92 Prozent der jungen Erwachsenen sorgen sich um ihre Absicherung

Die öffentliche Diskussion über Rente, Kranken- und Pflegeversicherung wird häufig mit langfristigen Finanzierungsfragen, Beitragssätzen und demografischen Entwicklungen geführt. Für junge Menschen bleibt diese Debatte jedoch keineswegs abstrakt. Sie wirkt sich unmittelbar auf das Vertrauen in die eigene finanzielle Zukunft aus. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung besonders deutlich: 92 Prozent der befragten Menschen unter 30 Jahren äußern Sorgen um ihre finanzielle Absicherung. Damit ist die Verunsicherung in der jüngsten betrachteten Altersgruppe sogar stärker ausgeprägt als bei älteren Befragten. Diese Zahl verdient Aufmerksamkeit. Sie sollte allerdings präzise eingeordnet werden. Die Befragten wurden nicht allgemein danach gefragt, ob sie sich irgendwann einmal finanzielle Sorgen machen. Ausgangspunkt war vielmehr die aktuelle Debatte über vier konkrete Reformvorschläge: eine Erhöhung des Renteneintrittsalters, Leistungskürzungen in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Streichung der Entgeltfortzahlung am ersten Krankheitstag.

Die 92 Prozent zeigen somit vor allem, wie stark bereits die Diskussion über mögliche Einschnitte das Sicherheitsgefühl der jungen Generation berührt. Für Banken, Finanzdienstleister und Institutionen der Finanzbildung ist das eine wichtige Erkenntnis. Wer junge Menschen bei finanziellen Entscheidungen begleiten möchte, muss ihre Lebenswirklichkeit und ihr jeweiliges Verständnis von Sicherheit berücksichtigen. Ein isolierter Produktvergleich reicht dafür nicht aus.

Die Sorge reicht weit über die Altersvorsorge hinaus

Das IMK veröffentlichte seine Untersuchung am 28. August 2026. Grundlage ist eine im Juni und Juli 2026 durchgeführte Onlinebefragung von rund 4.000 Menschen zwischen 18 und 75 Jahren. Um Repräsentativität herzustellen, wurde die Stichprobe nach Alter, Geschlecht, Region und Haushaltseinkommen quotiert. Insgesamt geben 81 Prozent der Befragten an, sich wegen der betrachteten Sozialstaatsdebatte einige oder große Sorgen um ihre finanzielle Absicherung zu machen. 34 Prozent sprechen von großen, weitere 47 Prozent von einigen Sorgen. Nur 19 Prozent erklären, keine entsprechenden Sorgen zu haben.

Bei den unter 30-Jährigen liegt der Anteil der Besorgten mit 92 Prozent am höchsten. Zugleich lehnen knapp 71 Prozent dieser Altersgruppe die betrachteten Reformvorschläge stark oder eher ab. Die Ergebnisse widersprechen damit dem gelegentlichen Eindruck, junge Erwachsene betrachteten die sozialen Sicherungssysteme hauptsächlich aus großer zeitlicher Distanz. Tatsächlich beschäftigt sie sehr konkret, welche Leistungen künftig noch verlässlich zur Verfügung stehen und welche Risiken sie selbst tragen müssen. Dabei geht es nicht nur um die Rente. Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Einkommensausfälle und die Sicherung des Lebensstandards bilden aus Sicht der Betroffenen ein zusammenhängendes System. Wenn an mehreren Stellen gleichzeitig Unsicherheit entsteht, wächst der wahrgenommene Bedarf an eigener Vorsorge; selbst dann, wenn das verfügbare Einkommen dafür kaum Spielraum bietet.

