Hause versorgt werden. Libify wiederum ermöglicht aktuell mehr als 10.000

Nutzern, schnelle Hausnotrufe abzusetzen.

Insgesamt hat yabeo im Pflegesektor bereits mehr als 20 Millionen Euro in

Unternehmen investiert, die ihrerseits konsolidiert mehr als 100 Millionen Euro

Umsatz generiert haben und in vielen Fällen bereits profitabel sind. Der

Pflegebereich ist ein großer Wachstumsmarkt: Bis 2050 wird ein Anstieg der

Pflegebedürftigen in Deutschland auf knapp fünf Millionen Menschen von momentan

2,9 Millionen erwartet.

Mehr Infos zu Cera: www.ceracare.co.uk

Mehr Infos zu yabeo: www.yabeo.de

Über yabeo

yabeo ist ein Venture Investment- und Advisory-Unternehmen, das in der Frühphase

von Technologie-Firmen investiert und diese nachhaltig weiterentwickelt. Der

Erfolg von yabeo liegt im Wachstum von Unternehmen, Skalieren von Organisationen

und im Roll-Out neuer Technologien. yabeo verwaltet derzeit Assets under

Management von mehr als 100 Mio. EUR. über sämtliche Investmentplattformen. Der

Erfahrungsschatz aus den bereits getätigten Investments, die Wachstumserfahrung

und das Know-how, auch aus dem bereits existierenden Impact Portfolio, soll nun

signifikant auf den Bereich yabeo Impact Investing überführt werden. Das Ziel

ist, in technologiegetriebene Unternehmen in der Frühphase zu investieren, die

in ihrem Segment Veränderungen vorantreiben, indem sie mittels neuer Technologie

und innovativem Geschäftsmodell bisherige Spielregeln neu definieren und dabei

sowohl einen finanziellen Return als auch einen sozialen oder umweltrelevanten

Impact schaffen. www.yabeo.de

Pressekontakt:

Thomas Doriath

DORIATH Kommunikation

Tel: +49 176/24244283

Email: t@doriath-komm.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133067/4532509

OTS: yabeo

Original-Content von: yabeo, übermittelt durch news aktuell