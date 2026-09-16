83% der Führungskräfte geben an, dass ihre Vorstände auf Prognosen reagiert haben, von denen bekannt war, dass sie veraltet waren

Board, die Enterprise-Planning-Plattform, hat heute den „Planning Intelligence Report 2026“ veröffentlicht, der auf einer Umfrage unter 300 CFOs, CIOs und COOs in Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 100 Millionen US-Dollar basiert. 83 Prozent der Befragten geben an, dass ihr Vorstand eine strategische Entscheidung auf der Grundlage einer Prognose getroffen hat, von der sie bereits wussten, dass sie veraltet war; 40 Prozent berichten von erheblichen geschäftlichen Folgen dieser Entscheidung.

85 Prozent geben an, dass der Druck, Entscheidungen schneller zu treffen, im vergangenen Jahr zugenommen hat, doch nur 27 Prozent sind in der Lage, in Echtzeit umzuplanen. Drei Viertel der Befragten geben an, dass etwa die Hälfte oder mehr ihrer Planungsentscheidungen auf Daten basieren, die älter als 30 Tage sind.

„Prognosen verlieren an Aussagekraft, wenn sich die ihnen zugrunde liegenden Daten schneller ändern als der Planungszyklus“, sagte Gordon Pothier, CFO von Board. „Finanzverantwortliche erkennen die Folgen, doch um das Problem anzugehen, müssen aktuelle Betriebs- und Marktinformationen in den Plan einfließen, bevor dieser dem Vorstand vorgelegt wird. Die Führungskräfte benötigen einen Überblick über das Geschäft, der auf den Gegebenheiten zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung basiert.“

Die Kluft zwischen Entscheidungsgeschwindigkeit und Planungsgeschwindigkeit vergrößert sich vor dem Hintergrund einer unsicheren Wirtschaftslage. 51 Prozent der Führungskräfte sind der Ansicht, dass sich die Wirtschaft bereits in einer Rezession befindet, oder rechnen innerhalb der nächsten 12 Monate mit einer solchen – was den Druck erhöht, wie schnell Unternehmen ihre Preisgestaltung, Personalpolitik, Lagerbestände und Investitionen an veränderte Rahmenbedingungen anpassen können.

Unternehmen setzen auf KI, um diese Lücke zu schließen, auch wenn die wirtschaftliche Rentabilität nach wie vor uneinheitlich ist. 59 Prozent geben an, dass ihre KI-Investitionen den derzeit erzielten Nutzen übersteigen, dennoch planen 92 Prozent dieser Gruppe, ihre Ausgaben in den nächsten 12 Monaten zu erhöhen. 21 Prozent sagen, dass ihre Unternehmen gegenüber Vorständen, Investoren und Branchenkollegen ein optimistischeres Bild der KI-Leistung zeichnen, als es die aktuelle Realität rechtfertigt.

Zu den weiteren wichtigen Ergebnissen des „Planning Intelligence Report 2026“ von Board gehören:

LLMs sind eine wichtige Quelle für strategische Impulse: 61 % der Führungskräfte nennen große Sprachmodelle (LLMs) – darunter ChatGPT, Claude, Gemini und Copilot – als die externen Quellen, die ihre strategischen Entscheidungen am stärksten beeinflussen. LLMs waren die am häufigsten genannte Option, noch vor Branchenkollegen und beruflichen Netzwerken (42 %), Technologieanbietern (37 %), externen Beratern (28 %) und Gartner (14 %).

KI beeinflusst Entscheidungen der Führungskräfte, während formelle Steuerungsmechanismen nach wie vor begrenzt sind: 31 % der Führungskräfte folgen einer KI-Empfehlung, selbst wenn diese im Widerspruch zu ihrem eigenen Urteilsvermögen steht. Bei den Finanzvorständen (CFOs) sind es sogar 48 %, verglichen mit 33 % der IT-Leiter (CIOs) und 11 % der operativen Leiter (COOs). 39 % geben an, über formelle Steuerungs- und Eskalationsprozesse für KI-gesteuerte Entscheidungen zu verfügen. Bis Ende 2028 erwarten 36 %, dass KI die meisten Planungsentscheidungen in Unternehmen bestimmen wird.

CFOs genießen bei den CIOs und COOs das größte funktionsübergreifende Vertrauen hinsichtlich der Entscheidungsfindung unter Druck: 60 % der CFOs vertrauen voll und ganz darauf, dass die beiden anderen Funktionen unter Druck fundierte Entscheidungen treffen, verglichen mit 52 % der CIOs und 36 % der COOs.

Die Einführung von agentischer KI und der damit verbundene ROI variieren stark innerhalb der Führungsetage: 66 % der CIOs und 60 % der CFOs geben an, dass sie diese aktiv in realen Geschäftsprozessen einsetzen, verglichen mit 38 % der COOs. In einer separaten Frage geben 73 % der CIOs und 71 % der CFOs an, einen klaren, messbaren ROI durch agentische KI zu erzielen, verglichen mit 52 % der COOs.

„Der Kauf weiterer KI-Lösungen wird das zugrunde liegende Planungsproblem nicht lösen“, sagte David Marmer, Chief Product Officer bei Board. „Unternehmen müssen die KI mit den Entscheidungen verknüpfen, die sie verbessern wollen, mit den Annahmen, die diesen Entscheidungen zugrunde liegen, und mit den Personen, die für deren Umsetzung verantwortlich sind. Außerdem müssen sie verstehen, wie sich eine Empfehlung auf die Finanzen, den operativen Betrieb und die Lieferkette auswirkt.“

Den vollständigen Planning Intelligence Report 2026 finden Sie unter https://www.board.com/de/ressourcen/der-planning-intelligence-report-2026.

Board ist die Enterprise Planning Platform, die Analytical AI, Generative AI sowie rollenbasierte, domänenspezifische KI-Agents in eine einheitliche Planungsumgebung integriert und es Unternehmen ermöglicht, kontinuierlich zu planen, präzise Prognosen zu erstellen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch die Integration interner Unternehmensdaten mit kuratierter makroökonomischer Expertise und Multi-Agent-Orchestrierung liefert Board prädiktive Erkenntnisse und Echtzeit-Transparenz für das Management über die finanzielle und operative Planung hinweg.

Die vollständig integrierte, agentische Planungsplattform befähigt Unternehmen, agil zu reagieren, Wachstumschancen zu nutzen, besser abzuwägen und Risiken in einem zunehmend dynamischen Marktumfeld proaktiv zu steuern. Deshalb vertrauen führende globale Marken wie BASF, Burberry, Coca-Cola Europacific Partners, H&M, HSBC und Toyota – sowie tausende weitere Unternehmen – auf Board, um sich sicher in komplexen Märkten zu bewegen.

Weitere Informationen unter www.board.com/de/