Verunsicherung verändert bereits das finanzielle Verhalten

Die IMK-Studie zeigt auch, dass Sorgen nicht ohne wirtschaftliche Folgen bleiben. 42 Prozent aller Befragten geben an, ihre Konsumausgaben als Reaktion auf die Reformdebatte einzuschränken. Unter den Menschen mit großen Sorgen liegt dieser Anteil bei rund 71 Prozent. Aus individueller Sicht ist ein vorsichtigerer Umgang mit Geld nachvollziehbar. Wer mit höheren Eigenleistungen oder geringerer sozialer Absicherung rechnet, wird eher Rücklagen bilden und Ausgaben zurückstellen. Gesamtwirtschaftlich kann eine breite Konsumzurückhaltung jedoch die private Nachfrage und damit die wirtschaftliche Entwicklung belasten.

Für die Beratung ergibt sich daraus ein wichtiger Perspektivwechsel. Nicht jede höhere Sparbereitschaft ist Ausdruck von Optimismus oder wachsender Anlagefreude. Sie kann ebenso aus Unsicherheit und dem Wunsch nach Schutz entstehen. Beraterinnen und Berater müssen deshalb verstehen, welches Motiv hinter einer finanziellen Entscheidung steht. Wer aus Angst vorsorgt, benötigt eine andere Begleitung als jemand, der ausschließlich Renditechancen nutzen möchte. Eine vorschnelle Empfehlung für ein einzelnes Produkt kann bestehende Unsicherheit sogar verstärken, wenn Kosten, Risiken, Verfügbarkeit des Kapitals oder mögliche Wertschwankungen nicht nachvollziehbar erklärt werden.

Weitere Studien bestätigen den Handlungsdruck

Die Ergebnisse des IMK stehen nicht allein. Eine im August 2026 veröffentlichte repräsentative forsa-Befragung im Auftrag von ING Deutschland und Visa unter rund 1.000 Menschen zwischen 18 und 30 Jahren kommt zu einem ähnlichen Befund: 79 Prozent sorgen sich um ihre Altersvorsorge beziehungsweise fürchten Altersarmut. Nur noch 49 Prozent rechnen damit, im Alter überhaupt eine gesetzliche Rente zu erhalten. Lediglich fünf Prozent erwarten, mit der gesetzlichen Rente ihren Lebensstandard halten zu können.

Gleichzeitig findet eine Mehrheit von 65 Prozent das ab 2027 verfügbare Altersvorsorgedepot attraktiv. Darin liegt eine grundsätzlich positive Botschaft: Junge Menschen sind für private Vorsorge und kapitalmarktgestützten Vermögensaufbau durchaus offen. Aus Sorge entsteht jedoch nicht automatisch eine fundierte Entscheidung.

Hinzu kommt die finanzielle Realität am Beginn des Berufslebens. Im DGB-Ausbildungsreport 2026 geben 49,9 Prozent der befragten Auszubildenden an, sich durch ihre finanzielle Situation belastet zu fühlen. 65,3 Prozent können von ihrer Ausbildungsvergütung weniger gut oder gar nicht selbstständig leben. Für einen erheblichen Teil der jungen Generation beginnt finanzielle Sicherheit daher nicht mit der Auswahl eines ETFs, sondern mit Fragen des täglichen Budgets, der Liquidität und der Absicherung kurzfristiger Risiken.

Die Studien betrachten unterschiedliche Gruppen und Fragestellungen und dürfen deshalb nicht miteinander verrechnet werden. In der Zusammenschau ergibt sich dennoch ein konsistentes Bild: Junge Menschen blicken mit großer Aufmerksamkeit auf ihre finanzielle Zukunft, empfinden aber zugleich erhebliche Unsicherheit und teilweise enge finanzielle Spielräume.

Finanzbildung muss Sicherheit als Gesamtsystem erklären

Finanzbildung wird häufig mit Sparen, Geldanlage und Kapitalmarktkenntnissen gleichgesetzt. Diese Themen sind wichtig, greifen aber zu kurz. Wer finanzielle Selbstwirksamkeit fördern möchte, muss erklären, wie verschiedene Ebenen der Absicherung ineinandergreifen. Dazu gehören die Leistungen der gesetzlichen Sozialversicherung ebenso wie eine ausreichende Liquiditätsreserve, der Schutz vor existenziellen Einkommensrisiken, ein kontrollierter Umgang mit Krediten und der langfristige Aufbau einer privaten Altersvorsorge. Junge Menschen sollten nicht nur wissen, was ein ETF ist. Sie müssen einschätzen können, welches finanzielle Thema in ihrer aktuellen Lebensphase Priorität besitzt.

