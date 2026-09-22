a-emotional light: Wie Edelstahlgewebe Licht formt

Nürnberg. Die geschwungenen Falten der Leuchtenserie Nevo erinnern an locker gelegten Stoff. Tatsächlich bestehen die Schirme aus lackiertem Edelstahlgewebe. Der spanische Hersteller a-emotional light nutzt dessen Formbarkeit, um Kurven und unregelmäßige Konturen von Hand auszuarbeiten. Das Licht zeichnet diese Falten nach und lässt hellere und dunklere Partien hervortreten. So erklärt sich ein wesentlicher Teil der Gestaltung bereits aus dem Material – und aus der Art, wie es bearbeitet wird.

Handwerkliche Wurzeln in Galicien

Die Wurzeln der Marke reichen bis 1994 zurück. Bekannt wurde das Unternehmen durch die Arbeit seines Gründers Arturo Álvarez und unter dem Namen a by arturo alvarez. 2021 wurde daraus a-emotional light. Die handwerkliche Fertigung ist in Galicien im Nordwesten Spaniens verankert. Die Landschaft der Region und ihre organischen Formen gehören zu den wiederkehrenden Ausgangspunkten der Entwürfe.

In der Werkstatt werden dafür nicht nur überlieferte Verfahren genutzt. Das Unternehmen entwickelt auch eigene Bearbeitungstechniken, Werkzeuge und kleine Maschinen. Besonders charakteristisch ist die Arbeit mit Edelstahlgewebe: Ein industrielles Ausgangsmaterial erhält durch manuelle Formgebung eine Erscheinung, die seine metallische Herkunft nicht sofort erkennen lässt. Bei Nevo unterscheiden sich die von Hand ausgearbeiteten Kurven von Exemplar zu Exemplar.

Nevo und Coral: Derselbe Werkstoff, andere Formen

Bei Nevo, einem Entwurf von Arturo Álvarez, prägen frei geformte Falten den gesamten Leuchtenkörper. Die Kollektion überträgt diese Gestaltung auf verschiedene Leuchtentypen, darunter Pendel-, Tisch- und Wandleuchten sowie mehrteilige, kaskadenförmige Anordnungen. Für die Einrichtung eröffnet das die Möglichkeit, eine verwandte Formensprache an unterschiedlichen Stellen eines Raumes aufzugreifen, ohne überall denselben Leuchtentyp einzusetzen. Die Wiedererkennbarkeit liegt im gefalteten Gewebe, nicht in einer einzigen Schirmgröße.

Coral nimmt dagegen die Formen von Korallenriffen zum Ausgangspunkt. Auch diese Kollektion stammt von Arturo Álvarez und wird aus lackiertem Edelstahlgewebe handgefertigt. Ihre unterschiedlich geformten Pendelleuchten lassen sich zu Gruppen zusammenstellen. Statt die Wirkung allein über einen großen Schirm zu erzielen, entstehen so Anordnungen aus mehreren einzelnen Körpern. Bei solchen Gruppen gehören auch die Abstände und die jeweiligen Abhänghöhen zur Gestaltung.

Produkte von a-emotional light sind bei der Raum & Form Seidel GmbH über design-kiste.de erhältlich. Die Herstellerübersicht a-emotional light bei design-kiste.de stellt unter anderem Nevo, Coral und Nebra vor und bündelt die weiterführenden Informationen zu den einzelnen Leuchten.

Nebra: Direktes und indirektes Licht in einem Entwurf

Dass Edelstahlgewebe nicht zwangsläufig zu ausgeprägten Falten und gerundeten Formen führen muss, zeigt Nebra. Das Designstudio Cenlitrosmetrocadrado hat die Pendelleuchte als langgestreckten, schmalen Körper angelegt. Ihr Lichtkonzept umfasst zwei Komponenten: direkt nach unten gerichtetes Licht und ein zweites, indirektes Umgebungslicht. Als gestalterisches Vorbild dient die Morgendämmerung am Atlantik, wenn Sonnenlicht durch einen feinen Nebelschleier fällt.

Für die Auswahl einer Leuchte ist dieser Unterschied aufschlussreich. Über einem Esstisch stellt sich nicht nur die Frage nach Form und Größe des Schirms, sondern auch danach, wohin das Licht gelangt. Bei Nebra ist diese Unterscheidung ausdrücklich Teil des Entwurfs. Beim Vergleich verschiedener Modelle lohnt es sich deshalb, neben der Ansicht bei Tageslicht auch die beleuchtete Oberfläche und die Richtung des Lichtaustritts zu berücksichtigen.

Nevo, Coral und Nebra machen damit drei unterschiedliche Möglichkeiten desselben Werkstoffs sichtbar: ausgeprägte Falten, gruppierte organische Körper und eine lineare Leuchte mit zwei Lichtaufgaben. Bei a-emotional light lässt sich die Gestaltung nicht allein am Umriss ablesen. Entscheidend ist, was das geformte Gewebe mit dem Licht macht.

Über Raum & Form Seidel GmbH

Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg bietet Möbel, Leuchten und Einrichtungsberatung an. Über design-kiste.de stellt das Unternehmen Produkte verschiedener internationaler Hersteller für Wohn- und Arbeitsräume sowie Außenbereiche vor. Zum Sortiment gehören unter anderem Sofas, Sessel, Tische, Stühle, Regale und Beleuchtung. Ergänzend unterstützt das Unternehmen bei der Innenarchitektur und der Entwicklung von Raumkonzepten, in denen Möblierung, Materialien und Licht aufeinander abgestimmt werden. Die Beratung erfolgt telefonisch, per E-Mail oder persönlich. Geschäftsführer ist Peter Seidel; der Unternehmensstandort befindet sich in der Fürther Straße 96 in Nürnberg.