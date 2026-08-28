75 Jahre Ausbildung bei Bürkert

Die Förderung junger Talente hat bei Bürkert Fluid Control Systems Tradition: Seit mehr als sieben Jahrzehnten bildet das Familienunternehmen Auszubildende aus und trägt damit aktiv zur Zukunftsfähigkeit der Region Hohenlohe bei.

Dass Ausbildung bei Bürkert einen besonderen Stellenwert besitzt, zeigt ein Blick auf die Unternehmensgeschichte. Bereits Firmengründer Christian Bürkert war davon überzeugt, dass ein starkes Unternehmen nur entstehen kann, wenn es in Menschen investiert. Diese Haltung prägt Bürkert bis heute: Seit 1951, fünf Jahre nach der Firmengründung, bildet das Familienunternehmen junge Menschen aus und engagiert sich damit seit 75 Jahren für die Fachkräftesicherung in der Region. Duale Studiengänge ergänzen das Ausbildungsangebot seit 1982. In dieser Zeit haben mehr als 2.100 Auszubildende und Studierende ihre berufliche Laufbahn bei Bürkert begonnen. Heute bietet das Unternehmen mehr als 30 Ausbildungsberufe und Studiengänge an.

Um die Nachwuchskräfte bestmöglich zu begleiten, setzt Bürkert auf eine breit aufgestellte Ausbildungsorganisation. Ein Team aus sechs Ausbildungsverantwortlichen koordiniert Ausbildung und duales Studium. Unterstützt werden sie von mehr als 50 Ausbildungsbeauftragten in den Fachbereichen, die ihre praktischen Erfahrungen an die nächste Generation weitergeben. Seit 2016 bietet das Bildungszentrum auf dem Campus Criesbach optimale Rahmenbedingungen für Ausbildung und duales Studium bei Bürkert.

„Unsere Ausbildung ist modern, vielfältig und auf Augenhöhe – sie fordert und fördert zugleich. Wir bieten fundierte Einblicke in unterschiedliche Bereiche, ermöglichen spannende Projekte und legen Wert auf gute Betreuung sowie Eigenverantwortung. Ausbildung bei Bürkert heißt: Vielfalt, Respekt und Perspektive“, beschreiben die Ausbildungsbeauftragten ihre Wahrnehmung.

Mit seinem Engagement in der Ausbildung investiert Bürkert seit Jahrzehnten in die Zukunft des Unternehmens und des Standorts Hohenlohe. Viele ehemalige Auszubildende und Studierende haben ihren beruflichen Weg im Unternehmen fortgesetzt und prägen heute als Fach- und Führungskräfte die Entwicklung des international tätigen Familienunternehmens. Wie nachhaltig diese Förderung wirkt, zeigt eine zentrale Kennzahl: 70 Prozent aller Auszubildenden, die seit 2005 nach ihrer Ausbildung bei Bürkert übernommen wurden, sind heute noch Teil des Unternehmens.

46 Auszubildende und Studierende starten im Herbst ihre Berufslaufbahn

Für 46 junge Menschen beginnt in diesem Jahr ein neuer Lebensabschnitt: Sie starten ihre Ausbildung oder ihr duales Studium bei Bürkert Fluid Control Systems in Ingelfingen und den Tochterunternehmen BDG Testing und Automation GmbH in Amrichshausen und AKM – Anschluss-, Kunststoff- und Montagetechnik GmbH in Blaufelden.

Fluide sind unser Leben. Bürkert steht für Fluidik-Lösungen, die einfacher, intelligenter und ressourcenschonender sind. Bürkert forscht, entwickelt, produziert und liefert – mit über 3.700 Mitarbeitenden in Amerika, Asien und Europa. Für Unternehmen in Food & Beverage, Pharma & Biotech, Lab & Analytical sowie Hydrogen im Bereich Energy. Mit einer gemeinsamen Überzeugung: Wir geben dem Fortschritt eine Richtung. Für eine höhere Produktivität unserer Kunden und eine regenerative Zukunft.

Weitere Informationen unter:

www.burkert.com

www.linkedin.com/company/burkert-fluid-control-systems