Für eine Auszubildende mit knappem Monatsbudget kann zunächst eine kleine Notfallreserve wichtiger sein als ein hoher langfristiger Sparbeitrag. Bei einem Berufseinsteiger kann die Absicherung der eigenen Arbeitskraft Vorrang haben. Andere verfügen bereits über Rücklagen und können frühzeitig einen langfristigen Vorsorgeplan aufbauen.

Gute Finanzbildung vermittelt deshalb keine starre Reihenfolge für alle. Sie hilft Menschen, ihre eigene Situation zu verstehen, offene Handlungsfelder zu erkennen und realistische Prioritäten zu setzen. Genau an diesem Punkt wird Finanzbildung zur Voraussetzung für gute Beratung.

Junge Menschen wollen Orientierung und persönliche Beratung

Auch die NextGen Studie 2026 der Gesellschaft für Qualitätsprüfung zeigt, dass die junge Generation keineswegs beratungsfern ist. Rund 78 Prozent der mehr als 1.000 Befragten zwischen 18 und 30 Jahren bewerten persönliche Beratung als mindestens wichtig. Gleichzeitig sehen nur etwa 53 Prozent diesen Anspruch bei ihrer Hausbank erfüllt.

Die Herausforderung liegt daher nicht in einer grundsätzlichen Ablehnung persönlicher Beratung. Vielmehr haben sich deren Erwartungen verändert. Junge Kundinnen und Kunden möchten Informationen selbst recherchieren, digitale Angebote nutzen und Entscheidungen nachvollziehen können. Gleichzeitig wünschen sie sich bei komplexen Themen einen kompetenten Ansprechpartner, der Zusammenhänge erklärt und die persönliche Situation berücksichtigt. Beratung verliert dadurch nicht an Bedeutung. Sie verändert ihre Funktion. Aus dem klassischen Produktgespräch muss eine verständliche und ergebnisoffene Entscheidungsbegleitung werden. Der Berater sollte nicht nur erklären, welches Produkt angeboten wird, sondern zunächst klären, welches Problem überhaupt gelöst werden soll. Besonders bei einer Generation, die sich stark um ihre Absicherung sorgt, ist diese Reihenfolge entscheidend. Sorgen dürfen nicht als unmittelbarer Vertriebsanlass verstanden werden. Sie sind vielmehr der Ausgangspunkt für eine sorgfältige Bestandsaufnahme.

Am Anfang steht die persönliche Finanzanalyse

Eine qualifizierte Beratung sollte zunächst die vorhandene Absicherung und die finanziellen Möglichkeiten des Kunden erfassen. Dazu gehören Einkommen, regelmäßige Ausgaben, Rücklagen, bestehende Versicherungen, gesetzliche Ansprüche, bereits vorhandene Vorsorgeverträge und konkrete Lebensziele. Erst danach lässt sich erkennen, wo tatsächlich eine Lücke besteht. Ist die kurzfristige Liquidität ausreichend? Welche Folgen hätte ein längerer Einkommensausfall? Bestehen bereits Ansprüche aus betrieblicher oder privater Altersvorsorge? Wie groß könnte die spätere Versorgungslücke sein? Welcher monatliche Beitrag ist dauerhaft tragfähig? Und welche Wertschwankungen kann und möchte der Kunde akzeptieren? Eine solche Analyse muss nicht zwangsläufig kompliziert beginnen. Digitale Gesprächseinstiege, verständliche Übersichten und einfache Ampellogiken können helfen, bereits gut gelöste, zu überprüfende und noch offene Themen sichtbar zu machen. Entscheidend ist, dass daraus kein automatisierter Produktverkauf entsteht, sondern ein strukturierter Dialog. Vor allem bei jungen Menschen sollte die Planung flexibel bleiben. Einkommen, Wohnsituation, Partnerschaft und berufliche Ziele können sich innerhalb weniger Jahre deutlich verändern. Ein geeignetes Vorsorgekonzept muss deshalb kleine Einstiegsbeiträge, Anpassungen, Pausen und spätere Erhöhungen ermöglichen.

Das Altersvorsorgedepot erhöht den Erklärungsbedarf

Mit der Reform der geförderten privaten Altersvorsorge erhält die Beratung ab 2027 zusätzliche Bedeutung. Das neue Altersvorsorgedepot eröffnet höhere Renditechancen durch kapitalmarktbasierte Anlagen, verzichtet aber auf eine verpflichtende Beitragsgarantie. Neben dem individuellen Depot ist ein standardisiertes Angebot vorgesehen; Garantieprodukte bleiben ebenfalls möglich. Damit wächst die Auswahl und mit ihr der Bedarf an verständlicher Einordnung. Kundinnen und Kunden müssen nachvollziehen können, welche Folgen unterschiedliche Aktienquoten, Anlagehorizonte, Kosten und Wertschwankungen haben. Ebenso wichtig ist die Frage, ob ein bestehender Vertrag weitergeführt oder in das neue System übertragen werden sollte. Ein günstiges, digital leicht zugängliches Depot kann ein sinnvoller Baustein sein. Es beantwortet jedoch noch nicht, wie hoch die persönliche Versorgungslücke ist, welcher Beitrag dauerhaft tragfähig bleibt und wie das Kapital zur gesamten Absicherung passt.

Vor dem Hintergrund der hohen Verunsicherung junger Menschen wäre es problematisch, Altersvorsorge auf den schnellen Abschluss eines staatlich geförderten Depots zu reduzieren. Die Reform kann ihre Ziele nur erreichen, wenn Menschen das Angebot verstehen, dessen Chancen und Risiken realistisch einschätzen und langfristig dabeibleiben.

„BESTE BANK vor Ort 2027“ rückt die Altersvorsorge in den Mittelpunkt

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung berücksichtigt diese Entwicklung bei der Weiterentwicklung des Bankentests „BESTE BANK vor Ort 2027“. Das Thema Altersvorsorge erhält einen deutlich stärkeren Stellenwert. Gleichzeitig wird der Digital-Check grundlegend überarbeitet. Dabei geht es nicht allein darum, ob eine Bank Informationen zum Altersvorsorgedepot veröffentlicht. Entscheidend ist die Qualität der gesamten Kundenbegleitung: Bietet die Internetseite verständliche Orientierung? Werden gesetzliche, betriebliche und private Vorsorge gemeinsam betrachtet? Ermittelt die Beratung eine nachvollziehbare Versorgungslücke? Werden Risiken, Kosten und Alternativen transparent erklärt? Und begleitet die Bank den Kunden auch nach dem Abschluss?

Die hohe Sorge junger Menschen macht diese Qualitätsfragen besonders relevant. Gute Beratung muss Sicherheit schaffen, ohne falsche Sicherheit zu versprechen. Sie muss Risiken benennen, ohne Ängste zu verstärken. Und sie muss zur Eigenverantwortung befähigen, ohne die Verantwortung vollständig auf den Kunden abzuwälzen.

Auch für die „NextGen Bank 2027“ und die Bewertung der Finanzbildungsangebote von Banken ergibt sich daraus ein klarer Maßstab. Qualität zeigt sich nicht an der Zahl veröffentlichter Beiträge oder Rechner. Entscheidend ist, ob junge Menschen ihre Situation danach besser verstehen und eine fundierte Entscheidung treffen können.

Sorgen dürfen nicht zum Vertriebsargument werden

Wenn 92 Prozent der unter 30-Jährigen Sorgen um ihre Absicherung äußern, entsteht für Banken eine große Verantwortung. Das Thema besitzt zweifellos wirtschaftliches Potenzial: Der Bedarf an Orientierung, Rücklagenbildung, Absicherung und Altersvorsorge wächst. Doch gerade deshalb muss die Kundenorientierung im Mittelpunkt stehen. Eine Beratung, die mit Angst arbeitet, kann kurzfristig Abschlüsse erzeugen, aber langfristig Vertrauen beschädigen. Nachhaltige Beratungsqualität entsteht, wenn Kunden nach einem Gespräch nicht nur ein Produkt besitzen, sondern ihre Ausgangslage, die gewählte Lösung und deren Grenzen nachvollziehen können.

Das bedeutet auch, offen über Zielkonflikte zu sprechen. Nicht jeder junge Mensch kann gleichzeitig eine große Liquiditätsreserve bilden, existenzielle Risiken vollständig absichern und hohe Beiträge für den Ruhestand investieren. Gute Beratung hilft, Prioritäten zu setzen und einen stufenweisen Plan zu entwickeln. Sie akzeptiert, dass ein kleiner, dauerhaft tragfähiger Schritt besser sein kann als ein ambitionierter Vertrag, der nach kurzer Zeit beendet wird.

Fazit: Aus Verunsicherung muss Entscheidungsfähigkeit werden

Die 92 Prozent sind ein eindringliches Signal. Junge Erwachsene betrachten ihre finanzielle Absicherung nicht als fernes Thema. Sie erleben die Zukunft von Rente, Gesundheit, Pflege und Einkommen als miteinander verbundene Unsicherheitsfaktoren. Die angemessene Antwort darauf besteht weder in Beschwichtigung noch in zusätzlichem Alarmismus. Notwendig sind transparente politische Informationen, lebensnahe Finanzbildung und eine Beratung, die den Menschen in seiner gesamten finanziellen Situation betrachtet. Für Banken liegt darin eine große Chance. Sie können jungen Kundinnen und Kunden helfen, aus einem diffusen Gefühl der Unsicherheit ein strukturiertes Verständnis der eigenen Situation zu entwickeln. Dazu müssen sie digitale Orientierung, verständliche Finanzbildung und persönliche Beratung sinnvoll miteinander verbinden.

Am Ende sollte nicht die Angst vor einer Versorgungslücke zum Abschluss führen. Entscheidend ist, dass Menschen ihre Risiken verstehen, realistische Prioritäten setzen und aus eigener Überzeugung handeln können. Genau daran wird sich die Qualität zukunftsfähiger Bankberatung messen lassen.

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH zählt zu den führenden unabhängigen Testinstituten für Beratungsqualität und Kundenorientierung in der deutschen Finanzbranche. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen wissenschaftlich fundierte Analysen, Praxistests und Studien zu den Themen Beratung, Service, Digitalisierung, Baufinanzierung, Vermögensberatung, Finanzbildung und Kundenerlebnis.

Mit ihren bundesweiten Testreihen wie „BESTE BANK vor Ort“, „SEHR GUT in der Baufinanzierung“, den Private-Banking-Tests sowie den NextGen-Analysen untersucht die Gesellschaft für Qualitätsprüfung jährlich mehrere tausend Kundenkontakte und digitale Berührungspunkte. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen sowohl Verbrauchern als Orientierungshilfe als auch Finanzinstituten als Grundlage zur Weiterentwicklung ihrer Beratungs- und Servicequalität.

Darüber hinaus veröffentlicht die Gesellschaft für Qualitätsprüfung regelmäßig Fachbeiträge, Studien und Marktanalysen zu aktuellen Entwicklungen im Banking und engagiert sich insbesondere für die Stärkung der Finanzbildung sowie die Förderung einer kundenorientierten Beratungskultur.

Getreu dem Unternehmensmotto „Weil wir Qualität prüfen.“ verfolgt sie das Ziel, Qualität sichtbar, vergleichbar und nachhaltig wirksam zu machen.